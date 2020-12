Vonattal utazók, figyelem: holnaptól online jegyvásárlás esetén már másként kell fizetni

Ennek következtében minden jegyvásárláskor a fizetésnél plusz lépéseket kell tenni a tranzakció biztonsága érdekében, így a fizetési folyamat lassulhat és körülményesebbé válhat.

Kiemelték, hogy az egyes bankoknál vagy kártyakibocsátóknál más-más azonosítási lépések szükségesek. A MÁV-Start és pénzügyi szolgáltatója, a Simple felkészült a változásra, azonban előfordulhat, hogy akár banki, akár felhasználói oldalon egyéb beállítások is szükségesek.

Mindezek miatt a vasúttársaság kéri, hogy a mobiltelefonos vagy internetes vásárlás előtt az utasok ellenőrizzék, hogy a bank vagy a kártya kibocsátója teljesíti-e az új uniós irányelvet.

Előfordulhat, hogy az adott banknál a fizetési folyamathoz további alkalmazás telepítése is szükséges, illetve bankokkal való adategyeztetésnél a helyes telefonszám megadása is. Ezen felül tanácsolták, hogy célszerű meggyőződni arról is, hogy a MÁV alkalmazás legfrissebb verzióját használja-e a telefon, mert a régebbi verziók nem feltétlenül tudják végrehajtani az erős ügyfélhitelesítéssel járó tranzakciót.

A fizetési folyamat után ellenőrizni kell a MÁV applikáció vagy az ELVIRA felületén a vásárlás sikerességét, illetve újabb fizetés indítása előtt a SimplePay fizetésről küldött levelét is meg kell várni

- hangsúlyozta a MÁV-Start közleményében, amelyben jelezték, ha a fizetés nem történt meg, érdemes próbálkozni egy másik kártyával vagy fizetési móddal, akár egy másik banknál vagy kártyakibocsátónál.

Az online jegyvásárlásoknál fellépő problémák esetén technikai segítséget a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámain kérhetnek az utasok (+36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Telenor hálózatából +36 20 499 4999, Vodafone hálózatából +36 70 499 4999) - olvasható a vasúttársaság közleményében.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.