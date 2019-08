Újra lehet a magyaroknak szurkolni: hamarosan indul a XVIII. Fogathajtó világbajnokság

A szeptember 11-15. között rendezett esemény helyszínét a verseny főtitkára és technikai kiküldötte, a holland Jeroen Houterman, valamint a brit pályaépítő, Barry Hunter a napokban meglátogatta, és megállapították, hogy rendben zajlanak a világbajnokság előkészületei.

A pályaépítő 8 akadályt tervezett, melyből kettő látványos vizes akadály lesz. Az utóbbi időben felújították az akadályokat, melyek közül néhányat új faoszlopokkal is körbevettek. A pályaépítő kérésére az egyik akadályt úgy építik meg, hogy több útvonalon is lehessen majd teljesíteni. A Hoefnet azt is leírja, hogy már a maraton szakaszokat is megtervezték, valamint a napokban néhány technikai kérdésről megtörténtek az egyeztetések.