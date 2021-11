Horror áron kapható ez a trópusi gyümölcs a boltokban: pedig itthon is megterem

Zala megyében, egy kicsiny településen, Becsehelyen él Harcz Endre, akit bár mindig is érdekelt a természet, gyerekkorában nem ezt az életutat tervezte magának. Akkor még nem gondolta, hogy ő lesz az, aki olyan különleges egzotikumokkal ismerteti meg az országot, mint a datolyaszilva vagy az indián banán. Kivit és gránátalmát, valamint fügét is termeszt, de ez utóbbi növények a legtöbb magyar ember számára is ismertek, és néhány évtizede a magyar boltokban is kaphatóak. A datolyaszilva is megjelent a zöldséges standokon az elmúlt években, de még mindig nagyon egzotikusnak mondható a kivihez képest, indián banánt pedig az ország 90, sőt talán 99 százaléka még biztosan nem kóstolt.

Mindig is természetközeli életet éltünk, megvolt a természethez való vonzódás, jártunk gombászni is például. A szomszédom volt az, aki egzotikus növénytermesztéssel foglalkozott, és vele beszélgettem erről egy jót 2005-ben, a kivi és a füge termesztéséről. Ma már 70 éves, de ő ismertette meg velem mindezt, és a kezdő lökést is ő adta meg, az induláshoz szükséges szaktudással együtt. Eleinte csak tájékozódtam, nézelődtem, tanultam, ittam magamba a tudást

- kezdi a történetet Harcz Endre, akinek azóta az ország egyetlen datolyaszilva ültetvénye van a testvérével, Harcz Balázzsal a Gerecse-hegyen, Muraföldén.

Az első 170 oltványt még 2014-ben ültettük el, majd az évek során bővítettük az ültetvényt, ami ma már 1000 fát számlál 1,7 hektáron. A testvérem, Balázs és én vagyunk a tulajdonosai, de a párom is nagyon sokat segített abban, hogy mindez megvalósulhasson, és a mai napig mindenben támogat és segít a kertészetemben, nagyon sokat köszönhetek neki, 2017-ben ugyanis létrehoztam a saját kertészetemet. 15 éves gyümölcstermesztési tapasztalattal a hátam mögött úgy gondolom, hogy a pontos, használható szaktanács ugyanolyan fontos, mint a jó szaporítóanyag. Igyekszem mindenkinek azt a tudást átadni, amit én megszereztem

- osztja meg velünk Harcz Endre.

Szedd magad akció

A datolyaszilva

A datolyaszilva a hangavirágúak rendjébe és az ébenfafélék családjába tartozó ősi kultúrnövényfaj, magyar neve megtévesztő, mert növénytani szempontból semmi köze a szilvához, így aki oltással próbálkozna, beletörik a bicskája.

Délkelet-Ázsia, Kína és India ősi kultúrnövénye, Távol-Kelet kertjeitől Amerikáig mindenütt megtalálható a szubtrópusi és a szubmediterrán klímában.

Talajtípusra közömbös, teljes napfény, és kifejezetten tápanyagigényes, vízigénye közepesnek mondható, de meghálálja az öntözést, −20 °C-ig télálló, de fiatal korban a tövet takarni kell. Mivel november első dekádjában érik és utóérés nélkül fanyar, sem a madarak, sem a rovarok nem károsítják. A vad datolyaszilva nagyon ellenálló a gombabetegségekkel szemben is, a nemes datolyaszilva virágzás előtt, alatt és közvetlenül utána bizonyos védelmet, permetezést igényel. A szárazságot viszonylag jól bírja, de igazán csak 600 mm évi csapadék mellett terem bőven. Megél sovány talajon is, de a viszonylag jól trágyázott szellős talajokat szereti. A csapadéktól és a talajtól függően 1000 m²-en 10 mázsától 30 mázsáig terjedő terméshozamot ad.

Gyümölcse

A gyümölcsök ősszel kezdenek érni. Nagy méretű termése a közel fél kg-ot is elérheti. A termések alakja igen változatos. Lapított gömb és megnyúlt típusok is előfordulnak. A hamvaszöld, viaszos gyümölcsök ősszel, a lombszíneződéssel egy időben színeződnek, citrom, narancs vagy vörös színt kapnak, és a termések sokáig a fán maradnak. Az őszi kertnek szép díszei, matuzsálemi kort is megérhetnek. Tárolás és utóérés után narancssárga húsa puha, édes sárgabarack-dzsem ízű. A gyümölcs levéből bor vagy likőr készíthető.

Beltartalmi értékei

Gyümölcs- és szőlőcukor-tartalma eléri a 17-25%-ot, szervessav-tartalma a 9%-ot. Csersavon kívül sok citrom- és almasavat tartalmaz. 100 g gyümölcs energiaértéke 70 kalória.

Jelentős az A-, C-, P-vitamintartalma, de van még benne B1-, B2-, és E-vitamin is. Mikroelemek közül: kálium, magnézium és jód, jelentős mértékben van jelen a vas, a kalcium, foszfor, kisebb mennyiségben a mangán és a réz; nagy a rost- és a pektintartalma is. Mindezek a tényezők jelentős gyógynövénnyé teszik a datolyaszilvát.

Feladatomnak érzem, hogy megtanítsam az emberekkel a datolyaszilva és a többi egzotikus növény helyes termesztési módját, mert bár sokan ültetik, de nem tudják, hogyan kell gondozni ezeket. Ha hívnak, megyek, segítek, megnézem, mi lehet a baj az adott fával, ha elsatnyul vagy nem terem, meséli Endre.

Egyébként nem szeretem a datolyaszilva nevet, mert az emberek hajlamosak lerövidíteni, és félreértések adódnak mind az előtagból, mind az utótagból. Az egyik ismert televíziós műsorból eljöttek hozzánk például, riportot készítettek az ültetvényünkről, és a riport bevezető felkonferálásában a műsorvezető a datolyáról beszélt, a nálunk eddig csak a boltokban megvehető arab gyümölcsről, amit aszalva fogyasztunk, és aztán folytatta, hogy most pedig következzen egy hazai datolyaültetvény, ahol a frissen termett gyümölcsöt is megkóstolhatják - és bevágták a datolyaszilva-ültetvényünket meg a riportot. Nem nekem volt blamázs, de akkor is...

Sorra gyűjtötték a tapasztalatokat, és az országból egyre többen felkeresték őket, tanácsokért és idővel oltványokért. Ők pedig mentek, növénydoktorként kezelték a problémás fákat, magoncokat, szaktanácsot adtak.

Több ezer helyre hívtak minket, mi megvizsgáltuk a növényeket, többnyire rossz kezeléseket láttunk, és segítettünk. Néhány ültetvény is létesült itt a környéken: datolyaszilva, füge, kivi a mi tanácsaink nyomán. És ha már ennyi tapasztalatot összegyűjtöttem az évek során, én adom a növényt a kezdéshez, amit én szaporítok előzetesen, és természetesen adekvát szaktanács is jár hozzá, amit a magam megtapasztalásai érleltek értékes praktikus szakmai tudássá az elméleti tudás mellé.

Ezeknek a növényeknek a vegetációs hőösszegéhez, a gyümölcsbeéréshez bőven elég a mi nyári hőmérsékletünk, nem kell nekik melegebb, viszont öntözni kell őket a szárazságban. A datolyaszilva is bírja mínusz 17 Celsius fokig, az indián banán akár mínusz 25-ig is. Ahol pedig a szőlő megterem, ott a kivinek is alkalmas a klíma, sőt, a kivi jobban bírja a hideget a szőlőnél, de vele ellentétben sokat kell öntözni.

Az idei datolyaszilva-termés 2 tonna

A tavaszi fagytól ugyanúgy fagykárt szenvedtek a fáik, akárcsak az ország többi gyümölcsfája. Nagyon súlyos tavaszi fagyok voltak, az idei év volt a legszörnyűbb az elmúlt 100 év viszonylatában, elvitte a fagykár a termések egy részét, aztán a hűvös, esős június elrothasztotta a maradék jó részét, majd jött az aszály, a szárazság is odavágott.

Mi fagyvédekeztünk, tüzeket gyújtottunk, a legnagyobb fáinkat védtük, így sikerült megóvnunk az ültetvény nagy fáit, amelyek a legtöbb gyümölcsöt hozzák. A sikerünk egyik titka, hogy az időjárás a hobbim, viharvadászni járok, folyamatosan figyeljük az időjárást, tudom, mikor milyen idő várható.

Borbás Marcsi datolyaszilvát szüretel

Szedd magad datolyaszilva - egyedülálló lehetőség az országban

A datolyaszilva nem tartozik az igényesebb gyümölcsök közé, a zalai agyag tökéletes talaj számára, és ami fontos jó tulajdonsága, hogy sokáig eláll, mézédesre érve, frissen a legfinomabb. A „Szedd magad” akció a környékbeliek mellett Szegedről, Orosházáról, Győrből, Budapestről és Siklósról is vonzott látogatókat, akik az őszi színekbe öltözött ültetvényen tanácsokat is kaptak a gyümölcs termesztéséről, érleléséről, fogyasztásáról és jótékony hatásairól.

Az ültetvényt több év alatt telepítettük be, van 8 éves fánk is, de 3 éves is, a mintegy ezer fa kétharmadán alig volt termés, a fiatal fákat jobban érinti a fagykár, mert hamarabb virágot bontanak. Így összességében az ültetvény egyharmadán volt komolyabb termés, mintegy 2 tonnát takarítottunk be Szedd magad akció keretében. Az ország minden szegletéből jöttek, le is szedték az összeset, Borbás Marcsi is megfordult nálunk. 800 forintért adtuk kilóját, a boltokban van szórás az árakban, egy 20-25 dkg-os darabért 300 forintot is elkérhetnek, van, ahol ennél jóval többet. A gyümölcs nagy előnye, hogy jól szállítható, elraktározható, mivel utóérő, megérve puha, édes és lédús.

A Harcz testvérek jelmondata: a jó szaporítóanyag fontos, de a közérthető szaktanács ugyanolyan fontos. Hisz ezek nélkül nem lesz sikeres a gyümölcsfa telepítése.

Indián banán

Ebből a kertjükben nő néhány példány, és oltványokat, magoncokat értékesítenek belőle, ültetvényt nem terveznek ebből a trópusi ízvilágot idéző gyümölcsből.

A magyar gyümölcstermők között hiányzik ez a trópusi ízvilág, korábban nem létezett ilyen a szabadban nálunk, nem őshonos, de szerencsére pont emiatt kártevője sincs, és ha megfogan, utána három év múlva szép gyümölcsöt terem a fa. Észak-Amerikában szelektálódott ki ez a fajta, az íze a mangó, ananász, banán egyvelegére emlékeztet, nagyon finom, krémes állagú.

Az indián banán gyümölcse A pawpaw vagy magyarul indián banán a legnagyobb ehető őshonos amerikai gyümölcs.A különleges megjelenésű gyümölcs súlya 140-450 gr és hossza 7,5-15 cm közötti. A termés hosszúkás, kissé szabálytalan alakú és enyhén ívelt, kívülről sárgás-zöld héj fedi, a gyümölcshús sárgás színű. A gyümölcsben általában 10-14 mag van 2 sorban. A nagy barnás-feketés magok bab alakúak és 13-38 mm hosszúak. Gyakran előfordul, hogy a gyümölcsök fürtben (egy csomóban) vannak, mely akár 9 db-ból is állhat. Az érett gyümölcs puha és vékony héjú.

Címlapkép és fotók: Harcz Endre