Bővítik a vidéki Kenguru Parkot: különleges állatokkal találkozhatunk ezen a helyen

Jelenleg a parkban harminc faj kétszáz egyede látható és újabb Benett-kenguruk - két anyaállat - érkezésére számítanak a közeljövőben. Hozzátette: Ausztráliából nem lehet már kengurut kihozni, ezért Európából és Észak-Amerikából, állatkerti tenyésztési programokból hozzák az állatokat. A program biztosítja egy egészséges populáció létét

- fűzte hozzá.

Beszámolt arról is, hogy számos állat, köztük vörös óriáskenguruk és a már említett Bennett-kenguruk is láthatók a parkban, utóbbiak közé be is lehet sétálni a látogatói ösvényen.

A vörös óriáskenguru a legnagyobb ma élő erszényes, amelyből három hím található most az állatparkban. A Bennett-kenguruk kisebb termetű erszényesek, amelyek kifejezetten barátságosak az emberekkel. Utóbbiakból három szürkét és két fehér színű albínót tartanak.

Látható még kakadu és számos más madárfaj, szurikáta, alpaka, kapibara, de vannak sarkantyús teknősök és szalagos varánusz is

- sorolta.

Hozzátette: az eredeti cél az volt, hogy a családoknak biztosítanak kikapcsolódást a Tisza-tónál. Az állatpark éppen ezért játszóházzal és játszótérrel is kiegészül. Az állatsimogatóban pedig kameruni juhokat és törpekecskéket tartanak.

Címlapkép: Getty Images