Elmarad a népszerű fesztivál: ez lehet az idén vásárolt jegyek sorsa

Mészáros Zoltán fesztiváligazgató közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy ebben az évben nem tudják megrendezni a VeszprémFestet - írja a hírportál.

A bejelentés alapján azonban a Jazz+Az, a Postmodern Jukebox és Juan Diego Flores a rajongók örömére egy évvel később, a 2021-es fesztivál keretében mégis színpadra lépnek Veszprémben. A koncertekre megváltott jegyek automatikusan érvényesek lesznek a jövő nyári alkalomra, így ezeket a jegyeket nem váltják vissza.

Dido viszont, aki két este állt volna színpadra idén, biztosan nem tud eljönni jövőre a veszprémi fesztiválra, így azok, akik az énekesnő koncertjére váltottak jegyet, 2021-ben egy szabadon választott estén érvényesíthetik. A szervezők döntése alapján, ha valaki nem talál kedvére való programot a jövő évi fellépők között, annak visszafizetik a jegy árát. Mészáros Zoltán azt is elmondta, hogy a 2021-es Veszprémfest a megszokottnál hosszabb lesz és a 7 naposra bővült fesztivállal a História kert mellett visszatérnek a várba és a jezsuita templomba is a helyszínek tekintetében.

Címlapkép: Getty Images

