Ezt használd légfrissítő helyett: így űzheted el a szagokat az otthonodból!

A növénytartásnak nagyon sok előnye van: nemcsak tisztítják és párásítják a levegőt, hanem az is bizonyított, hogy boldogabbá és kevésbé stresszessé varázsolják a légkört. A Natural Living Ideas cikke szerint itt még nem ér véget a növények pozitív hatása: ha növényekkel vagyunk körülvéve, akkor hatékonyabban dolgozunk, sőt kevesebb fájdalmat érzünk. És mint kiderült, természetes légfrissítőként is funkcionálnak: ha ezeket a fajtákat ülteted el a lakásodban, akkor nem kell többé aggódnod a rossz szellőzés és a szagok miatt!

1. Citromfű

A citromfű egy bokros évelő növény, amely a mentafélék családjába tartozik. Bár nagyon egyszerű a megjelenése, a citromfűnek csodálatos illata van. Az illatozó tulajdonsága mellett számos felhasználási lehetősége van a gasztronómiában: leveseket, salátákat, szószokat és fagylaltot ízesíthetünk vele, de a leveléből citromfű teát is lehet készíteni, ami fokozza a hangulatot, javítja az alvást, valamint enyhíti a fájdalmat. Jó hír, hogy a citromfű könnyen növekszik, viszonylag igénytelen. Egy a lényeg, hogy kapjon elegendő napfényt, ezért az ablakpárkány lehet neki a legjobb hely a lakásban.

2. Levendula

A levendulának rengeteg rajongója van, nem véletlenül: a szép megjelenése mellett számos előnyt gyakorol az egészségedre és az otthonodra. Bár számos fajtája létezik, az angol levendula a legaromásabb fajta. A növénynek nincs másra szüksége, csak a napfényre és a jó légáramlásra. A virág azt is előnyben részesíti, ha tágas cserépbe van ültetve.

3. Fehér jázmin

A fehér jázmin csillag alakú virágai nagyon jól mutatnak akármilyen lakásban, emellett pedig a nyári hónapokban édes illatot kölcsönöznek az otthonnak. Úgy tudod a legkönnyebben boldoggá tenni a jázmint, ha napos és nedves helyre teszed. Jól mutat egy lógó kaspóban is, de győződj meg róla, hogy tudjon mibe kapaszkodni a növény növekedéskor.

4. Gardénia

Bár a gardéniát nem egyszerű nevelni, egy biztos, hogy szépségével és illatával mindenkit elvarázsol. A gardénia 15 fok feletti hőmérsékletet igényel, valamint savas és nedves talajt. Kéthetente érdemes trágyázni, valamint a világos, közvetett napfényben érzi jól magát.

5. Citromfa

Tévedés, hogy a citrom, a lime és a narancs csak délen élnek meg! Korábban már mi is írtunk róla, hogyan lehet magról citromfát ültetni otthon. Azért is érdemes, ugyanis a növény virága és gyümölcse finom illatot kölcsönöz az otthonodnak. A citromfa napsütést és meleget igényel, de emellett rendszeresen kell locsolni és műtrágyázni.

6. Lepkekosbor

Az orchideák általában nem túl illatosak, de a lepkekosbor egy olyan hidrid fajta, amelynek több száz apró, fűszeres vanília illatú virága van. Próbáld meg olyan helyre rakni, ahol magas a páratartalom és a hőmérséklet! Az is fontos, hogy milyen talajba helyezed el – a legideálisabb számára az orchidea mix, vagyis fenyőkéreg és tőzegmoha keveréke.

7. Illatozó muskátli

Az ismert muskátlik általában nem az illataikról híresek, azonban számos fajtája van, amelyek csodálatos illatokat bocsátanak ki. A P. capitatum például rózsa, a P. crispum citrom, P. denticulatum fenyő, P. fragrans alma, P. grossularoides kókusz, P. tomentosum pedig csokoládé-menta illatú. Az illatozó muskátli napos helyen érzi jól magát, emellett sok vízre is szüksége van.

8. Ékes koszorúfutóka

Ez a növény szép sötétzöld levelekkel rendelkezik, amely a virágzáson kívül is jól néz ki. A növény a tavasz és a nyár folyamán borul virágba, mely viaszos és édes illatanyagot bocsát ki. Az ékes koszorúfutókának nincs másra szüksége, csak elegendő fényre és karóra, hogy szépen tudjon nőni.

9. Eukaliptuszfa

Az eukaliptusz édeskés-mentás aromát bocsát ki, ami a légutaknak is jót tesz. Az ezüstös-kékes-zöldes lombozat jól kitűnik a többi szobanövény közül, ezért különleges megjelenést kölcsönöz a lakásnak. A növény hihetetlenül gyorsan termeszthető, beltéren pedig faként is lehet nevelni, vagy akár formára is lehet vágni a cserjét. Az eukaliptusznak sok napfényre van szüksége, tavasszal és nyáron pedig hetente egyszer tápoldatozni kell.

10. Nemes babér

A nemes babér egy egyszerű kinézetű örökzöld fa, aminek vastag, ellipszis alakú fényes levelei vannak. A lombozatnak virágos jellegű illata van. A nemes babért a gasztronómiában is fel lehet használni. Érdemes olyan helyre rakni a növényt, ahol napfényt és árnyékot is kap.

11. Begónia

A begónia – azon belül is a tea rose fajta – széles zöld levelekkel rendelkezik, a virágai pedig egy piros száron rózsaszín és fehér színben tündökölnek. A virága enyhén édes, kellemes illatú. A növény szereti a közepes és élénk fényt, a magas hőmérsékletet és páratartalmat.

12. Vaníliavirág

Az apró, lila virágokkal rendelkező vaníliavirágnak nem meglepő, hogy vanília illata van. Bár a növényt általában a szabadba ültetik, beltéren is lehet nevelni, amennyiben megkapja azt a sok napsütést és nedvességet, amit igényel.

13. Angyaltrombita

Az angyaltrombita egy rendkívül erősen parfümöző növény, ami Ecuadorból származik. Hatalmas trópusi fává nőhet, esténként illatozik a legjobban. A növény trombitája számos hatalmas, lefelé néző trombita alakú virágot tartalmaz, amelyek fehér, sárga, narancssárga és rózsaszín színben kaphatók. Érdemes azonban vigyázni vele, ugyanis a szépség mögött veszély rejtőzik: a növény minden része mérgező. A virágzás érdekében a növénynek annyi napfényre van szüksége, amennyi csak lehetséges. Nagyon kedveli a meleg hőmérsékletet és a természetes nedvességet.

14. Frangipáni

A frangipáni egy nagyon egzotikus virág: a vörös, rózsaszín, sárga és fehér színárnyalatokban pompázó, öt sziromból álló virága rendkívül illatos, különösen éjszaka. Ahhoz, hogy a virág jól érezze magát a lakásodban, legalább 4-6 óra közvetlen napfényre van szüksége naponta. A növényt bőségesen kell öntözni, de meg kell várni, míg az öntözések között teljesen kiszárad a talaj. Minden második héten ajánlott nagy foszfortartalmú műtrágyával kedveskedni a növénynek.

15. Kék golgotavirág

A kék golgotavirág nagyon komplex megjelenéssel bír, a virágát hipnotikus szirmok, szálak és porzók díszítik. A növény egyszerre mentás és gyümölcsös aromát bocsát ki. Arra kell figyelni, hogy a növény fás szárú, ezért szüksége lesz egy karóra, hogy szépen nőjön. A kék golgotavirág szereti a napfényt, a magas páratartalmat és a szobahőmérsékletet.