Koronavírus: megfertőződött a vidéki bentlakásos gimnázium egyik diákja

A bentlakásos Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős évfolyamában egy diáknak pozitív lett a koronavírus-tesztje, írta meg a Magyar Kurír a Pannonhalmi Főapátság közleménye alapján. A folyamatos bentlakásos rendszerben működő iskola a hasonló esetek kezelésére és a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására, járványügyi szakértőkkel egyeztetve még a nyár folyamán kidolgozott egy védekezési protokollt.

Ennek értelmében az egész végzős évfolyam (egy kohorsz) a kollégium elkülönített tetőtéri szobáiban, önkéntes karanténban várja a hétfői és szerdai csoportos tesztelést, a diákokkal szoros kontaktusba került prefektusok (kollégiumi nevelőtanárok) szintén. Az esetről és az eljárási protokollról értesítették valamennyi diák szüleit

- közölték. Azt is hozzátették, hogy a bencés gimnázium a Kárpát-medence egész területéről iskoláz be diákokat. A határokon túlról érkezett tanulók két negatív teszt után költözhettek be és kezdhették meg idén a tanulmányaikat.

