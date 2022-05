Veszélyes növény szedi áldozatait: inváziós faj terjed megállíthatatlanul az országban

Eleinte dísznövényként ültették, majd magas fehérjetartalma miatt hamarosan takarmánynövényként is igyekeztek hasznosítani, ám gyakran elvadult, idővel pedig egyre több helyen honosodott meg, írja az infostart.hu.

Jelenleg a Kárpát-medence valamennyi országában elterjedt. Mivel a nedves közeget kedveli, ezért folyók és patakok közelében burjánzik leginkább. Hazánkban a két háború között jelenhetett meg, de tömeges inváziójáról feltehetően – először vízfolyások mellett – az 1960-as évektől beszélhetünk.

A japánkeserűfű gyökerei akár több méter mélyre is hatolhatnak, miközben vízszintesen is terjeszkednek, ha kell megrepesztik az aszfaltot, a járdát, de akár az útjába kerülő téglafalakat is. Lényegében bárhol felbukkan, és olyan szívós, hogy akár a hajszálrepedésekben is megél.

Már igen korán, kis méretben fel kell ismerni, de épületek esetében a vegyszeres kezelés is elfogadható. Ez sem garantálja a sikert, sokan éveket töltenek a növény elleni harccal, és vannak, akik inkább megpróbálják eladni az ingatlanjukat, gyakran az érdeklődők elől elhallgatva, hogy mi a távozásuk valódi oka. Az első hajtások megjelenése után meg kell próbálni a növényt vegyszerrel kiirtani, de sok állomány még erre sem reagál.

Címlapkép: Getty Images