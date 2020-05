Rengetegen vesztették el a munkájukat: így juthatnak havi fizetéshez

Benkő Tibor, honvédelmi miniszter elmondta, hogy az elmúlt két hónapban jelentősen nőtt azok száma, akik a honvédelem iránt érdeklődnek. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak szüksége van minél több kiképzett - hivatásos, szerződéses vagy tartalékos - katonára.

A honvédség azon magyar állampolgárok számára, akik a koronavírus-járvány idején elvesztették munkájukat, most speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vezet be, hogy arra az időre amíg nem találnak polgári életben elhelyezkedési lehetőséget, addig foglalkoztassák őket.

Kiemelte, hogy ennek a speciális foglalkoztatási formának nincs kötelező szerződési időtartama, közös megegyezéssel bármikor felbontható. A hat hónapos szolgálat alatt az emberek havi bruttó 161 ezer forintot kapnak, ezen felül munkábajárási díjat és étkeztetést is biztosít a honvédség.

