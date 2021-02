Kikötőt terveznek a népszerű Balaton-parti strandra: ezért aggódnak a helyiek

A hatóság januári határozata szerint a Balatonföldvár Nyugati strandjára tervezett kikötőnek nem lesz jelentős környezeti hatása. A beruházásra már 900 millió forint állami támogatást nyertek magánberuházók. Az új kikötő tervének megvalósítását támogatja az önkormányzat vezetése, de mint az jó pár évvel ezelőtt, egy hasonló tervvel történt, akad számos ellenzője - írja a hirbalaton.hu.

Balatonföldvár honlapján január végén jelent meg egy rövid hír a tervezett új, 175 férőhelyes elektromos kishajó- és vitorláskikötőről, létszükségletnek nevezve a megvalósulását, ami a tervek szerint a koronavírus-járvány utáni gazdasági újjáéledés motorja lesz a városban. A leírások szerint a strand szárazföldi része megmaradna, a vízpartja pedig az épülő mólók oldalára helyeződne át.

A strand mellett található a rendszerváltás előtt Fesztivál Szállóként működő, több emeletes, parti ingatlan, egy 426 albetétessel rendelkező társasház.

Lakóinak, illetve tulajdonosainak egy része aggályosnak tartja, hogy a kikötőberuházás miatt romlik a vízminőség, a vízbiztonság, a strandolási lehetőség, megindul az iszaposodás, és parkolási gondokat is okoz a terület nem kívánatos nagy terhelése.

A hatóság egyelőre nem ismerte el a társasház ügyféljogosultságát, vagyis beleszólási lehetőségét az eljárásba. Ugyan a megadott határidő előtt 2 nappal benyújtották a kérelmüket, de a Veszprém Megyei Kormányhivatal azzal az indokkal utasította el az ügyféljogosultságukat, hogy a beadás napján már megszületett a határozatuk.

Egy lakó arról számolt be, hogy a társasház jelentős hányadában már a kikötőt építeni szándékozók a tulajdonosok. Az új kikötő ellen egyébként már korábban aláírásgyűjtésbe kezdtek. A beruházást ellenzők között van a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület is, amely szerint a tervezett beruházás esetében ütközik a magán és a közérdek, és nem történt társadalmi egyeztetés. A Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület is tett észrevételt a kormányhivatal felé. Beadványa szerint a tervek figyelmen kívül hagyták a 2018-as területrendezési törvényt és az érvényben lévő vízpart-rehabilitációs rendeletet.

