Négylábú magyar siker: európa-bajnok lett a tatabányai kutya

1996-ban az első kutyusommal együtt ültünk be az iskolapadba. Én kezdtem az első osztályt, kutyám pedig az első óráját az iskolában. Motiváló hatással volt rám, hogy együtt tanulhattam négylábúmmal. Ekkor fogalmazódott meg bennem először a versenyszellem is

- idézi fel Szandra.

Ahogy a portál írja, Nitro egészen korán került a családhoz, 8 hetes korában válaszották ki egy tenyésztésből. Ezt követően tudatosan kezdték meg a kutya versenyfelkészítését, majd két év gondos gyakorlás után, 2014-ben Nitro már pályára is lépett. Az Iron Dog sportágat, melyben idén Európa-bajnoki címet szerzett 2017-ben ismerte meg. Elsőre sikeres vizsgát tett és első helyet szerzett.

Az eredményesség a rendszerességen alapul. Nem kell napi szinten órákra gondolni, bár ez is versenytípus függő. Napi kétszer 20 perc mozgással és bő negyed óra szellemi foglalkoztatással fejlődni lehet nagyon komoly és eredményes versenyszintre. Több lépcsős folyamatok a tréningek, változatosak és sok háttérmunkát igényelnek a kutya és a gazdi részéről is. A kutyának a megfelelő táplálék mellett szükség lehet különféle kiegészítőkre, felszerelésre, esetenként plusz állatorvosi szűrésekre, oltásokra és kezelésekre is. Esetünkben az aktív fizikai kondíciót több hónapnyi állóképesség javító edzés, ízület és izomvédő kiegészítők, speciális fehérjedús, változatos étrend, fizioterápiás kezelések, gyógymasszőr órák és tornaórák vállaltak döntő szerepet

- meséli a büszke gazdi.

Minden évben Európa szerte több állomáson található ilyen verseny, köztük hazánkban, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában, Németországban is. Az Európa- bajnokság is egy kupasorozatból áll, ami minden állomáson való részvétel utáni pontokból adódik össze, és év végén az utolsó versenyen kerülnek díjazásra a legeredményesebb ebek. 2017-ben már szereztünk egy Európa- bajnoki címet, ám akkor csupán a pentathlon ágban voltunk a legsikeresebbek. 2019-ben sajnos a szlovákiai versenyt ki kellett hagynunk, azonban a több állomásból álló teljes sikert és győzelemsorozatot nem törte meg semmi. Idei évben kivétel nélkül miénk volt az összes első helyezés

- emelte ki Tanászi Szandra.