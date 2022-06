Két vidéki nagyvárosban is lesz könyvhét: mutatjuk a helyszíneket

Porga Gyula, Veszprém polgármestere a rendezvényt bemutató szerdai veszprémi sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a járványhelyzetet követően végre ismét teljes lehet a könyvhét programja. Kilián László, a programot szervező Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese elmondta, hogy a könyvesboltok a sétálóutcán felállított faházakban várják majd az érdeklődőket.

A programsorozat felvezetéseként június 13-án Sebő József Veszprém az irodalomban című kötetét Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója mutatja be a szerzővel beszélgetve. A rendezvény első napján mutatják be Rónai Egon Halhatatlanok társulata című kötetét, amelyről a szerző és Szinetár Miklós rendező beszélgetnek. Ezt követi Péntek Imre Elpergő évek című önéletrajzi kötetének bemutatója, de megismerheti a közönség Tömöry Péter Címzetes szavak című művét, Géczi János Judith, avagy a baltás gyilkos felesége című alkotását, Rybár Olivér A Cholnoky-család története és Strenner József Veszprémi fák és bokrok című kötetét is.

A másnapi programban szerepel Kanyár Erika Gondolatkristályok, Sarusi Mihály Életszomj, Karády Anna Füredi gyermek, Korzenszky Richárd perjel Nyolcvan is talán, Csaba Lilla Holdtenger és palacsintavulkán, valamint Lukács Ildikó Esőcsepp keltette hullámok című könyvének bemutatója.

Szintén pénteken Bereményi Gézával hallhatnak beszélgetést az érdeklődők a Papírkutya kultúrbisztróban, és bemutatják Sebő József Veszprém az irodalomban, Gál Csaba Ellenszer, Virág Zoltán Nyelvi mozaikok és kulturális rezonanciák, valamint Móger Tímea Sajátfalu című kötetét is.

Szombaton a gyermekeknek szóló alkotások kerülnek a középpontba, M. Nyírő Mária A varázsmag szövetsége című könyvének bemutatóját múzeumpedagógiai foglalkozás is követi majd. A könyvhét kísérőrendezvényeként kiállítás is nyílik Pintér István bélyeggyűjtő bélyegeiből június 17-én az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.

Debrecen sem marad ki a sorból

Az idei debreceni könyvhétnek pedig, amit június 9. és 12. között tartanak, Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, író és műfordító lesz a díszvendége.

Az idei rendezvényen az olvasók a dedikálásokon személyesen is találkozhatnak kedvenc költőjükkel, írójukkal, mások mellett Kalapos Éva Veronikával, Egressy Zoltánnal, Herczeg Ákossal, Bakó Endrével, Szeles Judittal, Nádori Lídiával és Gyukics Gáborral, de a gyerekeknek lesz zenebölcsi, mesefoglalkozás és interaktív játék is

– sorolta a kurátor megjegyezve, hogy Nemes-Nagy Ágnes neve többször felbukkan a programok között, versei az Olvasóligetben hangzanak majd el.

Címlapkép: Getty Images