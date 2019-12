Nagyot durrantott a Balaton Sound: itt van a 2020-as fesztivál fellépőinek listája!

Nagyon ígéretesnek ígérkezik az jövő évi Balaton Sound line-up-ja, hiszen a világ legjobb Dj-it listázó DJ Mag éllovasai már ott vannak a fellépők listáján. 2020-ban például már biztosan fellép Zamárdiban az épp világelső Dimitri Vegas & Like Mike duó, a listán őket követő Martin Garrix, illetve a Sound közönségének nagy kedvence, Kygo is.

Rajtuk kívül érkezik Zamárdiba a Nagyszínpadon Robin Schulz, aki az egyik legnagyobb név a német mainstream house szcénából, a DJ Mag listán jelenleg hatodik pozíciót elfoglaló Don Diablo, a brit DJ-társadalom egyik legfrissebb tehetsége, Jonas Blue és élő produkcióval érkezik a DJ-ként és zenei producerként egyaránt ismert brit Jax Jones.

A Nagyszínpadon hallhatjuk továbbá a rendkívül tehetséges angol DJ/producert, Sigala-t és a kanadai zenei produkciót és DJ duót, a Loud Luxury-t. A techno, dance és az EDM kedvelők számára is erős line-up érkezik a Dreher Arénában, ahol a külön tervezett techno nap keretében Deborah De Luca már biztosan ott lesz. Fellép továbbá az EDM műfaj egyik showmanje, Salvatore Ganacci, a méltán világhírű DJ páros, Vini Vici és ott lesz a fesztiválon a Blastoyz is. Az estéket olyan élő produkciókkal nyitja a Dreher Aréna, mint a Modestep vagy Zhu.

Az underground DJ világ kedvenc helyszínei idén is felépülnek a Balaton Soundon: ismét jelentkezik a népszerű ELROW és a 2019-es fesztiválon új helyszínként debütált The Club. Az ELROW idén egy közel 5000 bulizó befogadására képes, egyedi kialakítású sátorba költözött. A spanyol Elrow Club által létrehozott világhírű partisorozat jövőre is extravagáns díszlettel, magával ragadó látványvilággal érkezik a Balaton partjára és a helyszín fellépői között már biztosan ott lesz Loco Dice, Meduza és Ilario Alicante és nem utolsó sorban a maratoni szettjeiről híres New York-i house legenda, Danny Tenaglia.

Tavaly mutatkozott be a Sound új, és egyből nagy sikernek örvendő helyszíne, a The Club, melynek koncepciója egy modern elektronikus zenei klub arculatát és hangulatát idézi, ahol a nemzetközi underground elektronikus zenei szcéna ikonikus alakjai lépnek fel a fesztivál ideje alatt. Idén ide érkezik egy legendás fellépőkből álló páros, név szerint Hernan Cattaneo és Nick Warren, akik közösen állnak majd színpadra. Rajtuk kívül a The Club közönsége előtt lép majd fel Julien Jeweil is.

December 11-től indul a 72 órás early bird akció, melynek keretében 3,4,5 napos bérletek válthatók kedvezményes áron. A 2020-as Balaton Soundra idén december 18-tól 3 napon át VIP Early bird kedvezményekkel is megvásárolhatóak a 3,4 illetve 5 napos VIP bérletek.

