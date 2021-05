Nem lehet felhőtlen az öröm: tovább küszködnek a vidéki állatkertek

Szombaton újranyitották kapuikat az állatkertek, de csak azok előtt, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Ez az örömteli változás azonban hosszú távon nem jelent megoldást több vidéki állatkertnek, hisz van, ahol továbbra is a megélhetésükért küzdenek, és bíznak az állami segítségnyújtásban.

Május elsején került sor az újranyitásra, de a korábbi években megszokott majálisi tömeg idén elmaradt az állatkertekből, hiszen nem mindenki mehetett el kedvére állatlátogatóba, aki ugyanis nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, továbbra sem mehet, és viheti el csemetéjét egy ilyen kiruccanásra. Ami egyrészt az állatkerteknek is rossz, másrészt a családok is nélkülözni kényszerülnek az állatkertek nyújtotta színvonalas és változatos programkínálatot.

De olyan is van, aki más szórakozási lehetőség után néz inkább, mert nem hisz az védettségi igazolványban, vagy egyenesen jogsértőnek tartja, hogy ahhoz kötik az intézmények vagy rendezvények látogatásást, netán egyéb kifogásai vannak az oltás ellen.

Szétnéztünk vidéki állatkertekben, hogy hogyan fogadták a dolgozók és az állatok a nyitást, egyáltalán jöttek-e látogatók a hétvégén.

Nagyerdei Kultúrpark Debrecen

A Nagyerdei Kultúrpark ügyvezetője, Dr. Nagy Gergely Sándor a debreceni állatkertben tapasztaltakról beszélt.

Örültünk a nyitásnak nagyon az állatkert dolgozóival, de el kell mondanom, hogy nem rohamozták meg az állatkertet a vendégek. Nekünk ez a nap azért is fontos mérföldkő volt, mert az állatkert működése 63. évfordulójának a napján nyithattuk meg újra kapuinkat. Ingergazdag környezetté vált a kert megint, volt pónilovagoltatás, állatsimogatás, az állatok is örömmel fogadták, hogy újra akcióba lendülhettek, élettel telt meg a park.

Az örömbe azonban üröm is vegyül, mivel az 1500 látogató, akiket fogadtak a hétvégén, nem jelent tartós megoldást az állatkert finanszírozásában, hisz ez a szám jóval elmarad a korábbi években megszokottól.

Borúsan látom a jövőt, és azt hiszem, a Magyar Állatkertek Szövetségének a nevében is elmondhatom, hogy a likviditási határaink végére érünk június végére, ha nem történik jelentős változás. Mint a legtöbb állatkert, mi is főleg önfinanszírozásból tartjunk fenn magunkat az önkormányzati segítség mellett, és szükségünk lenne állami mentőövre a további működésünkhöz. 2009-ben ugyanis az állatkertek lekerültek arról az általános állami támogatási listáról, amelyiken például a múzeumok fent vannak, és igaz, hogy egyszeri támogatást kaptunk, de rajtunk nem segít annyit a most is kapott bértámogatás, hogy ne húzzuk le végleg a rolót, ha nem történik érdemi változás, és nem tudunk nagyobb mértékben látogatókat fogadni

- folytatta az állatkert igazgatója.

Nyíregyházi Állatpark

Nyíregyházán a rossz időjárás is az állatkert ellen dolgozott, hiszen arrafelé esős volt a május elsejei hétvége.

Hetek óta vártuk ezt a pillanatot, a dolgozóink nagyon készültek, soha ilyen szép még nem volt az állatkertünk, felújított kifutók, új állatok várták a vendégeket, de az időjárás sajnos nem kedvezett nekünk, ebben a térségben esett az eső szombaton. Ilyen alacsony látogatói létszám még soha nem volt az állatkert történetében nyitvatartási napon, mindössze 500 vendég érkezett. A védettségi igazolvány miatt korlátozott volt a vendéglétszám, de akik érkeztek, fegyelmezetten jöttek

- mondta el Gajdos László, az állatkert igazgatója.

Nyíregyházára külföldről is sokan érkeznek általában, a legtöbben Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából, a nyitási hétvégére is bejelentkezett egy turistabusz Nagyváradról, de vissza kellett őket fordítaniuk még a határról telefonon, mivel csak magyar védettségi igazolvánnyal látogathatóak az állatkertek itthon, Szlovákiából is többen jelezték érkezésüket, ami í változások miatt meghiúsult. érkeztek volna,

Mivel normál esetben 8000-10000 ember látogat el a parkba, így ekkora létszámú vendég fel sem tűnt az állatoknak, nem vettek észre a változásból az ég világon semmit, és sajnos mi sem. Akik eljöttek, mutatták az igazolványt, nagyon örültek, boldogan sétáltak a parkban.

A nyíregyházi állatkert igazgatója optimistább, reménykedik abban, hogy pünkösdre visszaáll a normális rend, mert addigra beoltatják magukat az emberek, és megkapják a védettségi igazolványt. Valamint sikerül megegyeznünk a külfölddel is, és a szomszédos országokból is zavartalanul jöhetnek majd a látogatók, ahogy a korábbi években is rendszeresen. De a leginkább abban bíznak, hogy visszaszorul a járvány az egész világon.

Győri Xantus János Állatkert

Győrött is színes programokkal és jó idővel várták a látogatókat, bár ez utóbbi sajnos ritkán érkezik rendelésre.

Több 10 éves hagyomány már, hogy május 1-jén az állatkert színes programokkal várja látogatóit. Naponta kétszer a tengerimalac-vonat ismét zakatol. KalandoZOO látványetetések keretében több etetést is végigkísérhetnek a látogatók, különlegessége az, hogy az állatkert dolgozói is mesélnek az állatokról, szokásaikról

- mondta el a kisalfold.hu-nak Kiss Aliz, az állatkert munkatársa.

Állati jó zenékkel várták a vendégeket, Rákász Gergely orgonaművész válaszolt a látogatók kérdéseire, többek között arra, hogyan énekelnek a madarak Vivaldi Tavaszában, milyen a kutyaugatás a zenében, és egyáltalán lehet-e az orgonán oroszlánüvöltést hallatni.

Címlapkép: Getty Images