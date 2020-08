Sokan nem tudják, pedig ezek a szobanövények mérgezőek: rengeteg kutya, cica van veszélyben

Az utóbbi időben aranykorát élik a minimalista stílussal kooperáló, zöldbe borult úgynevezett "urban jungle" hangulatot idéző otthonok. Nyáron túlnyomóan, aki teheti a szabadban gondoskodik növényeiről, ám augusztus végéhez közeledve lassan újra benépesülnek a könyvespolcok, horgolt függők és az asztalok beltéri növényekkel.

Sokan talán nem tudják, de a lakásunkat ékesítő szobanövények gyakran káros hatással lehetnek háziállatainkra. Egyes növény típusok súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, ha kedvencünk megrágcsálja, elfogyasztja őket. Néha ezek talán nem okoznak specifikus tüneteket, például levertséget, hányást, mivel bizonyos növények kifejezetten egyes szervrendszerekre fejtik ki a hatásukat: májra, vesére, emésztőcsatornára, idegrendszerre, szívre. Természetesen a tünetek súlyossága kedvencünk érzékenységétől és az elfogyasztott növény mennyiségétől is függ.

A mérgezésre jellemző speciális tünetek mellett általános tünetként tapasztalhatunk:

alacsony testhőmérsékletet

hasmenést, hányást

fokozott vízfogyasztást, étvágytalanságot,

erős gyomortáji fájdalmakat,

erős nyáladzást,

nyelési nehézségeket,

légzési nehézségeket,

duzzadt, fehér nyelvet,

görcsös rohamokat, izomremegést,

a száj, a szájkörnyék színének megváltozását,

túlzott aktivitást vagy levertséget, gyengeséget,

megmerevedett testet,

rendszertelen szívverést,

rendkívül súlyos esetben sokkot, kómát.

Miért rágcsálják a macskák és a kutyák a szobanövényeket?

Leggyakrabban a gazdik arra gondolnak, hogy a gyomorpanaszok megnyugtatására vagy éppen éhség miatt rágcsálják a háziállatok a növényeket. A kutyák és a macskák sokszor pusztán a játék kedvéért "kóstolják meg" a szobanövényeket, hiszen nincs is jobb móka, mint megtámadni az ismeretlen, nagy, zöld "szörnyet".

Nem egyszerű feladat távol tartani a növényeket a háziállatoktól, ezért rajtunk múlik, hogy már a növények kiválasztásánál is figyeljünk, hogy ne méregző típusokat ültessünk a szobába és ezeket is olyan helyre tesszük, ahol lehetőség szerint nem férnek hozzá négylábú barátaink.

Az ehető élelmiszerek, például a macskafű kivételével mindig jobb, ha a szobanövényeket háziállatoktól távol tartjuk.

Gyakori mérgező kerti- és szöbanövény fajok: Flamingóvirág, Monstera-fajok, Philodendron-fajok, Mikulásvirág, Nárcisz fajok, Kúszóliliom fajok, Hortenzia fajok, Aranyeső, Kék hajnalka, Szívvirág fajok, Szarkaláb fajok, Azálea fajok, Angyaltrombita, Álkörmös

Milyen növényeket válasszunk az otthonunkba?

Ha mindenképpen el szeretnénk kerülni a mérgezést, akkor válasszunk olyan növényeket a szobába, amelyek nem okoznak egészségügyi problémákat kedvenceinknek. Szerencsére, bőven akad választék ezekből a biztonságosnak mondható típusokból is. A HelloVidék most segítve a felelős gazdikat a The Spruce listája alapján összegyűjtött néhányat a kisállatokra nem mérgező növények közül.

Fokföldi ibolya Banánfa Zöldike Vénusz légycsapója Aranypálma Szobapáfrány Zebralevél Szeplősarc Orchidea Bromélia (+1) Elefántláb

Címlapkép: Getty Images

