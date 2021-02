Döbbenet: még a konnektorokból is folyik a víz egy vidéki általános iskolában + videó

Egy neve elhallgatását kérő szülő készítette a döbebnetes felvételt a veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Általános Iskolában. A videón is jól látszik, hogy áll a víz a folyosón, az egyik tanterem bejáratánál pedig vödrökkel próbálják felfogni az esővizet. A szülő szerint mivel a konnektorokból és a villanykapcsolókból is folyik a víz, a gyerekek és a pedagógusok is veszélyben vannak. Azt mondta, hogy öt éve folyamatosak a beázások, és az iskola eddig hiába kért segítséget.

A tankerület az esettel kapcsolatban azt írta: a helyreállítás folyamatban van.

