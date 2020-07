Emeltek az árakon idén: ennyiért ehetsz a strandon és foglalhatsz szállást most a Balatonon

Harminc százalékkal többen foglalnak szállást belföldre, mint tavaly ilyenkor – ez derül ki az egyik legnagyobb szálláskereső portál adataiból. Sokan mondtak le idén a külföldi nyaralásról, és az is látszik, hogy sokan választják a Balatont a tengerpart helyett, ahogy ezt a miniszterelnök is javasolta a nyaralni indulóknak. Újra népszerűek a nagyobb, sok férőhelyes szállások is, derül ki az RTL Klub híradójából.

Az árakról megoszlanak a vélemények. A Balatonnál jelenleg nagyjából 200 ezer forintba kerül egy négytagú család szállása egy hétre egy jobb apartmanban. Tavaly is ennyi volt, jellemzően nem emelkedtek az árak. A büfékben pedig annyival emeltek, amennyivel az alapanyagok is drágultak.

Szigligeten 790, Keszthelyen 750, Zamárdiban 700 forintba kerül egy sajtos-tejfölös lángos.

A legolcsóbb felnőtt strandbelépő 500, a legdrágább 1700 forintba kerül.

