Igazi parádéval vár az ötnaposra duzzadt fesztivál: világsztárokkal indul itt a nyár!

A tervezettnél is hosszabb lesz, öt napig tart Magyarország legújabb fesztiválja, az Örvényesvölgy Fesztivál! A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósuló, már eddig is izgalmas gyerekprogramokban bővelkedő eseménysorozatot a szervezők egy további gyereknappal bővítik: június 11-én vasárnap bábszínházi előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a legkisebbeket a zalai dombok közé.

Beteltek programmal az eddig meghirdetett napjaink, de volt néhány számunkra különösen kedves produkció, amelyeket nem szerettünk volna kihagyni, elősorban a gyerekek miatt. Köszönhetően annak, hogy részesei lehetünk az idei év legjelentősebb kulturális programsorozatának, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programnak, egy igazán különleges kínálat állt össze. Ezzel a támogatással a hátunk mögött úgy döntöttünk, hogy meghirdetünk egy ráadás „gyereknapot"

- mondta el Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató. Június 11-én vasárnap ráadásul még belépőt sem kell venni a 12 év alatti felnőtt kísérővel érkező gyermekeknek, nekik ingyenes a program. „Meghívtuk többek között a vásári bábjátékok legendás szereplőjét, magát VITÉZ LÁSZLÓ-t is. Kemény Henrik bábfigurájának ikonikus, „Szervusztok pajtikák!" köszöntésen generációk nőttek fel, Zalacsányban Pályi János előadásában találkozhatnak a nézők vele” – tette hozzá Badacsonyi Tamás.

Tele gyerekprogramokkal

A fesztiválon a már így is gazdag gyerekprogramok sorát bővítik a szervezők június 11-én bábszínházi előadásokkal és kézműves foglalkozással.

Az első hétvégén 7 kifejezetten gyerekeknek szóló program várható így 2 bábszínházi előadás: a FIGURINA BÁBSZÍNHÁZ 25 éve legsikeresebb Grim(m)aszok című előadása, VITÉZ LÁSZLÓ és az elátkozott malom című bábjáték, a HÍMZETT IGRICEK gyerekeknek szóló interaktív vásár komédiája, Navratil Andrea, a Kobzos Együttes és a keszthelyi Család Iskola növendékeinek gyermekkoncertje, gyermek kézműves foglalkozások, hagyományos mesterségbemutatók, és 10-én szombaton egész nap Varázshangok Játszóház!

A második hétvégén, 17-én szombaton 6 gyermekprogram várható: a Príma-díjas Holló Együttes „VÁSÁRFIA” című jelmezes, interaktív gyerekműsora, "HÁROM BAJUSZ GAZDÁT KERES" címen, Víg Balázs interaktív irodalmi műsora, a HÍMZETT IGRICEK: „VÁSÁRI MESÉK - játékok a múltból” című gyermekprogramja, régészeti ásatási bemutató, múzeumpedagógus vezetésével, gyermek kézműves-foglalkozások, és egész nap Varázshangok Játszóház!

Hazai és külföldi sztárvendégek Zalacsányban

Magyarország legújabb fesztiválját, az Örvényesvölgy Fesztivált két júniusi hétvégén - 9-11. és 16-17-én - tartják a zalai dombok között Zalacsányban, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával. A családias hangulat miatt limitált számú közönség előtt rendezett fesztivál ékes példája azon tényezők sajátos együttállásának, amelyeket a VEB2023 EKF program is fontosnak tart a kulturális év alakítása során. A lenyűgöző természeti környezet, a rejtett értékek és kulturális kincsek feltárása, a különleges zenei produkciók, valamint a szervezők és a térségben élők együttműködése jellemzi a majd a két hétvégét, így a környékbeliek is sajátjuknak érezhetik ezt a rendezvényt.

Az első, a 3 napos hétvége programjai a magyar hagyományok, a magyar népzene köré épülnek, gazdag gyerekprogramokkal, különleges koncertekkel, esténként táncházzal. Ezen a hétvégén rendezik meg a Pálos Települések Országos Találkozóját is, együttműködésben a Magyar Pálos Renddel.

A második hétvégén öt külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, köztük a jazz, a soul, blues és az elektro-swing legnagyobbjai. Fellép a 35 éves, Grammy-díjas GIPSY KINGS Diego Bailardo vezetésével és CANDY DULFER, a Grammy-díjra jelölt holland szaxofonos és zenekara is. Az osztrák DELADAP „Crazy-Swing – Dirty Jazz” koncertjével mozgatja majd meg a magyar közönséget, de érkezik a Nagy-Britanniában 2022-ben az év énekesének választott KEVIN DAVY WHITE is. Zalacsányba tér haza New York-ból NÉMETH FERENC jazzdobos, aki igazi nagyágyúkat hoz magával: SEAMUS BLAKE tenor-szaxofonost, aki jelenleg a PINK FLOYD alapító/énekes ROGER WATERS zenekarában játszik, és GILAD HEKSELMAN, gitárost – ők együtt ma az amerikai jazz élet legkeresettebb előadói. Hazai fellépőként többek között a CSÍK ZENEKAR és az ANIMA SOUND SYSTEM lép fel a fesztiválon.

Gasztronómiai különlegességek

A fesztivál során a szervezők elsősorban a helyi gasztronómiát készülnek bemutatni, de a nemzetközi ízeket sem hagyják ki: lesz így például raclette szendvics (egy svájci sajtfélével), és meg lehet majd kóstolni a legfinomabb francia „champagne”-okat is a kitűnő zalai borok mellett. A rendezvény második hétvégéjén, június 16-17-én egy külön "gasztro" udvar is kialakításra kerül: ez lesz a Gastro Kult&Art Liget, ahol bistro ételekkel, különleges italokkal: bor- és buborékos kóstolósorral, élőzenével, művészeti tárlattal és látványfestéssel várják majd a közönséget. A kínálatban olyan ételek szerepelnek majd, mint a vörösboros marhapofa zalai dödöllével; grillezett fogasfilé karfiol rizottóval, bébi spenóttal és bazsalikom krémmel; vagy az óriás túrógombóc sós karamellel és fahéjas tejföllel.

A fesztivál további programjai a www.orvenyesvolgy.hu címen érhetőek el, május 31-ig még 20% kedvezménnyel lehetséges korlátozott számban elővételi jegyeket vásárolni.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)