Nagy bajban lehetnek a diákok: a koronavírus miatt elfogytak a lehetőségek?

A portál információi szerint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlázozások fokozatos enyhítése a dolgozni vágyó diákoknak is jó hír, bár még kérdéses, hogy a multicégek milyen feltételekkel fognak új munkaerőt alkalmazni. Baráth Zsolt, a Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet megyei irodavezetője a lapnak elmondta, hogy talán látszik a fény az alagút végén, de a megrendeléseik száma így is nyolcvan százalékot esett vissza a korábbi évek azonos időszakához képest.

Ebben az időszakban általában már javában érdeklődnek a fiatalok a nyári diákmunkákkal kapcsolatban is, ám idén azonban a koronavírus jelentősen megváltoztatta lehetőségeiket és jóval kevesebb munkából válogathatnak. A fiatal kezekre mos nincs akkora szükség ott, ahol leállították a termelés és kényszerszabadságra küldték a főállású dolgozókat.

A huszonnégy éves Mudriczki Roland a Nyíregyházi Egyetemen tanul programtervező informatikusnak. Róland a portálnak elmondta, hogy szerencsésnek érzi magát, mivel közvetlen környezetükben is sokan vesztették el a diákmunkás állásukat vagy hiába jelentkeztek nyári munkára, de ő nem veszítette el helyét a nyíregyházi Lego-üzemben, ahol a cég belső rendszerében felmerülő informatikai problémák orvoslása első számú feladata, amit most ő is otthonról végez.

Roland annak idején úgy regisztrált a Meló-Diákhoz, hogy mindenképpen a Legohoz tervezett elhelyezkedni, de még nem tudja később mit tartogat számára a jövő, viszont tudja, hogy azért tarthatta meg állását, mert otthonról is el tudja látni a feladatait. Elárulta, hogy a barátnője nem volt ilyen szerencsés, mivel egy étteremben dolgozott.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.