Háziorvosok indítanak új szolgáltatásokat: prevenciós program Zalaegerszegen

A betegségmegelőzést és a szűrést, továbbá a lelki egészség támogatását biztosító programot indít újabb két zalaegerszegi háziorvosi praxisközösség, aminek révén a város és környéke lakóinak kétharmadát érik el a prevenciós szolgáltatások.

Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy az orvosi alapellátás infrastrukturális körülményeinek javítására, valamint a szolgáltatási paletta bővítésére az elmúlt években összesen már mintegy 700 millió forintot nyertek Zalaegerszegen különböző pályázatok forrásaiból. Az országban az első megyei jogú városként minden háziorvosi rendelőt és védőnői körzeti helyiséget, valamint a központi orvosi ügyeletet is felújították 353 millió forintból. Ezt követően tavaly nyáron három, most pedig két háziorvosi praxisközösség összesen 338 millió forinthoz jutott szakembereket is bevonó prevenciós programokhoz.

A város kiemelten támogatja az egészségügyi fejlesztéseket; ennek részeként tervezik a rendelőintézet felújítását és már zajlik az előkészítése a mentőállomás korszerűsítésének is

- mondta a polgármester.

Zimborás Béla, az EMMI által meghirdetett háziorvosi programok zalaegerszegi projektmenedzsere hozzáfűzte, hogy az öt praxisközösség a városban és a város környékén összesen 22 gyermek vagy felnőtt háziorvosi körzetet érint. Ez a kétharmada az összes körzetnek, és csaknem 40 ezer embernek válik lehetővé, hogy olyan egészségügyi szolgáltatásokat vehessenek igénybe, ami eddig nehezebben volt elérhető számukra, például dietetikus, gyógytornász, pszichológus tanácsadása.

Az egyik nyertes praxisközösség képviseletében Batka Jenő házi gyermekorvos elmondta, hogy 2014-ben éppen Zalaegerszegen valósult meg először az országban svájci modell alapján egy háziorvosok praxisközösségére épülő új szolgáltatási rendszer. A kedvező tapasztalatok alapján hirdette meg az Emmi azt a pályázatot is, amelyben már öt zalaegerszegi háziorvosi közösség nyert el pályázati forrásokat.

A pályázati forrás segítségével a prevenciót helyezik a középpontba, legfőképpen a gyerekek és a 60 év feletti korosztály esetében. A daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a lelki betegségek szűrését és megelőzését szolgálja a program, amivel életmódváltást is szeretnének elérni, a gyerekeknél megelőzve a későbbi bajok kialakulását, a felnőttek körében pedig a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt szorgalmazva.

