Súlyos szárazság vár a magyar kertekre: ezt érdemes már most elkezdni a védekezés érdekében

Az RTL Klub híradójának számolt be a kutató arról, hogy fel kell készülnünk az extrém szárazságra, új kártevők megjelenésére, és arra is, hogy a hirtelen lezúduló zivatarokat, sőt az árvizeket is hasznosítanunk kell. Dr. Aponyi Lajos, a Nővényorvosi Kamara főtitkára elmondta, a mezőgazdaságban pedig olyan új gabonafajtákat kell nemesíteni, amelyek jobban tűrik a szélsőséges időjárási körülményeket, különben Európa-szerte éhínség alakulhat ki.

Dedák Dalma, a WWF környezetpolitikai szakértője a riportban úgy fogalmazott, hogy

a záporokat kell hasznosítani, amit eddig levezettünk, a belvizet kell hasznosítani, amit szintén levezettünk, az árvizet kell hasznosítani, amit a legszörnyűbb károkozónak tartottunk eddig. Meg kell tanulni ezeket a többletvizeket úgy felhasználni, hogy az aszályos időszakban a segítségükre legyenek.

