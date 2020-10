Drágán indulhat a fűtési szezon: ezekkel a trükkökkel rengeteget spórolhatsz

Igaz, a borongós napok után most egészen üdítőnek tűnhet a napsütés, ám a gyönyörű őszi idő ellenére fokozatosan csökken a napi átlaghőmérséklet és egyre gyakrabban érezhetjük úgy, hogy be kell kapcsolni a fűtést. Aki eddig még megúszta lassan annak is elkerülhetetlenné válik, hogy a vacogós éjszakákon elindítsa a konvektort, radiátort vagy éppen begyújtsa a kályhát, a kandallót.

Ahogy a Pénzcentrum is felhívta rá a figyelmet, fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, a nem rendeltetésszerű használat, valamint ha elmúlasztjuk a rendszeres műszaki felülvizsgálatot vagy éppen a fűtőeszköz esedékes karbantartását. Aki tehát még nem tette meg annak még most sem késő felkészítenie a téli nagy fűtési szezonra a fűtőeszközeit, illetve átnézetni egy szakemberrel. A hónapok óta nem használt tüzelőberendezésekben ugyanis meglazulhatnak a tömítések, az alkatrészek elmozdulhatnak, ezért az első fűtési nap előtt szakemberrel kell átvizsgáltatni.

Talán nincs is hangulatosabb ősszel és télen egy fatüzelésű kandalló látványánál. A kandalló ropogó hangját hallgatva és a lángok táncát szemlélni egy bögre meleg tea mellett igazi kikapcsolódás lehet, miközben kellemes hőmérsékletet varázsol otthonunkba. Fontos azonban tudni, hogy a kandallóknak kiemelten szüksége van a rendszeres karbantartásra és egy szakember felülvizsgálatára ahhoz, hogy biztonsággal élvezhessük a kandalló élményt.

Ezeken a lépéseken nem szabad spórolni annak ellenére, hogy a területen uralkodó szakember hiány miatt valószínűleg borsos árat fizethetünk a szezonális munkáért, ám a biztonságunk és kényelmünk érdekében muszáj felelősséggel használnunk a berendezést.

Nem beszélve arról, hogy egy esetleges meghibásodás jóval többe kerülhet, mint az éves karbantartás.

Szerencsére a kandalló karbantartásával kapcsolatos listán akad néhány pont, amit mi is könnyedén elvégezhetünk. A HelloVidék most összegyűjtötte mikre érdemes figyelnünk, mielőtt begyújtjuk a kandallót és, hogy miket csinálhatunk meg könnyedén házilag és melyik lépésekhez hívjunk inkább szakembert.

A kandallóval karbantartásával kapcsolatos feladatokar két fontos részre oszthatjuk: az egyik a kémény karbantartás, a másik pedig a kandalló tűztér és külső levegő bevezetés karbantartás.

1. A kémény

A kémény ellenőrzése és karbantartása a katasztrófavédelmi szakhatóság évenkénti kötelezettsége. Ha valamilyen okból idén elmaradt az éves vizsgálat, mindenképp jelezzük a szakhatóság ügyfélszolgálatán. A szakember az éves ellenőrzés során többek között megvizsgálja a kéménycső átjárhatóságát, a kémény belső falán lévő lerakódásokat, valamint a koromzsákban lévő szennyeződéseket. A tisztítónyílást kinyitva eltávolítják a benne lévő szennyeződést.

2. A füstcső

A tűzteret és a kémyényt összekötő füstcső tisztítása és karbantartása szintén fontos része az évenkénti, szezonális feladatlistának. Ezt a munkát jobb, ha szakemberre bízzuk, mivel a tisztítást egy speciális eszközzel végzik el a füstcsövön lévő tisztítónyíláson keresztül. Nem minden kandalló füstcsövön található ilyen tisztító nyílás. Ez esetben a kandallón belül lehet a kefét a füstcsőbe vezetni és kitakarítani azt.

3. A tűztér

Ez egy olyan feladat, amit túlnyomóan mi is elvégezhetünk és nem lesz szükségünk szakemberre. A kandalló tűzterek felhasználói karbantartásáról általában a használati útmutatóban olvashatunk részletesebb, pontosabb tájékoztatást. Leggyakrabban ezeket a karbantartási tevékenységeket javasolják a gyártók:

a tűztér kiporszívózása kandalló porszívóval

a lángterelő kiszerelése, tisztítása és visszaszerelése

a külső levegő bevezető csatorna külső falon található rácsának ellenőrzése és tisztítása

4. A kandalló üveg

A szezonális feladatok mellett akadnak olyanok is, amelyeket folyamatosan el kell végeznünk. Ilyen többek között a kandalló üveg tisztán tartása. A szennyeződések eltávolításához használhatunk a kandalló üvegének tisztítására alkalmas, kandallóüveg tisztító szert. A tisztítószert egy rongyra vagy papírtörlőre fújva töröljük át a felületet. A kandalló tűztér külső részeinek tisztítását csak kihűlt állapotban végezzük!

5. A hamu

Nagyon fontos, hogy a hamut kellő gyakorisággal tisztítsuk ki a kandallónkból. Azt, hogy erre milyen gyakran lesz szükségünk függ a kandalló használatának intenzitásától, a hamufiók, hamutartály méretétől és a tüzelőanyagunk minőségétől is. A lényeg, hogy a hamu kitakarításával soha ne várjunk addig, amíg már a rostély szintig ér, mert az könnyen meghibásodáshoz vezethet.

6. A fa

Ahogy említettük sok minden függhet a jó tüzelőanyag kiválasztásától. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a kandallónk csak annyira jó, mint a fa, amit elégetünk benne. A nem megfelelő típusú fa égetése gyorsan bepiszkítja a kandalló belsejét, így gyakrabban lesz szükségünk takarításra. Bár a puhafák általában olcsóbbak, mint a keményfák, gyorsabban égnek és nehezen tisztítható finom hamu marad utánuk. A tűzifát tárolásán is igen sok múlhat, ezért a fákat mindig tároljuk száraz helyen, lehetőleg a házon kívül és ügyeljünk arra is, hogy a kártevők és a rovarok ne férjenek hozzá.

Címlapkép: Getty Images