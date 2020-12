Mi történik? Rengetegen rohanták meg a magyar zálogházakat, ennyi pénzért állnak sorba

Válság van, semi kétség nem fér hozzá. Bizonyítja ezt az is, hogy idén a befektetési ékszer vásárlása iránt elképesztő módon megnőtt a kereslet: ez a tendencia nem meglepő, hiszen a hagyományosan menekülőeszköznek tekintett nemesfémek iránti érdeklődés mindig erősödik a bizonytalan gazdasági környezetben - mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója. Az év elejei és a tavaszi hónapokhoz hasonlóan a pandémia második hullámában is tapasztalható a zálogfiókba érkezők számának növekedése. Friss felmérés szerint az ügyfelek csaknem fele kisösszegű, 50 ezer forint alatti kölcsönért fordult a zálogfiókhoz - ezt már Dandé Imre, a BÁV zálogigazgatója ismertette.

Pénzcentrum: Milyen volt 2020-as év a műkereskedelem szempontjából?

Kovács Ádám: A koronavírus-járvány jelentősen átírta üzletágunk 2020-as terveit. Különleges évre készültünk: a BÁV árveréseinek centenáriumát ünnepeltük volna kiállítással, rendezvénysorozattal, év végére pedig nagyszabású aukció rendezésével készültünk. Ezek nagy részét 2021-re kellett halasztanunk, ugyanakkor a helyzet rá is világított arra a tényre, hogy éppen gyors reagálásunk és alkalmazkodási készségünk miatt tudott eddig fennmaradni cégünk. Visszatekintve erre az évre, úgy látom, a kényszerű helyzet számtalan új lehetőséget teremtett a fejlődésre. Hogy néhány példát említsek: nagy erőkkel dolgoztunk online megoldásaink fejlesztésén, így hamarosan új honlappal jelentkezünk, és elindult online galériánk is, ahol több száz, azonnal elérhető műtárgyaink között lehet válogatni. De a munka más területeken sem állt le: dolgozunk új Aukciósházunkon is, amit a mostani Szent István Antikvitásban alakítunk ki.

A műkereskedelmi piac egészére nézve fontos fejlemény volt idén, hogy a válság ellenére sem rendült meg a műtárgybefektetéssel szembeni bizalom, tartotta stabil pozícióját a befektetési lehetőségek között.

A legnagyobb népszerűségnek továbbra is a festmények örvendtek, de szorosan felzárkóztak melléjük az ékszerbefektetések is.

Ennek megfelelően - ahogyan a 2008-as válság során is, úgy most is - átszerveztük működésünket, és a hangsúlyt az ékszerekre helyeztük, illetve jelentős volt a befektetési arany eladásunk is. A karácsonyi árverés, a járványhelyzet ellenére is a megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott, a forgalom nem maradt el a korábbi évektől sem. A BÁV Aukciósház 100 éves történetében ez volt az első, közönség nélkül megrendezett, online árverésünk, amelyre rekord számú megbízás érkezett. Még soha ennyi kollégánk nem közvetítette az árverést telefonon keresztül a licitálóknak. Ez is megerősíti az idei évben tapasztaltakat, hogy a műtárgyak piaca továbbra is stabil értéket képvisel.

Miért éri meg egy válság során műkincsbe fektetni?

Kovács Ádám: Fontos tudni, hogy a műtárgybefektetés szinte minden esetben egy befektetési portfólió része, a befektetési formát jellemzően hosszú távra választják, és biztos menedékként tekintenek rá a turbulens időszakokban. És

bár a műtárgyvásárlók hazánkban egyelőre egy szűk réteget képeznek, arányuk még egy olyan évben is, mint 2020, stabil maradt.

Idei reprezentatív Műtárgybefektetési index felmérésünk eredményei arra is rávilágítanak, miért éri meg ilyen típusú befektetésben gondolkodni: a műtárgyakat a megkérdezettek 63 százaléka kedvező befektetési lehetőségnek tartja, zömük úgy véli, a műtárgyak az elmúlt 5 évben jó értékőrzőnek bizonyultak, 43 százalékuk pedig egyenesen úgy nyilatkozott, a képzőművészeti tárgyakba fektetett pénz a megelőző 5 évben infláció feletti hozamot generált.

