Pergolát, pavilont raknál a kertedbe? Drága mulatság 2022-ben, a gatyádat is ráfizeted

Mi a különbség pergola és pavilon között?

A szakemberek szerint, amennyiben nagyobb léptékben gondolkozunk kertünk fejlesztésében, akkor a kisebb-nagyobb napvitorlák és különböző napellenzők mellett jó alternatívát jelentenek a pavilonok és pergolák. Alapvetően egy fő különbség van a két terméktípus között:

a pavilon egy különálló, a kertben bárhol felállítható árnyékoló egységet jelent,

míg a pergola inkább átmenetet képez a lakótér és a kert között, hiszen a pergolát a ház kert felőli falához szokás rögzíteni, hogy közvetlen kapcsolat legyen a nappali és a kerthelyiség között.

Természetesen számos további különbség is előfordul, de ezek már inkább az adott modellek megoldásaitól függnek. A Praktiker tapasztalatai szerint a vásárlói szokások alapján azt látják, hogy

a pavilonok között népszerűbbek a könnyen, kevesebb energiabefektetéssel felállítható modellek, míg a pergolák esetében már komolyabb szerkezetekről beszélünk – tömör fából készült vagy éppen masszív, fémvázas megoldásokról.

Masszív, tartós pergola

A pergola története egészen az ókorig nyúlik vissza – már az antik kultúrákban is nagy divatja volt a faszerkezetes, nyitott kültéri lugasoknak, amikre növényeket futtattak fel, így nemcsak kellemes árnyékot, hanem természetközeli hatást is értek el. Ez a kiülős egység tulajdonképpen a lakótér kiterjesztéseként funkcionált közvetlen bejárással a házba. Éppen ezért szívből ajánljuk bárkinek, aki egy rusztikus, klasszikus hatású pihenős egységet szeretne a kertjébe, amit nemcsak nyáron, hanem enyhébb őszi vagy tavaszi időkben is tud használni.

Az idő múlásával és a technológia fejlődésével persze a pergolák is változtak: az egyszerű fából készült, lugasokat idéző megoldások mellett már modern variációkat is találhatunk. Ezek már többnyire fémből készülnek, amiknek mindenképp nagy előnye, hogy nem kell félteni őket a téli fagyoktól, ezért nem szükséges minden évben újrafesteni vagy az állapotmegőrzés érdekében különböző tartósító anyagokkal kezelni. Sőt, a legújabb pergolák között olyat is találni, amik beépített, állítható lamellás rendszerrel is fel vannak szerelve, akár világítással is, az igény szerint állítható árnyékolás mellett ráadásul még téliesíteni is lehet őket.

Könnyű, gyorsan összeszerelhető pavilon

Habár fából készült pavilonokat is lehet vásárolni, mégis a fémvázas variációk képezik a termékpaletta legnagyobb részét. Ezeket könnyen fel lehet állítani – csavarokra és fúróra lesz csak szükségünk ehhez. Mivel szezonális termékekről beszélünk a pavilonok esetében, könnyű szerkezetük miatt elsődlegesen árnyékolási szempontoknak felelnek meg, nagy szélnek és esőzéseknek nem állnak ellen, így a szezon végeztével szét kell szednünk, és időjárástól védett helyre tenni. Ha pedig egy nagy vihar közeleg, akkor jobb, ha biztonságos helyre tesszük!

A pavilon legfőbb hátránya tehát a könnyű, mobilis szerkezetében keresendő, ugyanakkor pontosan ugyanez az előnyük is. Egy nagyobb kertben például hangulatos, eldugott kis sarkot tudunk kialakítani, amit akár teljesen szeparálni is lehet az oldalfalaknak és a ponyváknak köszönhetően. Mindenképp említésre méltó tulajdonságuk továbbá, hogy nem szükséges hozzárögzíteni a ház falához, nem utolsósorban pedig kevésbé kell a zsebünkbe nyúlni.

Mit mutatnak az árak?

Persze bárhogyan is döntsünk, mindenekelőtt nézzük meg a nagyobb áruházak kínálatát. Ehhez segítségként böngésztünk a nagyobb kertészeti áruházak online kínálata között. Ennem mentén azt láthatjuk, hogy

A Praktiker online kínálatában találunk pergolát 300x400x252 cm méretben 126 390 forintért, de találunk kicsivel nagyobb méretben is, 400x300x249 nagyságút 153 990 forintért.



Pavilont több méretben is találunk, ezek ára mérettől függően változik. Ha az árukat nézzük, akkor 12 990-109 990 forint között mozog az ilyen árnyékolók ára. Az OBI online shopjában találunk egészen nagy méretű pergolát, lamellás tetővel, melynek ára 617 990 Ft.



Pavilonokból itt is számos méretet találunk, melyek ára attól függ, mekkorát szeretnénk. Ezek ára 20 990-124 990 forint között mozog.

Címlapkép: Getty Images