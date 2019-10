Drága október vár a magyar családokra: a gyerek jövője múlhat ezen

A legtöbb szülő az őszi szünet alatt - október 28-30 - is dolgozik és azok, akik távol élnek a nagyszülőktől vagy esetleg nincs, akinek a segítségére számíthatnának, keresnek egy őszi tábort és befizetik a gyereket. Sok esetben fognak össze a szülők, nem csak az utazás szempontjából jönnek ki olcsóbban, hanem a foglalásnál is előny a csoportos létszám.

Ősszel az erdei iskolák a legnépszerűbbek, ahol a szakemberek megpróbálják a gyerekek nyelvén elmagyarázni a környezetvédelem fontosságát, de szót ejtenek az állatok védelméről és arról is, hogy mit tehet egy ember annak érdekében, hogy ma is környezettudatos legyen. Az egy vagy többnapos programok között van úgynevezett bentlakásos és hazamenős forma is. Ahol több napra is vannak programok, ott célszerűbb az ottalvós opciót választani, az egynapos foglalkozások pedig délutánig tartanak, így nem okoznak fennakadást a szülők életében. Munka után fel tudják kapni a csemetéket.

A szolgáltatások terén is széles a paletta: van ahol háromszori étkezés biztosított de van, ahol csak egy, sőt olyan is, ahol csomagolni kell néhány szendvicset a gyerekeknek. Jellemző az is, hogy sok esetben feltüntetik a plusz költségeket is. Ha egy-egy helyről tömegközlekedéssel jutnak el A-ból, B-be. Ezalatt a vonat, busz és egyéb tömegközlekedési jegyeket kell érteni.

Mivel ősszel népszerűek ezek a programok és sok szülő gondolja úgy, hogy nem szeretné magára hagyni a gyerekét, így a férőhelyek is nagyon gyorsan betelnek. Több iskolánál is érdeklődtünk, így vegyes válaszokat kaptunk. Volt, ahol telt házzal üzemelnek novemberig de volt, ahol egész évben várják a gyerekcsoportokat.

Mivel november végéig telt házzal működik az erdei iskola, így külön tábort már nem indítunk

- mondta Huszárikné Kiss Emőke a Vackor Vár Erdei Iskola munkatársa.

A táborhely egész évben üzemel, mi magunk tematikus táborokat nem szervezünk, általában osztályok, sportcsapatok, meglévő közösségek jönnek hozzánk és a szállás-étkezés-programigény egyeztetése után alakul ki hogy miről is fog szólni az itt töltött pár nap

- fejtette ki Horváth Eszter a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola vezetője.

Persze arra is kíváncsiak voltunk, hogy a jelenleg meghirdetett táborok milyen áron kínálják a férőhelyeket és vajon mennyiből jön ki egy őszi erdei iskola vagy tábor egy gyerekre számolva. Éppen ezért keresgéltünk a neten, hogy az októberi szünet idején milyen kínálatból válogathatnak a családok. Íme néhány tábor, a teljesség igénye nélkül.

Az jól látszik a fenti táblázatból, hogy nagyon széles skálán mozognak az erdei táborok árai őszi szünetben. Az sem meglepő, hogy számos dologtól függ, hogy mennyit is kell fizetni egy-egy férőhelyért. Most a táblázat két szélső értékét hasonlítottuk össze.

A legolcsóbb, 2000 Ft/fő/éj áron a Vértes Tábor Erdei Iskola kínálja férőhelyeit. Itt a megszabott árban sokféle foglalkozás között szemezgethetnek a gyerekek. Kirándulni, túrázni, tanulni és játszani hívják az ide látogatókat.

A felsorolt táborok közül legdrágábbnak a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskola bizonyult. Itt három napért kell 45 000 forintot fizetnie a szülőknek. Cserébe a három nap alatt öt intenzív, speciális edzésen vehetnek részt a gyerekek. Két éjszaka szállást- a programszervező által biztosított felügyelettel és napi háromszori meleg étkezést is biztosítanak a sportolni vágyó gyerkőcök számára. A tábor végén pedig ajándékokkal búcsúznak a résztvevőktő.

Listánk nem teljes, így csak általános eredményekről beszélhetünk. Az viszont világosan leolvasható a táblázatból is, hogy ha két gyereket küldenénk táborozni az őszi szünetben, akkor az közel százezer forintba kerülne. Ez persze nem minden. Vannak olyan erdei iskolák, ahol külön kérnek még a szülőktől olyan felszerelést, amive megkönnyíthetik gyermekeik számára az ott töltött napokat. Ilyen plusz költségnek számít a benti papucs, benti cipő, gumicsizma, esőkabát és, ha nincs benne a foglalási költségben akkor néhán szendvics is az utazásra.