Koronavírus: 1000 fölött az új magyar fertőzöttek száma, ezek a megyék vezetnek

1070 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 17 990 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írta vasárnap reggel a hivatalos kormányzati koronavírus-portál. Elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 683 főre emelkedett, 4391-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 12 916 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 40%-a budapesti. 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Az akítv fertőzöttek közül 5309-en budapestiek, 7607-en vidékiek.

Az igazolt fertőzöttek száma Budapesten a legmagasabb, 7472 fő, ezt követi Pest megye 2455 fővel. Fejér megyében ez a szám 899, Győr-Moson-Sopron megyében 703, Hajdú-Biharban 694, Szabolcs-Szatmár-Beregben 667. A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés 134 igazolt fertőzöttel.

Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján elmondta: a koronavírus-járvány első hulláma elsősorban az idősebbeket érintette, most viszont a 20-29 éves korosztályból kerül ki a legtöbb pozitív eset. Szerinte a járvány második hullámának a "természete" eltér az elsőtől, ezért másfajta védekezési stratégiát kell alkalmazni.

A koronavírusos betegek átlagéletkora tavasszal magasabb volt, jelenleg a két hullám fertőzöttjeinek együttes átlagéletkora 41 év, az utolsó tíz napot tekintve viszont csak 35 év.

Bár a fertőzöttek többsége fiatal, tovább tudják adni a vírust azoknak, akik magas kockázati csoportba tartoznak. Továbbra is a legveszélyeztetettebbek az idősek és a krónikus betegségben szenvedők - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is azt kérik, kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.

Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az iskolákban októbertől a tanároknak és a diákoknak csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért - hangsúlyozták.

