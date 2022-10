Fillérekért veheted meg a szezon slágerzöldségét: indul a roham, élesítik a gigaakciókat

Egyre népszerűbb hazánkban az őszi-téli hónapok nagy kedvence, a sütőtök. A különleges és rendkívül egészséges szuperzöldségből számtalan ételt és italt készíthetünk és a pénztárcánkban sem kell túl mélyre nyúlnunk. Most annak jártunk utána, hol terem leginkább hazánkban, miért érdemes fogyasztani és mennyibe kerül a piacokon, boltokban.

A sütőtök kifejezéssel azokat a tökféléket illetik Magyarországon, amelyeket főképpen sütve fogyasztanak. A sütőtököket téli töknek is nevezik, ami kapcsolatban áll étkezési célú felhasználásukkal: a sütőtökök hosszú tenyészidejű növények, és teljes (vagyis biológiai, és nem gazdasági) érettségükben takarítják be őket ősszel, eltarthatóságuk miatt pedig télen is alkalmasak fogyasztásra. Ebben az értelemben tehát a sütőtök nem egyetlen tökfaj elnevezése, hanem gyűjtőnév.

A sütőtök rendkívül népszerű őszi csemege, évről évre egyre többet fogyasztunk belőle. A területalapú támogatási adatok szerint 2021-ben Magyarországon mintegy 1500-1700 hektáron termesztették ezt az őszi zöldségfélét. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megyében terem a legtöbb, 300 hektár felett van a termőterülete, de Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Borsod megye sem panaszkodhat, itt is 100 hektár fölötti területen növekszik ez a zöldség.

Nagydobosi: az óriástök (Cucurbita maxima) egyik fajtája; alakja lapított gömb, héja szürkés színű, húsa narancssárga, tömege 4-8 kg.



Kiszombori: az óriástök (Cucurbita maxima) egyik fajtája; alakja enyhén nyújtott gömb, héja fehéresszürke, húsa narancssárga, tömege 4-6 kg.



Orange: a pézsmatök (Cucurbita moschata) egyik fajtája, amit kanadai sütőtöknek vagy sonkatöknek is neveznek; alakja megnyúlt körte, héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tárolható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel. A Szarvasi Öntözési Kutatóintézet (ma Szarvasi Halászati Kutatóintézet) nemesítette ki, s 1989-ben került a magyarországi fajtajegyzékbe

A sütőtökről érdemes tudni hogy április végén, május elején vetik. Jól alkalmazkodó, köztes növényként is termeszthető, így akár a kukoricásban is megél, ugyanakkor nagy a hőigénye, érzékeny a fagyra, a gyökérzete kiterjedt. A köznyelvben „sütőtöknek” hívott kabakosok az úgynevezett téli tökök: ezek azok, melyeket biológiai érettségükben szednek le, vagyis akkor, amikor a bennük levő magok szaporításra alkalmasak.

Hazánkban a fogyasztás mennyisége évről évre lassan, de biztosan növekszik, és az őszi-téli hónapokra koncentrálódik.

A sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú. Beltartalmi értékét a nagy karotintartalom, a magas kalcium- és foszfortartalom adja, valamint magas a szénhidráttartalma. Vitaminok és ásványi anyagok tekintetében lenyűgöző mennyiségű A -vitamint tartalmaz, de kiváló C -vitamin és kálium forrás. Az N -vitamin az A -vitaminhoz hasonlóan segíti az immunrendszert, és különleges szerepet játszik a sebek gyógyulásában és a sejtek károsodásának megelőzésében. A kálium segíti az egész testet, a vesék, az izmok és a szív megfelelő működését. A sütőtök némi cinket is tartalmaz, ami segíti az anyagcserét és hozzájárul a helyes immunfunkciók működéséhet, illetve segíti a test növekedését és fejlődését is, ezért különösen fontos a terhes nők és a gyermekek számára.

Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya.

A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk a hűtő zöldséges rekeszében, fóliába csomagolva, de csak nagyon rövid ideig. Fogyaszthatjuk például sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret

Nem csak főzelékként finom A tökfélék családjának rendkívül színes és változatos a világa. Mégis, a legtöbben vagy egyáltalán nem fogyasztják, nem szeretik vagy kimerül az elkészítési módjuk a főzelékben. Pedig a tökfélék rengeteg módon felhasználhatók, a főzelék mellett leves, sőt még sütemény is készíthető belőlük. Éppen ezért, hogy megmutassuk ennek a különleges zöldségnek a sokoldalúságát, megnéztük, milyen jótékony hatásokkal rendelkeznek az egyes típusok, illetve megmutatjuk, milyen fantasztikus sütik készíthetők belőlük. Erről többet korábbi cikkünkben olvashatsz.

Halloween, amikor faragjuk a tököt és nem esszük

Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejtenünk a Halloween tökről is, melynek népszerűsége évről évre nő hazánkban, bár ezt nem a zöldség fogyasztása, hanem az angolszász ünnep indokolja. A Halloweenra használt tök héja élénk narancssárga, nagyon mutatós, és igen jól faragható, ezért könnyen lámpást készíthetünk belőle. Többféle tököt is használnak erre a célra, van, amelyik ehető, bár íze jellegtelen, de van olyan is, melynek húsa enyhén mérgező hatású. Ez utóbbi dísztök miatt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) figyelmeztetést.

A dekorációs célra szánt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is erősen kellemetlen tüneteket okoz

– írja honlapján a Nébih.

A tökfélék családjába számos – összesen mintegy 900 – faj tartozik. Köztük vannak a dekorációra használatos dísztökök is, melyek emberi fogyasztásra alkalmatlanok. A bennük található kukurbitacin nevű méreganyagok rendkívül keserűek, hőrezisztensek, fogyasztásuk már kis mennyiségben (néhány falat vagy kiskanál) is olyan tüneteket okoz, mint:

gyomorgörcs

hányás

hasmenés

kiszáradás

Esetenként a kereskedők nem különítik el egyértelműen az ehető tökféléket a dísztököktől, ezért fontos, hogy a vásárlók meggyőződjenek az étkezési célra vásárolt termék fogyaszthatóságáról.

Mennyibe kerül a faragni való tök?

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 300-400 Ft/kg áron vehetünk sütőtököt, a vidéki nagybani piacok kínálatában pedig 150-200 Ft/kg áron vehetjük meg.

Persze a nagyobb üzletláncok polcain is találunk faragni való tököt. Ezek ára a következőképp alakul:

A Tesco online kínálatában Japán sütőtököt vehetünk 699/kg áron. A nagyobb, kifejezetten Halloween tök 299 Ft/kg áron kapható.

A Spar online polcain látunk Nagydobosi sütőtököt, itt már magasabb, 439 Ft/kg áron.

Az áruházak között legolcsóbban az Auchan online áruházából vásárolhatunk: Halloween sütőtököt 179 Ft/kg áron vehetünk.

Ha mindenképp szeretnénk idén is tököt faragni, mert a gyerekekkel, családtagokkal ez egy kellemes kikapcsolódás lehet, akkor érdemes nyitott szemmel járni, hiszen fillérekért beszerezhetjük a nagy, sárga zöldésget.

Címlapkép: Getty Images