Ezért ne tárold soha a konzerveket a sufniban: veszélyes lehet

Sokan a sufniba pakolják azt, ami már nem fér el a házban, ilyenkor érdemes odafigyelni, mi az, ami könnyen tönkre mehet a fűtetlen, nem megfelelően szigetelt helységben, ugyanis a penész és a páratartalom igen nagy kárt tehet tárgyainkban, írja a CountryLiving. Vannak, akik a festékeket, a ragasztókat, a konzervételeket és a már nem használt ruhákat is a fészerben tárolják, de ezen kívül még rengeteg dolog kikerülhet ide, ahogy a mondás tartja: ahány ház, annyi szokás.

Két tényezőt mindenképp figyelembe kell vennünk, mielőtt valamit a sufniba teszünk, ez pedig nem más, mint a hőmérséklet, és a páratartalom. Sok tárgy tönkremehet például túl melegben, vagy túl hidegben, és a penész, vagy a rozsda is kikezdheti dolgainkat. Érdemes még megjegyezni, hogy egy sufniban is tárolható bármi, anélkül, hogy rongálódna, de ehhez a helyiségnek jó szigeteléssel kell rendelkeznie, és elengedhetetlen az, hogy szabályozni tudjuk a hőmérséklet és a páratartalmat. Ha mi nem rendelkezünk ilyen jól kiépített sufnival, akkor jól válogassuk meg, hogy mit tárolunk benne.

1. Konzerv ételek

Ne tároljunk konzerveket a sufniban, mivel a konzervdoboz gyorsan megrozsdásodhat, ilyenkor pedig apró lyukak keletkeznek a felületén, a benne tárolt étel pedig tönkremegy a levegőtől és a beleivódott rozsdától.

2. Festékek és ragasztók

Sokan a fészerben tárolják festékeket, ragasztókat, mivel keveset használják őket, és ott nincsenek útban. Ez valójában nem jó megoldás, mivel a nagyon meleg vagy nagyon hideg hőmérsékletnek köszönhetően a festékek és ragasztók könnyen tönkremehetnek, például, ha a festék megfagy, majd felolvad, utána darabossá, és így használhatatlanná válik.

3. Fotók

A családi képeket mindenképp a házban, száraz, és biztonságos helyen érdemes tárolni, ahol nincsenek kitéve a páratartalomnak és a melegnek. Ez utóbbinak köszönhetően a fényképek egymáshoz ragadhatnak, és akár be is penészedhetnek.

4. Ruhák és ágynemű

Amennyiben az ágyneműt, vagy a már nem hordott ruhákat a sufniban tároljuk, ne csodálkozzunk, ha tönkre mennek: ez a rovarok és a molylepkék miatt van. A szövet azonban nem csak a rovaroknak eshet áldozatul; a kint tárolt textilek dohossá válhatnak a párától, épp ezért mindenképp száraz, elzárható helyen tároljuk a nem használt ruhaneműket.

5. Borok

Bár jó ötletnek tűnhet, hogy borainkat a fészerben hűtsük és tároljuk, de a tapasztalat erre rácáfol. A bor íze az ingadozó hőmérséklet hatására megváltozik, fémessé válik. Ahhoz, hogy mindenképp megőrizze zamatát, a bort a házban, sötét és hűvös helyen ajánlott tartani.

6. Elektronikus eszközök

A rozsda teljesen tönkreteheti az elektronikus eszközök belső vezetékeit, ez igen gyakori, ha a sufniban tartjuk őket. Műszaki cikkeinket mindenképp száraz helyen tartsuk, ha nem akarunk örökre megválni tőlük.

7. Hangszerek

Vannak, akik nem használt hangszerüket a sufniba száműzik, ezzel pedig biztos halálra ítélik őket. A hangszerek igen kényesek; árt nekik a hőség és a páratartalom is, ez igaz a fából és az sárgarézből készített darabokra is, ez utóbbi korrodálódni kezd, ha túl magas a páratartalom. A hangszereknél is követendő a szabály, ami a lista többi eleménél: ahhoz, hogy ne menjen tönkre, mindenképp száraz helyen kell tárolnunk őket, védve a hőmérséklet-ingadozástól.