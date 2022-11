Miért költenél drága bolti gombára? Fillérekből lehet akár egy egész ültetvényed is

Olcsóbb és jövedelmezőbb megoldás lehet otthon gombát termeszteni, ha nem akarunk hatalamas összegeket költeni ezekre a zöldségekre. Már több helyen lehet vásárolni az országban termelődobozokat, amelyeket tartalmazzák a sprórákat, az oltóanyagokat, így már csak várni kell az első gombanövendékekre. Ezek a blokkok lehetővé teszik azt, hogy otthoni körülmények között termeszthessünk gombákat. Ez pedig jó opció lehet arra, hogy elraktározzuk, befőttként eltegyük a megtermelt gombát. Hogyan és mennyiért tehetjük meg ezt? Ennek jártunk most utána.

A gombák jótékony hatásairól már korábban is beszámoltunk. A különleges növényfaj már régóta a kínai gyógyítás alapvető elemei, de a modern gyógyászatban is számtalanszor helyet kapnak. Szakemberek szerint valószínűleg antivirális tulajdonságokkal rendelkeznek, nagyrészt a gazdag D-vitamin-tartalmuknak köszönhetően. Emellett termelnek úgynevezett citokin molekulákat, amelyek olyan sejtfehérjék, amely elősegíti a fertőzések leküzdését. A gomba segíti a szív egészségét, javítja a memóriát, erősíti a csontokat és egyes kutatások szerint csökkenti az öregedés látható jeleit.

A jótékony hatásuknak köszönhetően már a legtöbb étteremben, sőt már egyre több foodtruck kínálatában is megtaláljuk a különböző gombafajtákat vagy a belőlük készült szószokat, önteteket. De nem meglepő az sem, hogy egyre többen próbálkoznak meg az otthoni gombatermesztéssel, hiszen a különlegesebb és az extra jó minőségű gombák vagy a belőlük készült készítmények bizony borsos áron vásárolhatók meg. Éppen ezért, most annak jártunk utána, hogyan is termeszthetünk otthon gombát és vajon mennyivel jövünk ki olcsóbban, mintha megvásárolnánk őket az erre szakosodott boltokban.

Közkedvelt alapanyag

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint a magyarországi gombatermesztés a 2008-as 18 ezer tonnáról több mint 30 ezer tonnára nőtt; a megtermelt gomba 90 százaléka csiperke, 7-8 százaléka laskagomba, ezek csaknem 60 százaléka exportra megy. A forgalomba kerülő csiperke 75 százaléka frissáru, 25 százaléka konzerv. Frissáruként a csiperke és a laska mellett jóval kisebb mennyiségben többek között a shiitake gomba kapható még. Az egy főre jutó gombafogyasztás Magyarországon alacsony, 1-1,5 kilogramm évente, de az elmúlt egy-két évben lassú növekedést mutat.

Magyarországon 10-15 nagyobb és 250 kisebb gombatermelőt tartanak nyilván, az ágazat mintegy 4500 embert foglalkoztat. A legtöbb csiperkegombát Pest, Heves és Bács-Kiskun megyében termesztik. Régi, tradicionális termőterület Budafok-Budatétény és Kőbánya, ahol a pincerendszer kiválóan alkalmas gombatermesztésre, valamint Győr és Eger. Laskából a belföldi piacon a nagy kalapú, sötét színű a kedvelt, amelynek legnagyobb termőhelye Kecskemét.

Vegyes a bolti kínálat

Hogy pontosabb képet kapjunk a jelenlegi gombahelyzetről, körbenéztünk a legnagyobb áruházak kínálatában, hogy milyen áron kínálják az egyes gombafajtákat.

A Tesco online shopjában találunk csiperkét 639-969 Ft/üveg áron, shiitake gombát 699 Ft/csomag áron, ördögszekér gombát 899 Ft/csomag áron, portobellot pedig 999 Ft/csomag áron.

Az Auchan online webshopjában csiperkét 499-1699 Ft/doboz áron vehetünk, attól függ mekkora csomagot szeretnénk. Laskát 549 Ft/csomag áron.

A Spar online polcain csiperkét 399-829 Ft/csomag áron találunk, laskagombát 599 Ft/csomag és shiitake gombát 699 Ft/csomag áron vehetünk.

A AKI PAIR adatbázisában megnéztük a vidéki fogyasztói piacok kínálatát is, ennek alapján az látszik, hogy

a csiperke ára 1000-1290 Ft/kg

a laska 1500-2500 Ft/kg

a vargánya 6500 Ft/kg áron kapható.

A vidéki nagybani piacokat is megnéztük, itt a következő árakat láttuk:

a csiperke 800 Ft/kg

a laska 900 Ft/kg áron kapható.

Mennyibe kerül az otthoni termesztés?

Hogy feltérképezzük, mennyiből jönne ki, ha otthon szeretnénk termeszteni, megnéztük mennyibe kerül egy ládányi gomba. Ehhez a Gombajó és az Gomba tanya kínálatát vettük alapul. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy az így megvásárolt gombákból olcsóbban jöhetünk ki, mint a boltban vásárolt termékekből. Már az első szüreteléskor visszahozza az árát!

A Gombajó portálon termődobozokat, termőládákat és termőzsákokat vásárolhatunk, melyekkel egyszerűen nevelhetjük fel saját gombáinkat. A termékek átszövetett, termesztésre kész alapanyagot tartalmaznak, mellyel nincs más dolga mint letermeszteni azokat.

Árak tekintetében a következőképp alakul a kínálat:

termődoboz termőblokk termőzsák csiperkegomba 1 800 Ft 4 450 Ft 2 980 Ft laskagomba 3 000 Ft 2 600 Ft 3 480 Ft shiitake gomba 3 480 Ft süngomba 3 480 Ft pecsétviaszgomba 3 480 Ft

Ha ilyen dobozokat szeretnénk vásárolni, arra kell számítanunk, hogy az első szüret kb. 30-40 nap után történhet meg. Amit még érdemes tudni, hogy egy termődoboz élettartama 1,5-6 hónap és a termés várható mennyisége legfeljebb 1,5-3 kg szokott lenni.

Megnéztük, hogy a hasonló termékekkel dolgozó Gomba tanya kínálatát is, hogy ők milyen árakkal dolgoznak. Az látszik, hogy kínálatukban kevesebb gombatípus szerepel, de ők ügyelnek a termőzsákok utóéletére is.

Ahogy a portál írja, a laskagomba termőzsákban 1500Ft/db áron eladó, a csiperkegomba 12-15 kg-os termőzsákban 1780Ft/db eladó. Ezen felül a laska és csiperkegomba letermett zsákja kiválóan alkalmas trágyázásra, talaj javításra, valamint a laskagomba termőzsák kiszárítva kiváló tüzelőanyag.

Összességében elmondható, hogy olcsóbb és jövedelmezőbb megoldás lehet ez a módszer, ha nem akarunk hatalamas összegeket költeni gombákra. Már több helyen lehet vásárolni az országban termelődobozokat, amelyeket tartalmazzák a sprórákat, az oltóanyagokat, így már csak várni kell az első gombanövendékekre. Ezek a blokkok lehetővé teszik azt, hogy otthoni körülmények között termeszthessünk gombákat. Ez pedig jó opció lehet arra, hogy elraktározzuk, befőttként eltegyük a megtermelt gombát, hiszen mint írtuk, az egy főre jutó gombafogyasztás Magyarországon alacsony, 1-1,5 kilogramm évente. Ettől pedig többet tudunk termelni akár egyetlen doboz felnevelésével is.

A legfontosabb jogszabályok

Azok, akik nem költenének drága kapszulákra vagy nincs a közelükben olyan zöldségbolt, ahol a különlegesebb, egészségesebbnek fémjelzett fajtákat meg tudnák vásárolni, érdemes elgondolkodni az otthoni termesztésben. Persze mielőtt fejest ugrunk a gombák megvásárlásába jó, ha tudjuk, milyen feltételeket kell megteremtenünk egyes fajoknak. Esetleg vonatkozik-e jogszabály a gombatermesztőkre, amit mindenképp be kell tartani. Természetesen ennek is utánajártunk.

A legfontosabb változás az elmúlt időszakban talán az volt, amikor egyszerűbbé vált a gomba fóliasátrak létesítése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezdeményezett jogszabály-módosítás nyomán. A jogszabályi változással az elsőfokú építésügyi hatóságok számára egyértelművé vált a gomba fóliasátrak építésiengedély-kötelezettség alóli mentessége, ami – hasonlóan a többi fóliasátorhoz – jelentősen rugalmasabbá teszi a jövőbeni fejlesztéseket.

A különböző gombák termesztésére, gyűjtésére az engedélyt a Földművelésügyi Minisztérium állítja ki, de csak annak, aki a gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik. Érdemes szem előtt tartani, hogy aki kereskedelmi céllal termesztene vagy gyűjtene gombát, annak nem csak engedélyre, de különböző dokumentumokra is szüksége lesz. Ezekben kell feltüntetni olyan fontos információkat, mint például az áru címkéjén a gyűjtő vagy forgalmazó neve, címe, valamint a termék származási helye is.

Ahogy a Magyar Közlöny 2019. április 1-jei számából kiderül, a kormány döntött az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról. Ennek részletes leírását valamint a piacon és az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke itt olvashatod. De a legfontosabb változásokat mi is kigyűjtöttük már korábban.

Így csináld!

Egzotikus és különleges gombák széles választékát termeszthetjük otthon, köszönhetően az olyan zseniális megoldásoknak, mint például a spórákkal beoltott tápközeg, melyből a gombák fejlődhetnek. Érdekes, hogy a boltokban ritkábban elérhető fajták sokkal könnyebben termeszthetők otthon, mint a legegyszerűbb és leggyakoribb csiperke. Éppen ezért érdemes elolvasni az Agrárszektor tanácsait is, melyből kiderül, hogy mire érdemes odafigyelni az otthoni termesztés során, mikor kell megvennünk a termesztőközeget, illetve hogyan csináljuk.

A legtöbb gombazsák évszaktól függetlenül felhasználható. Egyes készletekben külön találjuk a termesztő közeget, amelyet be kell oltanunk a gombaspórákkal, másokban már eleve beoltott termesztőközeget találunk. A termesztőközeg lehet trágya, fűrészpor, faforgács vagy kávézacc.

A gombák nem igényelnek fényt a növekedésükhöz, meleget viszont igen. A spórákból a kalapos gombákká fejlődő fehér gombafonalak kialakulásához 21 fokos hőmérséklet szükséges. A gombák a növekedéshez rengeteg nedvességet igényelnek.

Ügyeljünk arra, hogy a gombazsák és a micéliumok mindig nedvesek legyenek, ezért naponta kétszer nedvesítsük őket. Tarthatjuk a gombát világos szobában, de ne érje közvetlen napfény a zsákot, mert akkor könnyen kiszárad.

Ha szakboltban vásároljuk a termesztőkészletet, ott részletes termesztési útmutatóval szolgálnak az adott gombához. Szedéskor óvatosan fogjuk meg az egész gombatelepet a tövénél, csavarjuk és húzzuk, így egyszerűen letörjük őket a zsákról. Azonnal fogyaszthatók.

Termődobozainkat, blokkjainkat és oltóanyagainkat lehetővé teszik, hogy otthoni körülmények között termeszthessen gombát. A termékek átszövetett, termesztésre kész alapanyagot tartalmaznak, mellyel nincs más dolga mint letermeszteni azokat.

Címlapkép: Getty Images