Gigafogásban reménykednek az áradás után: rajzanak a pecások a Zagyva partjára

Ahogy a portál írja, rengetegen látogattak ki a Zagyva partra, hogy élvezzék az áradó folyó nyújtotta örömöket.

Kisgyerekkorom óta horgászom, a vízpart mellett nőttem fel Zagyvarékason. Hét év kihagyás után váltottam ki újra a horgászengedélyt. A halat az egész család nagyon szereti. Ilyen magas vízállásnál lehet jól halat fogni, a Tiszáról szépen feljönnek a nagyok is. Melegszik a víz is, kellemes ilyenkor a Zagyva. Igaz, valamelyik nap már hajnalban kint voltam, de akkor nem volt kapás, nagyon zavaros volt. Ugyanakkor vasárnap a barátaim fogtak itt ötkilós busát is. Most jól harapnak a keszegek – ez utóbbi bizonyítékaként ismét rajtavesztett egy jó tenyérnyi pikkelyes

- jegyezte meg Bozsányi István, aki kitért arra is, a halfogás manapság nem is olcsó mulatság, sőt!

Már eleve a kellékek nagyon sokba kerülnek, az engedély is, a szabályok pedig sokkal szigorúbbak, sokkal jobban oda kell figyelni olyan kis dolgokra is, amikkel különben nem nagyon foglalkozna az ember. Csaliból is sokfélére van szükség, a különféle pelletektől az ízesített kukoricáig. Most a vajsavas a nyerő, ebből is ezer forint fölötti áron kapható egy dobozkával. A halakat pedig etetőanyagokkal csalogatjuk oda a horoghoz, ebből is van igen sokfajta. Ezúttal az úszósomat csontival csaliztam, erre jönnek most

- tette hozzá.

A torkolat mindig népszerű a pecások körében, megemelkedett vízállásnál pedig szinte ellepik a partot. Fazekas István és Kovács János baráti párosa egy csónakban ülve gyűjtögette közös szákba a kopoltyúsokat. Mondták, a mederfenéken épp nem eszik a hal, ötven centire a felszíntől van kapás.

Ha feljön a víz, a halakat is hozza

- mondja János, majd kitért arra is, hogy reggel hat óta pecáznak, így begyűjtöttek jó pár dévért és egy pontyot is gilisztával.

Egy másik horgász, Sárközi Zoltán arról mesél, hogy a családdal is előszeretettel töltik a Tiszánál a szabadidejüket.

Időjárástól is függ, hogy mennyire eszik a hal. Ha olyanok a viszonyok, és nem éhes, csinálhatunk, amit akarunk, akkor sem lesz kapás. De azért én általában megfogom, amit csak lehet. Most itt, a sekélyebb vízben van mozgás, itt találnak táplálékot, így most úszózni érdemes. Ha alacsony a vízállás, a csónakkal felmegyek a Tiszán, vannak ott jó halas szakaszok. Pontyokat még a tilalom előtt fogtam áprilisban, viszont szívesebben fogyasztom inkább a keszegeket

- árulta el a nagy átlaggal ellentétes ízlését.

