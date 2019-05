Jó hír a horgászoknak: erre a halra csaphatnak le a Velencei-tavon

A 21. héten is kettős arcát mutatta a májusi időjárás. Gyakran fújt erős szél, esett az eső, csak hétvégére javultak horgászati szempontból is kellemessé a viszonyok. A víz fokozatosan melegedett, s több keszegféle is elkezdte az ívást

– értékelt Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. A szakembert azt is elárulta a portálnak, hogy a tóban legfőképp balint lehetett jól fogni, de olykor felbukkant egy-egy süllő is. Méretes harcsa nem eddig nem volt, a csukák állományából pedig az alsó mérethatár körüliek voltak a legtöbbet jelen a vízben.