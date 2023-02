Elképesztő lehetett: idén először látszódott a sarki fény hazánkból

Vasárnap késő este az Időkép több éjjellátó webkamerája látószögében is felvillant a sarki fény. Idén először történ ilyen csoda.

Vasárnap este az ország északi-északnyugati része fölött kellően elvékonyodott a felhőzet ahhoz, hogy láthatóvá váljon a tiszta égbolt. Szerencsés együttálás következett be, 23 óra 10 perc környékén több éjjellátó kamerán is rózsaszínes fény kezdett táncolni az északi horizont fölött, idén először sarki fény volt látható Magyarországról - írta az Időkép, agol megjegyezték, Dobán még fényoszlopok is felcsillantak a sarki fénnyel egyidőben. A pompás jelenség viszonylag hosszan, több percen keresztül eltartott.

