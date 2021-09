Rengeteg magyar költi erre a lakásfelújítási támogatást: sokat spórolhatnak így a fűtésen

A tanulmányban Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője elmondta, hogy habár az ingatlantranzakcióknál még mindig van fontosabb érv a környezetvédelemnél, egyre magasabb azon tudatos vevők aránya, akik az ingatlanok energetikai állapotát és azok későbbi korszerűsítési lehetőségét is döntő szempontnak tartják.

Ugyanakkor hozzátette, a nemzetközi keresletnövekedéssel ellentétben, hazai szinten a tudatosság sokszor nem párosul jelentősen magasabb vásárlóerővel, hiszen a potenciális vevők kifejezetten árérzékenyek az ingatlanok tekintetében is. Értékesítésnél viszont jól jönnek ezek a tulajdonságok, a tapasztalatok alapján ugyanis a fenntarthatóság jegyében épülő lakásokat, házakat nem csak gyorsabban, hanem akár 5-15 százalékkal drágábban is el lehet adni.

Az újonnan épülő ingatlanoknál folyamatosan javul a helyzet, hiszen az uniós előírásokat követő jogszabály szerint 2022. július 1-jétől már csak a közel nulla energiaigényű épületek kivitelezhetők, és a megújuló energia részarányának is el kell érnie a 25 százalékot. Mindez azért fontos, mert minél korszerűbb az emberek lakóhelye - fel van szerelve például napelemmel, korszerű fűtési rendszerrel, megfelelő hőszigeteléssel vagy új nyílászárókkal -, annál alacsonyabb rezsiköltségekkel kell számolniuk

- fejtette ki a szakértő.

A használtlakáspiacon a január elsejétől igényelhető otthonfelújítási program szolgál a helyzet javítására, a programban az állam akár 3 millió forinttal is támogatja a korszerűsítést. Mindezt a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése, valamint az építőipari ágazat fehérítése érdekében. Ingatlanpiaci és környezetvédelmi szempontból pedig az adatok alapján szükség is van a jelenlegi ingatlanállomány minőségének javítására, amin a kormányzati támogatás nagyot lendíthet

- olvasható a közleményben.

Novák Katalin korábban arról számolt be, hogy már 184 ezer család otthonhoz jutását segítette a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), és több mint 25 ezer család igényelte az idén elindított otthonfelújítási támogatást. A felújításra folyósított támogatások összege meghaladta a 20 milliárd forintot, a családok emellett eddig 24 milliárd forint költségvetési kamattámogatású otthonfelújítási kölcsönt igényeltek.

Milyen lehetőségeink vannak?

Egyre többen nyitnak a modernebb fűtésrendszerek felé, ami nem csoda, hiszen a környezetvédelem egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban. Emellett az sem mindegy, mennyiből jövünk ki a fűtési szezonban, mennyit tudunk spórolni egy-egy rendszer kiépítésével. Aki most kezdene fűtéskorszerűsítésbe, érdemes viszont azt is megnéznie, hogy milyen kiegészítő lehetőségeket vehet igénybe. Most annak jártunk utána, milyen opciók állnak rendelkezésünkre.

Klíma

Mindenki szereti az ideális hőmérsékletet otthonában és a munkahelyén is. Nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is egyre népszerűbbé válnak a klímaberendezésekkel való hűtés mellett a családi házak fűtése is. A klímaberendezésekkel kapcsolatban korábban Cziborné Farkas Emesét, a Czibor Klíma Kft. ügyvezetőjét kerestük meg. A hölgy tapasztalatai alapján a klímáknak számos előnye van, többek között az, hogy bontás nélkül telepíthető fűtési megoldás (nem kell a meglévő vegyes tüzelésű vagy gáz fűtést, és csöveket kicserélni), valamint helyi fűtési megoldásként is használható, ha pl. csak egy lakott helyiség van. A klímák kiválóak temperálásra (fagymentesen tartásra) pl. a nyaralók esetében; továbbá gazdaságos fűtés (napelemmel kombinálva különösen). A klíma hátránya, hogy csak egy helyiséget hűt/fűt, így ha egész házat szeretnék fűteni, akkor több készülékre van szükség. Viszont, ha elromlik valamelyik, csak annak a fűtése marad el, nem az egész házé.

Mielőtt valaki a klímaszerelés mellett dönt, először szakembert kell választania, akivel telepíttetni szeretné. Fontos, hogy megbízható legyen, aki később is elérhető az évi karbantartások miatt. Ha nincs meg az évi karbantartás vagy nem szakszerű a telepítés, akkor nem vállalnak garanciát a gyártók. Szakszerű telepítés mellett kiemelten fontos a megfelelő dokumentumok megléte is, a számla, telepítési tanúsítvány, esetleg H tarifa igazolás, kiterjesztett garancia regisztráció. Ha megvan a szaki, érdemes meghallgatni a véleményét, hogy az igények alapján milyen típust tud ajánlani, a pénztárcánkhoz igazítva. Hogy mire érdemes még figyelni? Arról itt írtunk bővebben.

Elektromos fűtési rendszerek

A témával kapcsolatban Tóth Tamást a Magyar Országos Elektromos Fűtés Szövetség (MOEFSZ) elnökét kérdeztük. Mint mondta jelenleg az egyik legnépszerűbb típus az infrafűtések. Ezeknek is több változata van, az infrapanel, amit főleg utólagos kivitelezésnél használnak, mivel nem igényel külön bontást, könnyen felszerelhető falra vagy a mennyezetre. Abban az esetben, ha kicsit komolyabb átalakítás vagy építkezés van, az infra fűtőfólia egy nagyon kedvelt fűtési rendszer. Könnyű a kialakítása (padló, fal vagy mennyezetfűtés). Az infarfűtés lényegesebben gazdaságosabban üzemeltethető más elektromos fűtésekhez képest, mivel nem a levegőt melegítjük, hanem az embereket, tárgyakat, és ezek melegítik majd fel a környezetet.

Persze arra is kíváncsiak voltunk, hogyan érdemes belevágni a fűtéskorszerűsítésbe, mire érdemes már előre gondolni. Ahogy Tóth Tamás mondja, az érdeklődők minden éppen időben vegyék fel a kapcsolatot egy szakértővel, hogy a megfelelő rétegrendet tudják kialakítani. Ráadásul a mostani vissza nem térítendő támogatást, gyakorlatilag bármelyik rendszerre fel lehet használni a törvényben leírt feltételekkel. Azt viszont ki kell emelni, hogy sajnos előfordulhat, hogy a megrendelők nem gondolkoznak előre, és nem lehetséges beépíteni az eredetileg kiválasztott rendszert. Pl A fűtőfólia közvetlenül csempe alá nem mehet, de beton alá igen. Betonzás után már csak fűtőháló alakítható ki, vagy infrapanel, ami kívülről látható és elcsúfíthatja a lakás belső képét.

A szakember arra is kitért, hogy teljesen mindegy, újépítésű házról vagy felújítandó parasztházról beszélünk, nem lehet így szétválasztani, gyakorlatilag bármelyik elektromos fűtés beépíthető bárhová. Az infrafűtést azért emelném ki talán kicsit mégis jobban ki, mivel egy régebbi ház esetében rosszabb szigetelés van, nagyobb az energia veszteség. Többet tud spórolni a fogyasztásban az ügyfél, mivel hatékonyabban működik ez a fűtésrendszer.

Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy érdemes tisztában lenni azzal, hogy az egyes helyiségekbe milyen hőleadó egységet választunk. Mint mondta, itt megint érdemes megkülönböztetni, hogy milyen tipusú a fűtés. Infra vagy hagyományos. Máshogy működik. Pl egy fűtőháló, fűtőkábel esetén, ha padlóba van telepítve a meleg levegő felfelé szál, és keringetheti a port, míg az infrafűtés esetében ez nincs. Az infrafűtés esetében egy mennyezetfűtés is képes felmelegíteni a padlót, mivel az infrasugarak hatótávolsága 4-5 m. Ezen esetben egy hálószobába vagy gyerekszobába, ahol sok a butor, de kevés a szabad közlekedő rész, inkább szoktuk ajánlani a mennyezetfűtést gipszkartonnal eltakarni, mivel így az ágyban fekvők komfortosabb meleget éreznek. Egy hidegburkolatos helységben, mit pl a fürdő jobban szeretik a padlófűtést, mivel itt külön beállítható a padló hőmérséklete.

Napelemes rendszerek

A járványhelyzet ellenére folyamatosan zajlott a háztartási méretű naperőművek terjedése hazánkban. Nem csoda, hiszen 2021 januárjától igényelhető otthonfelújítási támogatás napelemes rendszer kiépítésére is alkalmas. Ennek apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogyan zajlik egy ilyen rendszer telepítése illetve, miként spórolhatunk vele a villanyszámlánkon. A HelloVidék korábban Kiss Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét kérdezte a témában.

A szakember szerint, ma már ott tartunk, hogy hazánkban gyors ütemű fejlődés látható, hiszen az összes napelem kapacitás elérte a 2000 MW-ot. Ezeknek körülbelül az egyharmada háztartási méretű erőművek. Szintén jó hírnek számít, hogy tavaly év végén már körülbelül 85 000 családnak a háztartásában volt napelemes rendszer. Mint mondta, egy átlag családnak körülbelül 2050 kW-ra rúg az éves villamosenergia felhasználása. Ezek körülbelül egy másfél kW-os napelemes rendszerrel kiválthatók. A piacon jelenleg megtalálhatók lakossági és kisüzemi vállalkozásoknak lévő önfogyasztást csökkentő napelemes kiselemek illetve vannak kereskedelmi célra, nagyobb napelemek, ezek általában 500 kW-tól a néhány MW-ig terjednek.

Mivel sokan élnek a lakásfelújítási támogatással, arról is kérdeztük a szakértőt, hogy milyen költségekkel kell számolnia annak, aki most telepítene napelemes rendszert a napelem megvásárlása illetve, a beszerelés költségeivel együtt. Egy 1 kW-os napelemes rendszer átlagosan Magyarországon, kb 1100 kW/óra villamosenergiát képes megtermelni, egy ilyen standard napelemes rendszernek a beszerelési költsége kb 350-450 000 Ft. Persze, ha valaki valami különlegeset szeretne, például azok, akik tanyán élnek, akkor lehet, hogy kicsivel magasabb árral kell kalkulálni, de általában ennyire lehet számítani. Vannak emellett fix költségek, mint a tervezési költség. Jó, ha tudjuk, egy 1 kW-os és egy 20 kW-os rendszer tervezése is ugyan annyiba kerül. És vannak még a változó költségek is, hiszen a napelemeknek darabára van, ez időszakonként változhat. Azt viszont érdemes kihangsúlyozni, hogy minél nagyobb rendszert csinálunk, annál kedvezőbb árakra kell számítani.

Címlapkép: Getty Images