Nem is gondolnád, mennyi veszélyt rejt az otthonod: ezek a leggyakoribb háztartási balesetek

Ahogy a portál írja, mivel jelenleg rengeteg magyar dolgozó home office-ból dolgozik, az iskolások otthonról tanulnak, és aki csak megteheti, sokkal kevesebbet mozdul ki, mint más körülmények között - sokkal több időt töltenek az emberek otthon. Ez pedig azt eredményezi, hogy a munkahelyi balesetek, de akár a közúti baleset száma is jelentősen csökken, viszont megnőhet azoknak az eseteknek a száma, amikor az embert otthonában éri valamilyen szerencsétlenség.

A Pénzcentrum megkérdezte a nagy biztosítótársaságokat, hogy várható-e az otthon történt balesetek számának emelkedése tekintettel a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozásokra, a home office-ra és a digitális oktatásra. Vereczki András, az UNIQA Biztosító Kárigazgatójának nyilatkozata szerint most, hogy az emberek kényszerűen otthon vannak, a háztartási balesetek aránya nagyobb, mint a közlekedéssel összefüggő balesetek. A szakértő azt mondta:

Összességében valamivel kevesebb balesetet szenvednek el, mint normál helyzetben. Viszont a súlyos következményekkel járó háztartási balesetek (barkácsolás, kertészkedés, takarítás) nagyobb arányban fordulnak elő.

Szurgyi Nándor, az Aegon Biztosító lakásbiztosítási üzletágának vezetője szerint várható, hogy több lesz a háztartási baleset, és azt is elmondta, hogy akinek van a lakásbiztosításán belül vagy egyéb formában balesetbiztosítása, az ilyen balesetek esetén számíthat a térítésre.

Maknics Anita, az Allianz Hungária Zrt. Lakossági vagyon termék-és portfolió menedzsment osztály vezetője, is úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet időszakában egyelőre nem tapasztaltak növekedést a baleseti károk számában. Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosítási területéért felelős igazgatósági tagja azt nyilatkozta lapunknak, egyelőre nem látnak markáns növekedést az ebből fakadó kárbejelentések számában. Véleménye szerint ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem növekedett az otthoni balesetek száma. Mindenesetre számítanak az esetleges növekedésre.

Dr. Máhig Attila, a Groupama Biztosító szolgáltatási ügyvezető igazgatója azt mondta lapunknak, hogy eddigi tapasztalataik szerint az otthon töltött idő növekedése miatt nem váltak gyakoribbá a balesetek, jellegükben történt inkább változás. Elmondása szerint

megnövekedett az olyan típusú balesetek száma, mint például a kézi szerszám használata során történő kézsérülés, lábujj törések (ágyba rúgott, ajtóba rúgott, lépcsőn megbotlott). A gyerekek kartöréseinek száma is megnövekedett (trambulinon ugráltak, nagyobb testvérrel játszottak) és gyakoribb, hogy felnőttek létráról vagy lépcsőről leesnek.

Melyek a leggyakrabban előforduló balesetek?

A portál annak is utána járt, hogy melyek azok a balesetek, amelyeknek a leggyakrabban esnek áldozatul a biztosítók ügyfelei. A halálos balesetek közül is jelentős azoknak a száma, amelyek otthon érik az embereket: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 3664 halálos balesetből 1733 otthon történt, és ezek csak a súlyos esetek. Rengeteg kisebb-nagyobb háztartási baleset történik minden évben.

Az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési statisztikái szerint a személyi sérüléssel járó baleseti károk körülbelül 90 százaléka otthoni környezetben történik. A baleseti károk többségét a múlékony sérülések, főleg csonttörések teszik ki, a vizsgált időszaktól függetlenül

- mondta el lapunknak a biztosító szakértője.

A Generali tapasztalatai szerint a leggyakoribb otthoni balesetek a következők: forrázás, kertészkedés közben bekövetkező balesetek, tetőről való leesés, barkácsolás közben elszenvedett sérülés, elcsúszás, lépcsőn leesés. A szakember néhány konkrétumot is említett:

előfordult már flexelés közbeni sérülés, kutyasétáltatás közben szerzett bokaficam, macskaharapás, lábujjtörés a kanapé lábába rúgva vagy éppen olyan súlyos sérülés is előfordulhat, mint medencetörés létráról leesve

- mondta el Schaub Erika.

Az UNIQUA szakértője, Vereczki András elmondása szerint szintén a háztartási balesetek döntő többsége (63%) csonttörés, amelynek különböző okai lehetnek:

Elsősorban a gyerekek a leginkább veszélyeztettek. Játék, biciklizés, rollerezés, gördeszkázás stb. miatt elesnek, illetve a lakáson belül szenvednek balesetet

- mondta el, és olyan példákat is említett, mint amikor a gyermekek az ajtót egymás kezére csapják vagy nehezebb tárgyakat leejtve okoznak sérülést, valamint előfordul, hogy leesnek az emeletes ágyról. A szakértő a balesetek arányairól úgy nyilatkozott:

A háztartási balesetek aránya általában az összes baleset 40%-a. A maradék 60% a sportolással, közlekedéssel, kerékpár-, roller-, esetleg segédmotorkerékpár-használattal függ össze.

Vereczki András azt is kiemelte, hogy a háztartási balesetek oka szezonális:

A legsúlyosabb baleseteket barkácsolás, kertészkedés, fűnyírás, favágás közben szenvedik el az emberek, amit a szerszámok, a flex, a motorfűrész és a fűnyíró okoznak. A következmény lehet csonkolás, lágy rész, szem sérülés vagy csonttörés.

A szakértő elmondása szerint jellemző a tavaszi, őszi, téli nagytakarítások időszakában a létráról leesés, ami súlyos, akár bénulással járó sérülésekhez is vezethet. Ugyanígy a gyümölcsszezon időszakában a fáramászás, illetve leesés is egy jellemző baleset, aminek szintén súlyos akár tragikus következményei lehetnek. Télen pedig az elcsúszás elesés miatti ütés, zúzódás és csontsérülés a leginkább gyakori.

Az UNIQUA szakértője szerint ezeken kívül a konyhai baleseteket is érdemes még kiemelni. A legjellemzőbbek a késsel, esetleg bárddal történt vágás, csonkolás, idegsérülés, illetve a főzés, sütés közben elszenvedett égés és forrázás miatti sérülések.

A tűzhelyen felejtett sütőolaj miatti tűzkárok is gyakoriak. Ezek pedig nem csak személyi sérülést, hanem komoly anyagi károkat is okoznak. Akár a teljes egzisztenciát is veszélyezteti, ha egy család egy tűzkár miatt elveszíti az otthonát. A maradandó egészségkárok, égési sérülés vagy tragikus halálesetek aránya a balesetbiztosítások esetében 3%

- mondta el a szakértő. Tehát a biztosítók tapasztalatai alapján a felnőtteknek érdemes óvatosnak lenniük, és gondoskodniuk a megfelelő biztonságról, amikor létrára másznak, lépcsőznek, barkácsolnak, sütnek-főznek és kertészkednek - különösen ha fűrésszel dolgoznak, vagy gyümölcsöt szednek.

A gyerekekre külön érdemes odafigyelni - ezt nehezíti, hogy a dolgozó szülők most a gyermekfelügyeletet a munka mellett látják el. Biciklizés, rollerezés, gördeszkázás során könnyen megsérülhetnek, vagy testvérek okozhatnak egymásnak sérüléseket a lakáson belüli játékkal.

Mit fedeznek az egyes biztosítások? Mit érdemes kötni?

Egyes biztosító társaságoknál a lakásbiztosítások esetén köthető olyan csomag, kiegészítő biztosítás, amely tartalmaz baleseti biztosítást is, hogyha otthon történik meg a baj: kisebb csonttörések, repedések, nyolc napon túl gyógyuló sérülések, 10%-os vagy annál magasabb fokú egészségkárosodást okozó balesetek, vagy legrosszabb esetben rokkantságot, esetlegesen halált okozó belesetek esetén jár térítés.

Más biztosítóknál a különböző balesetbiztosítások esetén nincs kikötve, hogy a baleset otthon, vagy más helyszínen történik, így egyaránt kérhető kártérítés bárhol esik meg az emberrel kisebb vagy nagyobb baleset. Az általunk megkérdezett biztosítók arról számoltak be, hogy a járvány kezdete óta megnőtt, vagy éppen stagnál az érdeklődés az otthoni balesetek esetén térítést nyújtó biztosítások iránt. A Generali szaekértője például elmondta lapunknak, hogy a kockázati biztosítások iránti igény az elmúlt években folyamatosan növekedett. Ez a növekedés a jelen helyzetben sem állt meg, de némileg lassult.

Nem rendelkezünk dedikáltan otthoni balesetekre vonatkozó termékkel, szinte kivétel nélkül minden kockázatunk -legyen az baleseti, vagy legyen bármely okú - kiterjed az otthoni balesetekre is

- mondta el Schaub Erika.

A Groupama arról számolt be, hogy az ügyfelek részéről a veszélyhelyzet elrendelése óta enyhe mértékben megnövekedett érdeklődést és nyitottságot tapasztaltak az olyan biztosításaik iránt, amelyek otthoni baleseti károk esetén térítenek. Kérdésünkre dr. Máhig Attila elmondta, sokféle biztosításuk térít otthoni, illetve háztartási balesetekre:

Ezek a fedezetek jellemzően személybiztosítási szolgáltatások, azaz élet, baleset- és egészségbiztosítások, azaz akkor nyújtanak szolgáltatást, ha pl. ha valaki egy otthoni baleset miatt kórházba kerül, meg kell műteni, keresőképtelenség miatt táppénzre kerül, a baleset miatti következmények miatt költségei merülnek fel, vagy olyan súlyos a sérülés, hogy maradandó egészségkárosodást szenved vagy legrosszabb esetben elhalálozik. Ezen kockázati fedezetek akár önállóan balesetbiztosításként, akár egyéb biztosításokba - pl. életbiztosításokba, csoportos személybiztosításokba, lakásbiztosításokba, bankbiztosításokba - beépítve, illetve ott választhatóan is elérhetőek.

A szolgáltatási ügyvezető igazgató hozzátette azt is, hogy sok olyan egyéb fedezet van, ami a lakásbiztosításukban választható, valamint anyagi és/vagy asszisztencia segítséget nyújt háztartási balesetek esetén:

Családi balesetbiztosítás, amely súlyos személyi sérülés esetén (pl. harmadfokú égési sérülés vagy rokkantság) vagy halál esetén anyagi segítséget jelent, vagy hosszantartó betegállománynál visszatéríti a betegállomány idejére szóló lakásbiztosítási díjat.

Felelősségbiztosítás azokra az esetekre, ha valaki másnak személyi vagy vagyoni kárt okozna az ügyfél (pl. ha valaki elcsúszik a járdánk előtt).

Csonttörés esetén egyösszegű segítség a gyógyuláshoz, ha a családban valakit baleset ér.

Súlyos baleset esetén, a ruházatban, cipőben, szemüvegben keletkezett károkat is megtérítik.

Telefonos segítség: azonnali segítség egészségügyi kérdésekben az orvosi asszisztencia szolgáltatás keretében.

Ha baleset miatt kórházba kerül az ügyfél, akkor 3 napon túli betegellátás esetén egyösszegű segítséget nyújtanak.

Az Allianz szakértője elmondta, hogy lakásbiztosításaik kiegészítő biztosításként tartalmaznak családi balesetbiztosítást. Hozzátette, hogy bár nem tapasztaltak érdemi növekedést a fedezet iránti érdeklődésben, azonban a sokéves tapasztalat alapján megállapítható, hogy

a szerződést kötők több mint fele választja a baleseti kiegészítő biztosítást, amely a család tagjaira is kiterjed. A biztosítás fedezetet nyújt az otthon elszenvedett balesetekre, valamint kiterjed a váratlan balesetek miatti bekövetkező múlékony vagy maradandó egészségkárosodásra, illetve baleseti halál esetére

- mondta el Maknics Anita.

Az UNIQUA kárigazgatója, Vereczki András is azt mondta lapunk kérdésére, hogy érezhető a biztosítások iránti igény növekedése:

lyen krízishelyzetben ez érthető, hiszen mindannyian biztonságra vágyunk. Számszerű növekedést ez nem jelent a korábbi időszakhoz képest, de az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a korlátozott kommunikációs és személyes kapcsolattartási lehetőségek ellenére sincs visszaesés. Ügyfeleink tudatosan keresik a betegség, baleset és haláleseti kockázatokat fedező biztosításokat

- mondta el a szakértő. Az Aegon Biztosító, mivel általános balesetbiztosítást kínálnak, ezért nem tudnak számottevő növekedésről beszámolni az otthoni balesetek esetén térítő biztosítások esetén. Viszont Szurgyi Nándor elmondta:

A lakásbiztosítások és egyes életbiztosítások tartalmaznak balesetbiztosítási szolgáltatást, de egyre nagyobb mértékben vásárolnak az ügyfelek önálló balesetbiztosításokat is. Ezek általában az alábbi estekben térítenek: balesetből eredő halál, rokkantság, csonttörés, csontrepedés, égési sérülések. A biztosító térítése a különböző kategóriákban a tízezer forinttól a több millió forintig terjedhet, attól függően, hogy az ügyfél mekkora fedezetet igényelt

- nyilatkozta a lakásbiztosítási üzletág vezetője. A biztosítók összesített tapasztalataiból az állapítható meg, hogy a lakosság szeretné biztonságban érezni magát annak ellenére, hogy most jelentősen több időt töltenek a négy fal között. Nem csak azért, mert a járvány alatt több idő juthat kertészkedésre, barkácsolásra, vagy éppen azért, mert kevésbé tudnak a szülők a távmunka mellett odafigyelni gyermekeikre, hanem a tavasz közeledtével jellemző gyakori balesetek miatt is érdemes otthon is figyelni a biztonságra.

Amennyiben otthon történik baleset, és a család, háztartás rendelkezik balesetbiztosítással, vagy lakásbiztosítással, érdemes az esetet dokumentálni, az orvosi papírokat megőrizni, és megérdeklődni a biztosítónál, kiterjed-e erre az esetre is a már meglévő biztosítás. Amennyiben pedig nincs biztosítása valakinek, de tart attól, hogy egy otthon elszenvedett baleset következtében kieshet a munkából, vagy nem lesz anyagi tartaléka egy költséges terápiára, kezelésre a gyógyuláshoz, azoknak főként érdemes anyagi biztosítékként megkötnie egy ilyen biztosítást.

A legfontosabb viszont, hogy a járványhelyzet idején ne csak a fertőzésveszélytől óvjuk magunkat és másokat, hanem vigyázzunk egészségünkre körültekintően, tartózkodjunk a balesetveszélyes helyzetektől otthon is.

