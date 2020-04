Drasztikus helyzet a benzinkutakon: több mint tíz töltőállomás zárt be

A holtankoljak.hu szerint nagymértékben csökkent az üzemanyagok ára a koronavírus-járvány miatt. Az adatok alapján literjéért több mint 100 forinttal olcsóbban juthatunk hozzá, mint február végén. Az emberek kevesebbet utaznak, ezért nem kell annyit tankolniuk sem, ami a benzinkutakra is jelentős hatással van.

A portál az egyre több kút bezárásáról szóló információk alapján utánajárt az eseményeknek. A tapasztaltaikat összesítve kiderült, hogy az országban 13 Shell töltőállomás függesztette fel tevékenységét, amelyek között van fővárosi és vidéki kút is. A vidékiek esetében főként megyeszékhelyekről beszélhetünk, ahol 3 vagy akár 4 Shell állomás is működött korábban. Öt kút zárt be Budapesten. A pontos fővárosi és vidéki bezárt Shell-kutak listája a portál cikkében megtalálható.

A bezárások mellett drasztikusan megrövidült nyitva tartásokkal is találkozhatunk. Egyre kevesebb az olyan kút, amely éjjel-nappal nyitva van, valamint a korábban 20 és 22 óráig is működő állomások is sok helyen 18 órakor bezárnak.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.