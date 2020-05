Bejelentették: elkezdik gyártani a magyar fejlesztésű lélegeztetőgépet

Elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a pénteki online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta: a lélegeztetőgép prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el.

Szerdán átadták a berendezések gyártócsarnokát, megkezdődik a lélegeztetőgép gyártása, naponta tíz készülhet el

- közölte az alezredes.

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a tájékoztatón elmondta, csütörtökön 15 órától a szlovén-magyar határt hatósági házi karantén elrendelése nélkül léphetik át a két ország polgárai, illetve az Európai Gazdasági Térség Magyarországon állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai. Amennyiben 14 napon belül a koronavírus-fertőzést tüneteit észlelik magukon, nem hagyhatják el otthonukat, tartózkodási vagy szálláshelyüket, és kötelesek telefonon jelentkezni a járványügyi hatóságoknál.

Pénteken lépett hatályba az autós könnyűzenei koncertek, valamint a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó megemlékezések megtartásáról szóló kormányrendelet.

Az autós könnyűzenei koncertek megtarthatók, ennek látogatási feltételeit a szervező határozza meg - fűzte hozzá. Szintén megtarthatóak június 3. és június 7. között a nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos megemlékezések, az ezen részt vevőknek - lehetőség szerint - egymástól másfél méteres védőtávolságot kell tartaniuk. A jogszabály szerint az önkormányzatok is szervezhetnek kulturális rendezvényeket.

Az alezredes szólt arról is, hogy 1715-re emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló, mobiltelefonra letölthető és telepíthető informatikai alkalmazásra regisztrálók száma. Csütörtökön 708 hatósági házi karantént rendeltek el, így azok száma jelenleg 10 763. 407-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben indított büntetőeljárások száma, ebből 110-et rémhírterjesztés, 128-at csalás, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 21-et pedig járványügyi szabályszegés miatt kezdeményeztek, és 80 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kiss Róbert a határforgalomról szólva elmondta, péntek délelőtt a belépő teherforgalomban Csengersimánál két, Röszkénél háromórás várakozási idővel kell számolniuk a kamionsofőröknek, kilépő irányban Röszkénél hatvanperces a torlódás. Személyforgalomban a belépőoldalon Nagylaknál, Röszkénél és Csengersimánál egyaránt egy-egy óra a várakozási idő.

