Újabb cukiság Debrecenben: fekete-fehér láma csikó született

A jelek szerint jól érzik magukat a Debreceni Állatkert lámái, hiszen a tavaly született két tarka csikó után most egy újabb egészséges utód jött világra. A testvéreihez hasonlóan a február 17-én született fekete-fehér kis kanca életvidám, kifogástalan étvággyal bír és a pihenés mellett, játszani is nagyon szeret. Így jelenleg már nyolc fősre bővült az intézmény lámacsapata.

A vadon élő guanakóból háziasított láma a legnagyobb termetű dél-amerikai teveféle. Eredetileg az Andokban élő őslakosság tartotta, mára pedig a kontinens keleti részén, illetve Észak-Amerikában, Európában és Ausztráliában is elterjedt haszonállat. Húsuk, tejük és gyapjuk egyaránt kelendő, emellett eredeti élőhelyükön a mai napig teherhordásra is használják őket. Érdekesség, hogy éber természetük, robusztus termetük és éles hangjuk miatt az Egyesült Államokban juhok, kecskék vagy baromfik őrzőjeként is alkalmaznak lámákat, rendszerint a jószágokra ártalmatlan fiatal nőstényeket.

A megfelelő környezetben nevelkedett láma barátságos és kíváncsi, a közhiedelemmel ellentétben pedig szinte kizárólag fajtársait köpi le, és őket is főként dominanciaharcok során, így nincs mitől tartaniuk a látogatóknak.

Címlapkép: Getty Images