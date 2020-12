A legtutibb otthoni wellness tippek: így kényeztessük magunkat az ünnepek alatt

A korábbi években sokan döntöttek úgy, hogy a karácsonyi időszakot készülődés, sütés-főzés és vendégeskedés helyett inkább pihenéssel, kikapcsolódással, wellnesszel töltik. Ebben az évben azonban másként kell alakítanunk a terveinket. Ha mégsem szeretnénk lemondani a wellness élményéről, a NaturMed Hotel Carbona szakértője szerint néhány kreatív ötlettel legalább részben otthon is megtapasztalhatjuk mindazt, amit a wellness jelent: relaxáció, kikapcsolódás, felfrissülés, test és lélek melengető harmóniája és nyugalom.

Wellnessfürdőbe vágyik? Ezeket a praktikákat a fürdőszobájában is kipróbálhatja!

Ma már a drogériákban, szakboltokban sokféle fürdősó, fürdőolaj és termálkristály között válogathatunk, összetevők és aroma szerint is kiválaszthatjuk a megfelelő terméket. A vízben hamar szétoszlanak, és közülük több enyhíti a mozgásszervi panaszokat, ízületi problémákat. A Carbona szakértője szerint ráadásul jó néhány fürdősó a stressz okozta feszültséget és fáradtságot is csökkenti, nyugtatja az idegrendszert, mint például a citromfüvet tartalmazó fürdősó.

Így lazíthatja el testét otthon is masszázzsal

Wellness természetesen nincs testünk kényeztetése, ápolása nélkül. Az év során felgyülemlett feszültséget és görcsöket leghatásosabban egy kiadós masszázzsal lehet elsimítani. Erre otthon többféle praktikát is bevethetünk. A legegyszerűbb, ha megkérjük partnerünket vagy családtagunkat, hogy masszírozza meg izomlazító masszázsolajjal azokat a testrészeinket, amelyiket merevnek, görcsösnek érzünk. A Carbona szakértője ugyanakkor figyelmeztet rá, hogy a hozzá nem értő csak óvatosan masszírozzon, mert egy rossz mozdulat sérülést is okozhat. Kifejezetten kerülni kell a gerinc környékét, és a nyirokcsomóknál nyomás helyett dörzsölés javasolt. Testünk ellazítására más megoldásban is gondolkodhatunk: készítsünk iszappakolást! Ehhez még a Holt-tengerig sem kell menni, hazánkban is találunk hozzá alapanyagot. A hévízi gyógyiszap különleges összetételének köszönhetően fokozza a keringést, gyorsítja az anyagcserét, és így elősegíti az ízületekben lerakódott káros anyagok távozását. Az otthoni kezelés után testünk garantáltan felfrissül!

Teremtsen pihentető atmoszférát!

Ha igazán szeretnénk ellazulni és feltöltődni, ne csak testünkre, hanem lelkünkre is gondoljunk. Ehhez teremtsünk nyugtató, pihentető atmoszférát, amihez a következő hozzávalókra lesz szükségünk: fény, hang és illat, megfelelő arányban vegyítve. A lélekre eleve nyugtatóan hat, ha szertartásszerűen hangolódunk rá az otthoni wellnessre. Kapcsoljuk le a lámpákat, kizárólag a hangulatfényeket hagyjuk égni, és gyújtsunk mécseseket, gyertyákat, ami meghitt légkört teremt. Töltsünk aromaolajat az elektromos párásítóba, hogy otthonunkat nyugtató illatok járják át.

Végül pedig keressünk olyan meditatív jellegű zenét, ami kellemes érzéssel tölt el, és segíti a relaxációt. A Carbona szakértője szerint ezekkel az otthoni módszerekkel feleleveníthetjük egy kellemes wellness hétvége emlékeit, és ellazulhatunk még a mostani nehéz időszakban is. Egyúttal készülhetünk arra, hogy jövőre valódi gyógyfürdőzéssel, wellnesszezéssel pihenjük ki ennek a nem szokványos évnek a fáradalmait.

Címlapkép: Getty Images