Kiderült, meddig kell még elviselnünk a borús, ködös időt: ekkor jön a napsütés

A hétvégén is marad a borús, párás, helyenként ködös idő - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az országos, középtávú előrejelzésében.

Pénteken túlnyomóan borult, párás, néhol ködös idő lesz, inkább csak helyenként vékonyodhat el, szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Szórványosan szitálás is előfordulhat. A leghidegebb órákban 1-6 fok lesz. Napközben 5-10 fokig melegszik a levegő.

Szombaton és vasárnap is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A minimumhőmérséklet mindkét nap 2-7 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton és vasárnap is 5-9 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

Az Időkép előrejelzése alapján jövő héten egy kis napsütésnek is örülhetünk: hidegfront hoz pár fokkal melegebb időt keddre, és a szél által a napsütés is megérkezik. A hidegfront a felhőzetet kisöpörve keddre pár fokkal melegebb időt hoz majd térségünkbe. A napsütés is utat tör végre magának, hétfőn a front miatt még esős, kedden azonban egyre nagyobb területen napos idő váltja a hosszú ködös időszakot.

Bár a ködös, szürke idő megszűnik, kedden erős, a Dunántúlon akár viharos lökések is kísérhetik a feltámadó szelet. Kedden és szerdán várhatóan többfelé 10 fok feletti maximum-hőmérsékleteket mérhetünk

