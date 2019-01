Te is vérbeli szobanövény-gyilkos vagy? Ezt a 15 fajtát nem fogod kinyírni!

1. Aszparágusz

Ez a bolyhos levelű növény nagyon szívós: mindegy neki, hogy világos, vagy sötét helyre tesszük, viszont csak akkor virágzik, ha a földjét mindig nedvesen tartjuk. Üde zöld színével feldobja a lakás hangulatát, és mivel nem kell neki sok fény, bármelyik szobába tehetjük.

2. Lantlevelű fikusz

A lantlevelű fikusz buja lombjával nagyon mutatós a lakásban. A növénynek napos helyre van szüksége, de megóvandó az erős, direkt napfénytől. Nyáron bőven lehet öntözni, a tél közeledtével azonban kevesebb víz is elég neki.

3. Vad kakaó

Ennek a szobanövénynek gyakran fonott törzse van, ez teszi igazán különlegessé megjelenését. Mivel természetes élőhelye a mocsár, ezért jól bírja a vizet, rendkívül nehéz kirohasztani. Helyezzük világos helyre, de ne érje közvetlenül a napfény.

4. Pénzlevelű pilea

A pénzlevelű pileának mindenképp árnyékos helyet kell kerítenünk, ha ez megvan, elég, ha hetente egyszer megöntözzük. Amennyiben elégedettek vagyunk vele akár többet is csinálhatunk belőle: a növény szárából kinövő új hajtásokat levághatjuk és külön cserépbe ültethetjük őket.

5. Pálmaliliom (Yucca)

Ezt a szobanövényt nagyon egyszerű gondozni, nincs szüksége másra csak rengeteg napfényre és némi vízre. Nem kell sokat öntözni, viszont mindenképp ültessük egy mélyebb cserépbe, hogy fel ne boruljon, mivel a növény fás szárai fejnehezek.

6. Afrikai ibolya

Ez az egyik legnépszerűbb szobanövény, mivel évente többször is virágzik. Az afrikai ibolya szereti a napsütést, de ne tegyük ki a direkt napfényre, a földjét pedig tartsuk mindig nedvesen. A kertészetekben találunk külön ennek a növénynek gyártott műtrágyát, amitől még szebb lesz, de a műtrágya használatát nem kell túlzásba vinnünk: elég minden második héten szórnunk belőle az ibolya tövéhez.

7. Törpebors

Ezek a viaszos levelű növények nagy vízigényűek és rengeteg változatuk van: megtalálhatóak zöld levelű fajtái, de vannak sokkal színesebbek is, például pirosas-lilásak is. A törpebors virága különös formájával kitűnik a többi növény közül. Gondozása egyszerű: csak arra kell figyelnünk, hogy a növény földjét nedvesen tartsuk.

8. Tillandsia

Bár Magyarországon nincs annyira a köztudatban ez a szobanövény, ennek ellenére jó választás, mivel rendkívül mutatós. A tillandsiának még talaj sem kell, megél anélkül is; elég, ha körülbelül 10 naponta vízbe tesszük 2-3 órára.

9. Zöldike

Ennek a szobanövénynek nagyon könnyű a kedvére tenni: csak annyit kell tennünk, hogy egy világos helyet kerítenünk neki, és hetente egyszer meglocsoljuk őket. Új hajtásait külön is ültethetjük. Tűző napra nem szabad tenni, de egyébként túlél minden féle fényviszonyt, ha nem jut elég fényhez, akkor eltűnnek leveleiről a foltocskák.

10. Vitorlavirág

A vitorlavirág maximum 1,8 méter magasra nő meg, így érdemes megnézni, hogy mekkora, amikor megvesszük. Nem csak mutatós, de hasznos is, mivel képes kiszűrni a méreganyagokat a levegőből. Kifejezetten jól érzi magában fürdőszobában és megél sötétebb helyeken is, de ha nem kap elég fényt nem virágzik. A közvetlen napfénytől óvni kell.

11. Aloe Vera

Az aloe verának különös formájú, zöld levelei vannak, nagyon esztétikus, de hasznos is, mivel sokan nem csak dísznek, hanem gyógynövénynek is használják. Nagyon jó a regeneráló hatása a testen lévő sérülésekre, és masszás olajként is felhasználható. Semmiképp se tegyük közvetlen napfényre, és ügyeljünk arra, hogy egy-két hetente áztatásra van szüksége.

12. Borostyán

A borostyán egy nagyon kitartó futóvény, hosszú indákkal és jellegzetes formájú levelekkel rendelkezik. Felfüggesztve, vagy ablakpárkányon is jól mutat, de vannak akik végigfuttatják az indákat teljes lakásukban. Legjobb cserepes fajtái a következők: Cascade, Domino, Irish Lace.

13. Kanári sárkányfa

A kanári sárkányfát mindenképp árnyákos helyre tegyük, ezután már nem kell sokat foglalkoznunk vele, elég, ha hetente locsoljuk. Figyelem, ez a növény mérgező, ezért macskáktól és kutyáktól távol tartandó!

14. Zebralevél

Mint neve is mutatja, ennek a szobanövénynek a levelei csíkosak, valamint lila, zöld, rózsaszín és piros színekben játszanak, így igazán fel tudják dobni a lakás hangulatát. A zebralevél földjét tartsuk mindig nedvesen, de ne áztassuk el túlságosan, a növény az árnyékos helyeket kedveli.

15. Szobafikusz

A fikusz valójában nem más, mint a gumifa, ami akár 30 méter magasra is megnőhetnek természetes élőhelyén, Ázsiában, de rendszeres metszéssel kordában tartható a mérete. Nem igényel különleges bánásmódot, de mivel nagy felületű, húsos levelei vannak, megtelepedhet rajtuk a por, ezt érdemes vizes törlőkendővel letisztítani, hogy szépen csillogjanak a levelek.

Via: Good Housekeeping