Ezt a fesztivált kár lenne kihagyni: extra kavalkáddal csalogat a Mézesvölgyi Nyár

Hetedik alkalommal rendezik meg a Mézesvölgyi Nyár fesztivált Veresegyházon. Június 23-tól augusztus 31-ig számos színházi és zenés produkció várja az érdeklődőket.

Láthatóan lesznek a Veres 1 Színház sikerdarabjai, érkezik a Cotton Club Singers, Farkasházi Réka és a Tintanyúl, vendégelőadással jelentkezik a Centrál Színház, a Játékszín, az Átrium és a Pannon Várszínház, a nemzetközi sztárvendég a brit énekesnő, Bonnie Tyler lesz - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Mint írták, Veres 1 Színház prózai darabjai közül műsoron lesz az Anconai szerelmesek, a Pletykafészek, a Rövidzárlat, az 1x3 néha 4 és a Hőguta. Közönség elé kerül továbbá két musical, A padlás, valamint a Neoton família slágerből álló Szép nyári nap; utóbbi június 23-án és augusztus 30-án.

Újra meghívást kapott a Mézesvölgyi Nyárra a Játékszín népszerű előadása, a Menopauza, amelyben július 25-én és 26-án Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikő és Náray Erika lép színpadra. Szintén a humor dominál Neil Simon vígjátékában, a Mezítláb a parkban című darabban, amelyben Kerekes Éva és Epres Attila játszik. Szintén látható lesz a Centrál Színház vendégjátéka, a Florian Zeller Az igazság című műve alapján készült Házassági leckék középhaladóknak. A Puskás Tamás által színpadra vitt darabban többek között Balsai Mónika és Stohl András szerepel, visszatér a fesztiválra A Pál utcai fiúk a Pannon Várszínház előadásában, illetve Az Őrült nők ketrece az Átriumból.

Július 9-én a József Attila Színház vendégjátékaként Fenyő Miklós és Tasnádi István musicalje, a Made in Hungaria kerül színre, a főbb szerepekben Fekete Gáborral, Kékesi Gáborral, Kenderes Csabával, Auksz Évával és Chajnóczky Balázzsal. Július 22-én látható a Szente Vajk által írt és rendezett egyszemélyes musical comedy, a Kockahas, amelyet Feke Pál játszik. A Crescendo Music Orchestra kíséretével megvalósuló kétrészes zenés vígjátékban felvételről Molnár Piroska, Szacsvay László, Peller Anna, Nagy Sándor és Csonka András is közreműködik.

A gyerekprogramok sorában június 30-án visszatér a Hadart Színház a Süsüvel, augusztus 18-án érkezik Pom Pom a Rátonyi Róbert Színház előadásában, július 12-én pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl látogat Mézesvölgybe. A július 15-én koncertező hajdúböszörményi zongoravirtuóz, Péter Bence videóit több mint egymilliárdan nézték meg az interneten, mára több mint negyven országban adott koncertet.

Augusztus 12-én a hazai könnyűzenei színtér kiemelkedő alakja, az idén 77 éves Bródy János ad koncertet, augusztus 26-án a Cotton Club Singers lép fel Veresegyházon a tizenöt év után felélesztett ABBA-Jazz show-val.

Az idei Mézesvölgyi Nyár csúcspontjának ígérkezik a walesi sztárénekes, Bonnie Tyler koncertje július 29-én. A népszerű művész ötven éve van a pályán, a nyolcvanas években olyan nagy sikerek fűződtek a nevéhez, mint a Total Eclipse of the Heart vagy a Holding Out For a Hero. A "női Rod Stewart"-ként is emlegetett előadó és szövegíró számos zenei díjat nyert pályafutása során, és immár negyedszer lép magyarországi színpadra.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)