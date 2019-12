Ezek a legjobb sípályák Magyarországon: ezekkel újításokkal várnak az idei szezonban

Bánkút

A bánkúti sípálya Észak-Magyarország egyik legszebb részén fekszik a Bükki Nemzeti Park területén. A bánkúti Sí Klub összesen 7 húzóliftet üzemeltet, melyből 4 tányéros, 3 pedig tolókaros. Itt mindenki megtalálja a neki való pályát, ugyanis a pályarendszer 6 különböző nehézségű lesikló pályából és 2 könnyebb tanulópályából áll.

Újdonság, hogy az idei szezonra megújult a síkölcsönző és a síiskola is. A Bánkúti Síiskola műanyag sípályáján már hó nélküli időszakban is lehet síelni, október végétől pedig minden hétvégén folyamatosan indulnak tanfolyamok. A felnőtt napijegy 5500 forintba, a gyerek napijegy 3500 forintba kerül.

A pálya jól megközelíthető: Miskolcról a 15-ös jelzésű autóbusz végállomásáig kell menni, majd egy jó kis túrával lehet elérni a sárga kereszt turistajelzésen keresztül a síparadicsomba. Aki az autót választaná, az Miskolcról Lillafüred, Szentlélek, majd Bánkút felé veheti az irányt.

Síterep adatok:

magasság: 770-935 méter

szintkülönbség: 165 méter

sípályák hossza: 3,3 km

liftek száma: 7

Dobogókő

A dobogókői síparadicsom a fővárosiak kedvenc lejtője, mivel ez a síközpont fekszik a legközelebb Budapesthez. Ráadásul ez volt az első hivatalos magyar sípálya, mely már közel 100 éve, 1923 óta várja a síelőket! A sípályák kiindulópontja könnyen megközelíthető, a dobogókői nagy parkolótól és buszfordulótól 700 méterre található, a Makovecz Imre tervei alapján épült Zsindelyes vendéglőtől pár lépésre fekszik.

Jó hóviszonyok mellett reggel 9-től délután 16 óráig várják a síelőket, márciusban pedig akár még tovább is működik a pályákat kiszolgáló 624 méter hosszú tányéros sífelvonó. Péntek-vasárnap a felnőtt napijegy 4000 forintba, a gyermek napijegy 3000 forintba kerül. Hétfőtől csütörtökig 500 forinttal olcsóbb a napijegy mindkét kategóriában.

Az 1. pálya felső része meredek, amely csak gyakorlott síelőknek ajánlott, az alsó szakasz viszont a kezdők számára is ideális. A 2. pálya szintén hasonló adottságokkal rendelkezik, ám ezen pálya felső, erdei szerpentines szakasza nem használható. Mint ahogy a legtöbb magyar sípályán, itt is tilos szánkóval vagy kutyával a sípálya területére lépni.

Síterep adatok:

magasság: 510-680 méter

szintkülönbség: 170 méter

sípályák hossza: 2,7 km

liftek száma: 1

Eplény

Az eplényi síaréna kiemelkedik a hazai pályák közül, ugyanis a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően remek felszereltséggel rendelkezik. A hazai síközpontok közül talán itt a leghosszabb a szezon, ugyanis a modern és hatékony hógyártó kapacitásnak köszönhetően eredményesen ki tudják nyújtani a szezont akkor is, amikor éppen nem fedi természetes hótakaró hazánkat. A kezdőktől a haladókon át a profikig mindenkinek ideális környezetet nyújt az eplényi pályarendszer: a kezdőknek egy 100 méter hosszú, kék jelölésű pálya áll rendelkezésre, a gyakorlott síelők pedig a piros vagy a fekete jelölésű pályákat választhatják. Eplényben akár sötétedés után is lehet síelni, ugyanis 4 kilométer hosszan kivilágított sípálya várja a látogatókat.

A tanulókat sí- és snowboardiskola várja, de aki nem rendelkezik saját felszereléssel, az a kölcsönző széles választékából tud kölcsönözni. Számos előnye van még ezen kívül: a parkolás ingyenes, sítáborokat és csapatépítő tréningeket is szerveznek, de a síszervíz, a vendéglátóhelyek száma és a napozóterasz is rendkívül csalogató. Eplény Veszprém és Zirc között található, könnyen megközelíthető.

A felszereltségnek és a szolgáltatások sokszínűségének köszönhetően az eplényi síaréna ára igen borsos a többi síközponthoz képest, a felnőtt napijegy 9900 forintba, a gyermek napijegy 7000 forintba kerül.

Síterep adatok:

magasság: 333 - 509 m

szintkülönbség: 176 m

sípályák hossza: 7,9 km

liftek száma: 8

Kékestető

Magyarország legmagasabb pontján található sípálya hazánk 2. leghosszabb lesiklópályája, mely a Mátraháza fölött fekvő Veronika-rétnél ér véget. A pálya kezdő síelők és családok számára alkalmas, mivel enyhe lejtése van a lesikópályának. A pályán egy 700 méteres tányéros felvonó és két tanulólift található. Az alpesi hangulatot árasztó környezetben sísuli és kölcsönző is található, ahol oktatók várják a síelni és snowboardozni vágyókat. A pálya kivilágított, valamint hangosítással felszerelt, így a síelhető órák számát itt is ki tudják tolni. A hó utánpótlását hóágyúk végzik, valamint pályafenntartó gépek gondoskodnak a hó egyenletes és tartós minőségéről. A Kékestetőn 6000 forintba kerül a felnőtt napijegy, a gyermek napijegy ára pedig 4500 forint.

Síterep adatok

magasság: 770 - 1015 m

szintkülönbség: 245 m

sípályák hossza: 3,1 km

liftek száma: 5

Mátraszentistván

A Mátraszentistváni Sípark a Felső-Mátrában található, Galyatetőtől 6, Budapesttől pedig alig 100 km-re. A sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek. Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált. A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik. A Mátraszentistváni Síparkban a felnőtt napijegy 7500 forintba, a gyermek napijegy 5500 forintba kerül.

Síterep adatok

magasság: 676 - 821 m

szintkülönbség: 145 m

sípályák hossza: 4,3 km

liftek száma: 8

Sátoraljaújhely

A sátoraljaújhelyi Magas-hegy hosszú sítörténeti múlttal büszkélkedhet, hiszen számos úttörőolimpia és alpesi verseny helyszíne volt. Jelenleg itt üzemel az ország leghosszabb és legszélesebb műanyag sípályája, ami 330 méter hosszan biztosítja a négyévszakos síelést. A pályán igény esetén esti sízésre is van lehetőség, a téli szezonban hóágyúzott pályaként üzemel.

A pályák mellett melegedő, hideg-meleg konyhás büfé várja a vendégeket, valamint az ország első és egyetlen símúzeuma. Síiskola, kölcsönző, öltözők és zuhanyzók is várják a látogatókat, valamint jégkorcsolya pályával is csalogatják a téli sportok szerelmeseit. A sípályákhoz való feljutást megkönnyíti Magyarország leghosszabb libegője, melynek középállomása a Magas-hegyen, a sícentrumnál található.

Sátoraljaújhelyen a felnőtteknek 4500 forintot kell fizetniük a pályák napi használatáért, a gyermekeknek csupán 3750 forintba kerül a napijegy.

Síterep adatok:

magasság: 320 - 487 m

szintkülönbség: 167 m

sípályák hossza: 2 km

liftek száma: 5

Visegrád

A Visegrádi sípálya túlzás nélkül Magyarország egyik legszebb fekvésű síterepe, ugyanis a lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra és a Dunára. A pálya a füves talajnak köszönhetően már kevés hómennyiség esetén is jól sízhető. Kiválóan alkalmas tanulóknak, mivel a pálya enyhe lejtésű, de dinamikus sízők is szeretik, mert elég széles a gyakorláshoz.

Visegrádon műanyag pálya, síiskola, szánkópálya és bobpálya is található, de tubing pálya és hóágyúk is várják a látogatókat. A 9 darab felvonó 4080 főt képes óránként szállítani. További előnye, hogy könnyen megközelíthető, büfé és melegedő szolgálja a látogatók kényelmét, ingyenes parkolást biztosítanak, továbbá sí- és snowboardkölcsönző, síoktatás is rendelkezésre áll. A felnőtt napijegy 5900, a gyerek napijegy 4600 forintba kerül.

Síterep adatok:

magasság: 240 - 370 m

szintkülönbség: 130 m

sípályák hossza: 1,7 km

liftek száma: 9

Címlapi kép: MTI/Komka Péter