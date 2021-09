Töltsd az őszt a természetben: mutatjuk, milyen programokkal várnak a nemzeti parkok, erdészetek

Különleges tájakat barangolhatunk be a nemzeti parkok szakvezetéses és biciklitúrái segítségével szeptemberben és októberben. Az igazgatóságok erdőtúrákkal, tájsétákkal készülnek, emellett a madaraké lesz a főszerep ebben az időszakban. A Fertő szikes tavai jelentős pihenő, táplálkozó és fészkelőhelyek, ahol 300 madárfajt figyeltek már meg a szakemberek, az igazgatóság túrájának köszönhetően a nagyközönség is bepillanthat a vízimadarak világába. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság daruleső túrái iránt minden évben nagy az érdeklődés. A több ezres madárcsapat mozgását, az úgynevezett daruhúzást szeptember végétől egészen az ősz végéig lehet megfigyelni, amelyre a hajnali órákban és alkonyatkor is indulnak túrák.

Az Európai Madármegfigyelő Napok keretében országszerte készülnek különlegességekkel az igazgatóságok. Az eseményt számos országban rendezik meg október első hétvégéjén. Ez egy verseny is egyben: a résztvevők és a megfigyelt madarak száma mellett az is számít, hogy az adott országon belül hány helyszín csatlakozik a programhoz. Dinnyésen szakavatott madarászok vezetnek túrákat, a program során kis énekesmadarakat gyűrűznek meg és engednek szabadon. Szintén madármegfigyelésre hívnak a Miklósfai halastavakhoz, amely Zala megye jelentős vizes élőhelye, valamint számos vízimadár fontos költő- és vonulóhelye. A Kis-Balatonon egy túra keretében figyelhetik meg az érdeklődők az országon átvonuló madarakat. Cégénydányádon gyűrűzési bemutatóval, valamint madár- és természetismereti játékokkal várják a látogatókat.

A Mátrában, a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson és az Ős-Dráva Látogatóközpontban egyaránt madárgyűrűzési bemutató várja az érdeklődőket. Egy rövid mocsári túra keretében ismerkedhetünk meg a vonuló énekesmadarakkal a császártöltési Vörös-mocsárban, szintén a madarak varázslatos világába pillanthatunk be a bácsalmási Sós-tónál és a Péteri-tónál. Az Állatok Világnapja alkalmából is készülnek programokkal a nemzeti park igazgatóságok. Felsőtárkányban az év fajaival ismerkedhetünk meg, Baglyaskőn az avarlakók lesznek főszerepben, az őshonos háziállatokkal az Ős-Dráva Látogatóközpontban találkozhatnak az érdeklődők, a felelős állattartásról a Pintér-kert Arborétumban szerezhetnek ismereteket, a Körösvölgyi Állatpark látványetetésekkel készül, az Őrségi Nemzeti Park kőszegi madármentő központjában pedig az ott élő madarakkal találkozhatnak az érdeklődők.

A nemzeti parkok egyedülálló növény- és állatvilága mellett az élettelen természeti értékek is kiemelt szerephez jutnak. Október második hétvégéjén, a Geotóp napon számos túra kalauzol el földtani kincseink világába. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság izgalmas geotúráján a vulkános területek, karsztos vidékek, löszfalak világát járhatják be a résztvevők Kapolcs-Henye térségében. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Gerecse szentélyébe, Pisznicére indít túrát, melynek keretében a régi kőfejtők világába nyerhetünk betekintést, valamint megismerkedhetünk a vándorsólyom fészkelőhelyével.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság különleges geotóp napot tart az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál, ahol egy tovatűnt világot fedezhetünk fel a tapintható kiállítások, a bükkábrányi fák, a miocén erdő és a geológiai tanösvény világhírű feltárásai segítségével. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Geotóp napon a Villányi-hegység legmagasabb tömbje, a Szársomlyó meghódítására hív, amely 75 védett növényfaj otthona. A különleges túra a hegy gerincén kibillent mészkőpikkelyek peremén halad majd. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Öthalom Földtani Bemutatóhelyén a jégkorszak nyomába eredhetünk. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nem mindennapi vulkántúrát szervez a Beregben, ahol egymás után ismerhetik meg a barabási Kaszonyi-hegy és a tarpai Nagy-hegy földtani és élő természeti értékeit. A programok nagy része regisztrációhoz kötött, ezért érdemes mindig előzetesen tájékozódni az adott nemzeti park igazgatóság honlapján és közösségi felületein.

Az állami erdőgazdaságokhoz tartozó ökoturisztikai központok is színes programokkal várják az érdeklődőket. A turisták szeptember 18-án az Északerdő Zrt.-hez tartozó Pálházi Állami Erdei Vasúton a gímszarvasok nászának nyomába eredhetnek. Az utasok a kisvonatból történő szarvasbőgés-hallgatás mellett vadászati érdekességeket bemutató előadásokon, teríték készítésen, vadászetikai ismertetőkön vehetnek részt, amelyeket vadászkürtös dallambetétek tesznek még élvezetesebbé. Ezen a napon hasonló programmal készül a Lillafüredi Állami Erdei Vasút is, az utasok a délutáni-esti utazás során részesei lehetnek a szarvasbőgés nyújtotta élménynek. A rendezvény szerves részeként, a mesés hangulatú andókúti forrástó partján, vadászati ismeretekről, trófeákról tartott előadásokkal, valódi terítékkel is készülnek a szervezők. A programot pedig vadászkürtösök játéka kíséri. Októberben az Erdők Hete alkalmából különleges ismeretterjesztő társasjátékokat tartanak az erdei iskolás diákoknak. A gyerekek ezen kívül fából és kőből készítenek díszeket, valamint az őszi erdő különleges és ehető terméseivel is megismerkedhetnek.

Szeptember 18-án „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás programsorozat részeként rendezi meg a NYÍRERDŐ Zrt. a már megszokott NYÍRERDŐ Napot Nyíregyházán, a Sóstói-erdőben. A családokat egész nap ingyenes programokkal várják, de lesz futóverseny, kézműves foglalkozás, vadászati bemutató, lovaskocsizás és madárgyűrűzés is.

Október 5-6. között a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája több állomásos, tanösvény-jellegű erdei sétát szervez Nyíregyházán, a Sóstói-erdőben az itt zajló munkák bemutatására. Az óvodás és iskolás gyerekek megismerhetik az erdészek munkáját a makkvetéstől a fa felhasználásáig. Október 4-10. között rendezik meg a Debreceni Nagyerdő Hetét, amelynek keretében szeretnék felhívni a figyelmet a Nagyerdő fontosságára. A Debreceni Erdészetnél hétfőtől csütörtökig erdész- és vadásznap, tölgymakkszedés, népi játék lesz. Pénteken megemlékezés a Nagyerdő védetté nyilvánításáról, majd tanösvénytúra, akadályverseny, természet- és környezetvédelmi foglalkozás, kézműves foglalkozás, vadászkutya bemutató, gyerekműsor várja az érdeklődőket.

A Vérteserdő Zrt. kezelésében lévő Agostyáni Arborétumban szeptember 25-én, szombaton 10 és 17 óra között tartalmas programmal, színvonalas kézműves kirakodó-vásárral, népi mesterségek bemutatójával, őszi ízek kavalkádjával és gasztronómiai kuriózumokkal várják a látogatókat. Szeptember 25-én a SEFAG Zrt.-hez tartozó Zselici erdőben Természet, vadászat, kultúra címmel pedig családi napot tartanak. Az egész napos rendezvény alatt lesz fogathajtó verseny, trófea és képzőművészeti kiállítás, kovács-mesterség, valamint solymász bemutató. Szintén ezen a napon 13 órakor Bőszénfán Gímharsona címmel bőgőversenyt tartanak. A vállalkozó kedvű versenyzőknek előre kell regisztrálniuk, a díjazottak értékes nyereményben részesülnek. Az őszi időszak különösen sok programot tartogat a természetjáróknak, ezért érdemes felkeresni az erdőgazdaságok honapjait, ahol tájékozódni lehet az éppen aktuális eseményekről.

(Kiemelt kép: Darucsapat naplementében-Szilágyi Attila-HNPI)