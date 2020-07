Hatalmas újdonság a Balatonnál: az északi partra költözött a magyarok imádott attrakciója

A portál szerint új attrakcióval bővült a Balaton északi partjának turisztikai kínálata. Balatonalmádiban épült fel a 45 méter átmérőjű óriáskerék. Az elmúlt években egyre több településen tűntek fel az óriáskerekek, most a sorhoz Balatonalmádi is csatlakozhatott. Jelenleg a Balatonnál Keszthelyen és Siófokon is működik egy-egy óriáskerék, az új szerkezetet pedig a héten birtokba is vehetik az érdeklődők.

A tapasztalatok szerint a hasonló óriáskerekek rengeteg érdeklődőt vonzanak a szomszédos településről is, valamint a közösségi médiás megosztások terén is kedvelt fotótémának számítanak. Ezért is döntöttek úgy Balatonalmádiban, hogy a Wesselényi strand előtti téren helyet biztosítanak a keréknek, amit nem maga a város, hanem egy vállalkozó üzemeltet.

Az eddigi tapasztalatok szerint a hasonló óriáskerekek sok látogatót vonzanak a szomszédos településekről is, ezért döntöttek úgy Balatonalmádiban, hogy a Wesselényi Strand előtti téren felépítik az óriáskereket. Az almádi óriáskerék a nagyobbak közé tartozik, átmérője 45 méter. Tavaly november vége és idén január eleje között a debreceni Kossuth téren volt felállítva Debrecen Eye néven, most a nyár végéig marad a Balaton partján, majd a hírek szerint az adventi időszakban ismét visszatér Debrecenbe.

Címlapkép: Getty Images