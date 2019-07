Rendhagyó előadássorozat: főszerepben a nők a szegedi fesztiválon

A közlemény szerint az idei műsorkínálatban számos olyan előadást találni, amely kimondottan női témákkal foglalkozik. Augusztus 4-én látható az Örkény Színház stúdióelőadása, Az üvegbúra. A Sylvia Plath regénye nyomán született produkció a huszadik század kultuszműve, mely a nővé válás stációit mutatja kíméletlen őszinteséggel.

Mészáros Piroska monodrámaként prezentálja saját életének egy szeletét a Call girlben: az átmenetileg feladat nélkül maradt színésznő pár éve egy multinál kezdett el dolgozni, ezt fogalmazta szövegkönyvbe, a Manna Produkció előadását pedig Spáh Dávid rendezte meg.

Markó-Valentyik Anna egyszerre játszik huszonéves színésznőt és lépteti színre annak nyolcvanéves, báb változatát az Alaine - ideje a meghalásnak című produkcióban, melyet Ladányi Andrea rendező-koreográfus álmodott színpadra. A KL Színház megrázó produkciójában Polcz Alaine szövegei és Karády Katalin dalai kelnek életre.

Queendom címmel a kortárs színház, a fizikai színház és a dragshow-k metszéspontján egyensúlyoz Szabó Veronika izgalmas fantáziája. Improvizációs technikákkal női és férfi ábrázolásokat vonultat fel a reneszánsztól a mai popkultúráig, nyolc művésznő segítségével. A KV Társulat Euripidész drámája nyomán alkotta meg a Médeia című előadást, mely ebben a változatban a nők kiszolgáltatottságáról és egy krízishelyzet megoldási lehetőségeiről szól.

Idén Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából és Romániából érkeznek alkotócsapatok Szegedre, többen elsőként mutatkoznak be Magyarországon.

A cseh Tereza Ondrová és a szlovák Peter Savel a romantikus kapcsolatok sokféleségét térképezik fel az As Long As Holding Hands című táncprodukcióban. A kolozsvári Reactor csapatának 99,6% című előadásában fiatal román és magyar színházi alkotók pillantanak rá az elmúlt 100 év szeretettel és gyűlölettel teli eseményeire, és ebben önmaguk identitásélményeire. A szlovéniai Moment - Zavod EN-KNAP Hős 2.0 című darabja az ambícióról szól. A 6 címet viseli a Slovensko Mladinsko Gledalisce, azaz a Szlovén Ifjúsági Színház valós eseményeken alapuló előadása. A produkció hat fiatalkorú menekült kálváriáját mutatja be, ahogy egy város intézményrendszere próbálja "megoldani" elhelyezésüket.