A nyári szünetben idén is jár az ingyenes meleg étel: így lehet igényelni

A leghosszabb iskolai szünetben is napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. A szünidei gyermekétkeztetést a települési önkormányzat jegyzőjénél idén is írásban lehet igényelni az arra jogosult gyermekek számára. A szülők bármikor, akár a nyári szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincsen határideje.

2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről, amelyhez a kormány biztosítja a szükséges forrásokat.

2010 óta közel háromszorosára nőtt a gyermekétekeztetésre fordított támogatás. Jövőre pedig tovább nő a gyermekétkeztetésre fordítható támogatás mértéke: 2021-ben már több mint 86 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra.

A veszélyhelyzet miatt az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan az iskolai étkeztetés lehetőségét június 26-ig kell biztosítania az intézményeknek. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára pedig a szünidei gyermekétkeztetést június 16-ától kell biztosítaniuk az önkormányzatoknak.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 1 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 20 093 forintos törlesztőrészlettel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 7,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 20 126 forintos törlesztőt (THM 7,64%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)