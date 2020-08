Sokan még nem jártak itt soha: zarándokház épült a különleges nemzeti emlékhelyen

Átadták a Győri Egyházmegye káptalandombi épületegyüttesében kialakított huszonhárom apartmanból és egy kápolnából álló zarándokházat, a Domus Peregrinit pénteken. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangoztatta az átadón, hogy a Káptalandomb olyan kulturális keresztény érték, amely építészeti és művészeti területen is "fantasztikusat mutat be" az egész magyarságnak és Közép-Európának, másrészt "hatalmas szellemi és keresztény lelki érték".

A kormány ezért nyilvánította nemzeti emlékhellyé idén tavasszal a Győr szívében lévő területet.

Felidézte boldog Apor Vilmos vértanú püspök mintegy nyolcvan évvel ezelőtti mondatát, miszerint "a liberalizmus, a szocializmus és a mai kor sokféle kollektív rendszere arra szövetkezett, hogy Krisztust letaszítsák a trónról".

Az államtitkár bízik abban, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy az elmúlt kétezer évben nem sikerült a kereszténységet elpusztítani, úgy most sem fog ez sikerülni, mert mindig lesznek olyan bátor keresztények, egyházi és világi vezetők, akik ellenállnak.

A kormány ezért is támogatja az országban templomok, közösségi és egyházi épületek felújítását és építését, mert az ellenállásnak ez a helyes módja; soha sem az erőszak, "mi azt nem vállalhatjuk" - mondta, megjegyezve: arra "a hangos és embereket meggyalázó magatartásra, amelyet tapasztalunk szerte most a világban", a kitartás és az értékteremtés a válasz. A zarándokházak is ezt a célt szolgálják, mert az oda érkezők hitét erősítik. Közölte, hogy a zarándokház kialakítását a kormány 830 millió forinttal támogatta.

Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke reményét fejezte ki, hogy a zarándokházban nemcsak vallásos emberek fognak megszállni, hanem a kultúrát és történelmet szeretők is, mert érezni fogják, hogy a Káptalandombon nemcsak megnézni kell az emlékeket, hanem elmélyülni is. Dézsi Csaba András győri polgármester úgy fogalmazott, hogy a Káptalandomb előretekintő módon fejlődik. Cseh Sándor, a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő igazgatója arról beszélt, hogy a Káptalandomb intenzív fejlődési szakaszban van, aminek része a zarándokház átadása is.

