Elképesztő változások : mutatjuk 2021 legtrendibb konyhai megoldásait

A konyha minden korban egyfajta közösségi térként is működött, most pedig fokozottan igazzá vált ez a koronavírus okozta járványhelyzetben, mióta a home office színtere is lett sok családban, vagy éppen az otthon tanuló diákok egyik kedvelt tartózkodási helye. A lakberendezési trendek is változnak, és az utóbbi években a konyháknál egyfajta minimalizálódásnak lehettünk a tanúi, Most viszont, hogy egyre több időt töltünk itt, fontossá vált az is, hogy jól érezzük benne magunkat a funkcionalitásán túl. De mi változott 2020 képest, és mi is igazán trendi 2021-ben a konyhaberendezések vonatkozásában?

A klasszikus bútorokat és a minimál stílust sokan kérik idén is. Az erezett mintázat és a fényes konyhafrontok is nagyon mennek, de a szupermatt frontok is népszerűek. Felkapott a fém és a fa ötvözése is egy konyhán belül, a sötét felületek mellett a zöld és a sötétkék fordul elő legtöbbször, sokan kérnek réz vagy króm csapokat, és ha nem is az összes konyhabúrt kérik ebben a színben, de valamennyi piros becsempészése is nagyon trendinek számít

- mondta el Czérbes Ferenc, konyhabútorokat készítő bútorasztalos.

Kompakt kialakítás és forróvizes csaptelep

Kis konyháknál elengedhetetlen a hely minden négyzetcentiméterének az okos kihasználása, aminek érdekében függőlegesen is terjeszkedni kell a tárolóhelyekkel. Több tárolóelem beépítáésével optimalizálhatjuk a tér kihasználását. Új építésű konyha esetén tervezhetünk szigetet vagy reggelizőhelyet, ahol fontos a körbejárhatóság, hogy ne akadályozzuk a főzési tevékenységet. A sziget munkalapja alatti terület is bőséges helyet kínál tárolásra, amit érdemes szintén kihasználni. Szintén új dolognak számít a konyhai csaptelep forróvizes csaptelepként való kialakítása, keresett cikkek lesznek a 2021-ben az ilyen csaptelepek. Ez azért is alakulhatott így, mert az otthoni munka közben többet teázunk és kávézunk, amihez azonnal forró vízre van szükségünk.

A legtrendibb konyhai megoldások

1. Zárt konyhaszekrények

A korábban nyitott polcrendszer visszaszorulóban van, és a konyhai trend a rejtett tárolás felé tolódik el újra, a hagyományos konyhaszekrények visszatérnek. Előnye, hogy a rend és a tisztaság könnyebben fenntartható ebben a szisztémában.

2. Egyszínű falak, zöld konyhabútorok

Egyszínű falak mellett a konyhaszekrények kapnak színeket, a zöld árnyalatai egyre népszerűbbek, a legtrendibb sötétzöldben, világos márvány konyhapulttal kombinálva.

3. Rusztikus stílus

A rusztikus vidéki stílus soha nem megy ki a divatból, így a legmodernebb konyhadivat mellett ezzel is számolni kell 2021-ben is. Az otthonosság és a melegség mindennél fontosabb lesz 2021-ben, így a rattan- és fonott bútorok népszerűsége szárnyal majd. Ez a külső és belső terekre egyaránt igaz a szakemberek szerint. Egyre többen és egyre többet vágyakoznak a természetbe, a természetesség után. A cottagecore, majd a cabincore a lakberendezés jövője.

4. Viszlát plasztik!

Ahogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság, úgy használunk egyre több természetes anyagot a konyhában is, ami 2021-ben különösen trendinek számít. Az újrahasznosított textilek a poliészter és a műselyem trendi alternatívái Mivel a fenntarthatóság lesz a kulcsszó, ha függönyöket, ágytakarókat vagy ágyneműt vásárolunk, az organikus pamut és len lesz az a két alapanyag, amelyekkel otthonunkat 2021-ben dekoráljuk.

5. Nosztalgia a konyhában is

2020-ban a biztonságos gyermekkor és az ezredforduló időszakának hangulatára való nosztalgia nagyon erőssé vált az emberekben a koronavírus-járvány nyomán. Ez megjelenik a lakberendezésben is: a virágos tapéták, antik festmények, porcelánok, horgolt plédek és terítők, egy csipetnyi vintage hangulat eddig óvatosan lopózott be az otthonokba, ám a cottagecore a tavaly nyáron beelőzött a trendek között.

6. Rusztikus kerámia

váltja a mértani pontosságú konyhacsempét. Az egyszínű, makulátlanul fehér porcelán vagy üveg konyhacsempe már nem számít trendinek 2021-ben. A természetes, rusztikus, etnikus jellegű kerámiaburkolat átveszi az uralmat, és személyesebbé varázsolja a teret. Mivel a kézzel készített kerámia elég drága, így érdemes legalább egyet-egyet elhelyezni belőle a frekventált helyeken, máshol meghagyva az olcsóbb és egyszerűbb ipari csempét.

7. Kötelező vörös

A piros és a vöröses színek változataiból legalább egy konyhagépnyinek lennie kell 2021-ben a konyhákban. Korábban is voltak színek a piacon, de a piros szín eddig valahogy kimaradt. A tervezők szerint olyan színt kellett a konyhákba, amelyik élénkítő hatással van a hangulatunkra, ezért esett a választásuk a pirosra és árnyalataira idén. A megfigyelések szerint a vásárlók szívesen kísérleteznek az élénkebb színekkel.

8. Sötét felületek

A sötét árnyalatok megmaradnak ebben az évben is munkalap és konyhafal burkolatok terén. A kőmintás lapok, a fekete csaptelepek mind ezt a színvilágot képveselik. Szerepük a világossal való kontraszt kialakításában van. Ha valóban minőségi anyagból készül, akkor pedig erős és elegáns hatást kelt.

9. Kéttónusú konyha

A kéttónusú konyhák játékossága a 2021-es évben is trendi. A két szín kombinációja megváltoztatja az egész konyha hangulatát: a világosabb felső szekrények használatánál ellensúlyozhatjuk a sötét munkalapokat és konyhaszigeteket.

10. Étkező szigetek

A konyhaszigetek és a reggeliző pultok lehetőséget kínálnak az alkalmi étkezésre, ugyanakkor tároló funkciójukat is jól hasznosíthatjuk. A szakember arról számolt be, hogy kiegészült az étkezőszigettel a legújabb konyhatrendekben ez a változat, vagyis egy kiterjesztett étkezőasztalt is sokan építtetnek a konyhapultokhoz, ami jóval nagyobb a korábbi konyhaszigetekhez képest, vagyis étkezhet mellette az egész család, és több tárollási lehetőséggel is rendelkezik.

+1. Pultba épített páraelszívók

A pultba épített elszívó nem az idei év újdonsága, de valószínűsíthető, hogy idén terjed el látványosan. Ezek a nagy teljesítményű szagelszívók közvetlenül az edény környezetéből vonják el a párát, ami a nyitott terű konyhai lakóterekben különösen fontos lehet.

Címlapkép: Getty Images