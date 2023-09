4+1 bakancslistás hazai túratipp, ami nem is drága: így vágjunk bele a vadvízi evezésbe

Ősszel sem áll le a turisták élete, sőt, ha kegyesek hozzánk az égiek, ilyenkor indulhat csak igazán! A vízitúrázás egyre népszerűbb hazánkban is, baráti társaságok és családok egyre gyakran vízre szállnak, hogy egy vagy többnapos evezésre induljanak. Hozzuk hát a legnépszerűbb vadvízi útvonalakat, friss árakkal.

A vízen űzhető evezős sportágak tárháza kimeríthetetlen. A hagyományos síkvízi kajak és kenu szakág és annak különböző típusai, az egyre népszerűbb sárkányhajó és a feltörekvő, izgalmas SUP (állva evezés) után, íme egy újabb, a vadvízi evezés vagy más néven a rafting. A raftingozást alapból extrém sportnak tartják, mely igazi adrenalin löketet adhat, de kiválóan alkalmas csapatépítő programnak is, hiszen az ilyen hajókban való evezés, az ún. „whitewater” folyókon teljes összhangot kíván meg a bent ülőktől. Habár a raftingolás szó ma Magyarországon a vadvízi evezős sportok gyűjtőnevévé is vált, azért jó tudni, hogy hazánkban a vadvízi adottságok miatt az igazi „vad vízi” evezés, mint a sport nem igazán űzhető; viszont a környező országokban találhatunk erre alkalmas vizeket. Ezek az országok: Ausztria, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Szlovénia, Románia és Horvátország.

A klasszikus vadvízi evezésre használt rafting-csónakokon általában nagyobb, 8–12 személyes gumicsónakokat értünk. A hazai vadvízi evezés jellemzően kenuval történik, ami azért – mint vízieszköz – azért nagyon más. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem közlekednek rafting-csónakok a hazai vizeken, kalandoztunk mi is már ilyenekkel. A közös bennünk, hogy aki kenuzik vagy raftingol, annak evezni kell, mentőmellényeket itt is ott is kötelező felvenni, jó, ha a borulás miatt eleve lengébb öltözékben, papucsban vagy mezítláb szállunk be. Egy törülköző sem árt, mert a nyári – kora őszi melegben hamar rákívánunk egy kis fürdésre is.

A vezetett túrák során mellényt, evezőket és a kajakot, vagy kenut jellemzően megkapjuk a túravezetőtől. A belföldi túráknál általában a helyszínen találkozhatunk a túravezetőkkel. A külföldi evezésekhez legtöbbször buszt bérelnek a túravezetők, és közösen utazunk el a kiindulóponthoz. Manapság már interneten, és a közösségi oldalakon is számtalan túralehetőségre jelentkezünk, ezeken általában mindent megszerveznek helyettünk, nekünk csak fizetni kell.

Ezek a top vadvízi úticélok

Ha vízitúra itthon, akkor egyértelműen a Duna vagy a Tisza jöhet szóba. A Trekhunt szerint (https://trekhunt.com/hu/article/vizitura-kajak-kenu/) egyértelműen ez a két legnépszerűbb helyszín evezésre. Persze, ide értjük a mellékfolyókat is. Felsorolásuk szerint:

TOP belföldi túrák

Tisza folyó, Bodrog, Tisza tó

Dunakanyar, Szigetköz, Ipoly, Gemenc

Hévíz patak

Tatai Öreg-tó

TOP külföldi túrák

Vág-folyó, Szlovákia

Garam, Szlovákia

Moldva, Csehország

Mennyibe kerülnek a vízitúrák?

Az egynapos túrák a Trekhunt adatai szerint 15 000 forint körül vannak. Természetesen évente nagyjából 1500 forintos emelkedéssel érdemes számolni. Egy átlagos evezős túra során 20 km-t evezünk le naponta. Tehát az egynapos vízitúra alatt kb. ennyivel számítsunk. A többnapos túrák alatt a szállás általában biztosított - vagy kempingekben, saját sátorral történik. Ilyenkor autóval vagy busszal visznek bennünket a helyszínek között.

1. Igazi vadvízi élmény: evezés a Rábán

Nincs kétség, a hazai folyóink közül a Rába a legváltozatosabb és a legvadregényesebb. A kavicspadokkal, éles kanyarokkal, hirtelen felgyorsuló szakaszokkal sűrűn szabdalt folyó nem kis kihívás, néha még gyakorlott evezősöket is próbára tesz. A Rábán a kenuzás szinte egész évben űzhető, de a szezonjellemzően tavasztól őszig tart. Október vége után már csak a legbátrabbak szállnak vízre. A víz átlagos sebessége 2-11 km/h. A Rábán hajóforgalom nincs, így zavartalanul élvezhetjük a vízitúrázást.

A Rába szélessége 8-25 méter között váltakozik, vize hűvös, hiszen néhány nap alatt leér az Alpokból. Medre a fősodorban mély, de a kiszélesedő részeken kimondottan sekély is lehet. Víz fölé nyúló bokrok, bedőlt (jó esetben csak a fél medret) elfoglaló fák, tönkök, cölöpsorok, hídlábak, kisebb-nagyobb szigetek, zátonyok, rőzsegátak, uszadéktorlaszok – szóval mindenre fel kell készülni. Ráadásul minden évszakban átrendezi magát, a Rábára tégyleg igaz, hogy nem lehet kétszer ugyanabban a folyóba lépni.

Szinte mindenkinek ajánlható a Rábán is az evezés, aki kedvet érez hozzá, de azért fontos, hogy legalább egy tapasztalt, lehetőleg képzett túravezető is üljön a hajóban. Életkorban sincs határ, a legkisebbektől az idősekig bárkinek ajánlható, egy a lényeg, hogy megfelelő felszereléssel, és tapasztalt túravezetőkkel induljunk el. A Rábamentén több kenus szervezet is működik, például Csörötneken, Csákánydoroszlón, akik össze is dolgoznak a szombathelyi és körmendi kenus egyesületekkel – de erről korábban Kocsis Ádám túravezető a HelloVidék is mesélt. Az együttműködés mára odáig jutott, hogy a vasi kenus egyesületek akár kormányosokat is cserélnek egymás között, de ha nagyobb túrák adódnak, akkor igénybe veszik egymás eszközeit is.

Különböző túraútvonalakért kattints ide!

2. Lassúbb vizeken: a páratlan Szigetközben

Szigetköznek az öreg Duna és a Mosoni-Duna által közrefogott területet nevezik. Miután a Duna áthalad a Dévényi-kapun, folyása lelassul, lerakja hordalékát melyen, aztán ezer ágra szakad szét. Az így létrejövő szigetek, ágrendszert és nádasok sokasága a vízitúrázók paradicsoma. A terület szoros vízügyi és természetvédelmi felügyelet alatt van, így az aktív turizmus és a környezetvédelem egymás érdekeit figyelembe véve valósulhat meg. Élővilága változatos, minden évben közel kétszáz faj fordul meg a vidéken.

Ha nincs épp árvíz (pár hete az volt), akkor a Szigetközben a vízitúra lehetőségek száma kimeríthetetlen, s bár a szabályozása környezeti szempontok mérlegelésével valósult meg, számos bukógát, duzzasztó és ebből fakadóan átemelés is várja az ide látogatókat. Az itteni vízitúrák a Zátonyi-Duna ágra is kiterjedhetnek. A helyszín rendkívül változatos, először egy novemberi hétvégén eveztünk erre, amikor egy húsz tagú szarvascsorda úszott át előttünk egy ötven méter széles ágon.

1-2-3 napos hétvégi vízitúrákra, csapatépíteni és osztálykirándulások célpontjaként egyaránt kiváló, és akár egyhetes vízitúraként is evezhető.

Ahány szervezés, annyiféle ár, attól függően, hogy szervezett túrán kívánunk részt venni, vagy csak egy kempingben szeretnénk bérelni egy kenut, egészen különböző bérleti díjakkal találkozhatunk. Ezért is érdemes, ha ilyen kalandra vágyunk, előtte azért tájékozódni, többek között ITT.

A Szigetközben több helyszínen is van lehetőség pusztán kenu vagy kajakkölcsönzésre. Hozunk mindjárt árakat is, de nagyjából egy négyszemélyes család, akik tegyük fel három napra szeretnének 2023 -ban egyet evezni, 2 kenuval számolva 12.000 - 14.000 forint / nap költséggel tudnak kenut bérelni.

3. Egyszer muszáj kipróbálni: evezés a Tiszán

A tiszatúra bizony fogalom, és mint olyan, mindenki számára egy kicsit mást jelent. A Felső-Tisza még viszonylag energikusan sodor, számtalan homokpadot hozott létre, melyek a „vízitúrázók álma”-típusú táborhelyek, tökéletes úszási, strandolási lehetőséggel. Később aztán lelassul a maga építette alföldön. A Tisza nagy, lassú (1-3 km/h), nyílt vízfelületén könnyű megtanulni kenuzni és a kenut kormányozni is, teljesen kezdő vízitúrázóknak is könnyű szívvel ajánlják. Mindkét partján sűrű, mélyzöld, falszerű erdő határolja, madarakkal és őzekkel, mögötte szántóföldekkel. Egyszer az életben a tiszavirágzást is látnod kell. Az Evezzvelem.hu a Tisza-túrákat alapvetően három szakaszra osztja. Mindegyik egy külön, közel egy hetes kenutúrát jelent, bár kisebb részletekben is evezhetők:

Gergelyiugornya – Tokaj

Tokaj – Tiszafüred

Tiszafüred – Szolnok

Rövid, 2-3 kenutúrákra, csapatépíteni és osztálykirándulások célpontjaként egyaránt kiváló. Ugyanakkor hatalmas élmény egy teljes hétig kenuzni lefelé a Tiszán… (Az alábbi linken bővebb informáviókat is kaphatsz: ITT. ) A Hellovidék nemrégiben külön cikkben is írt a tiszai evezésről, amit ITT olvashatsz!

3. Jobbról a festői Zempléni-hegység vonulatai, alattunk a víz: túra a Bodrogon

A Bodrog (ezen a néven) 65 fkm* hosszú, 50-150 méter széles, lefelé fokozatosan szélesedő. Enyhe, nagy ívű kanyarokkal, viszonylag céltudatosan halad a Tisza felé. Szigetei nincsenek, mert forrásfolyói már korábban lerakják hordalékukat. Jobbról mindvégig a festői Zempléni-hegység vonulatai kísérik, Magyarországon ritka élmény ekkora hegyek mentén kenutúrázni. Tempója 1-3 km/h, a Tisza felé egyre lassuló. Úszni, fürdeni benne kellemes, biztonságos érzés, egyetlen hídja Sárospatakon található. Hajóforgalma a felső magyarországi részen szinte nincs, a határig 1-2 kirándulóhajó pöfög csak fel. Lejjebb, főként a torkolat közelében egyre több a motorcsónak, kisebb-nagyobb sétahajó, részben mert Tokaj osztálykirándulások kedvelt helyszíne.

A folyó a Bodrogzugot nyugatról határolja, így amikor azt a tavaszi áradáskor a madárseregek özönlik el, a Bodrogra is jut belőlük bőven. A Tisza és Bodrog által közrezárt tájegység a Bodrogköz, ennek déli szeglete a Bodrogzug, melyekre szintén szervezünk kenutúrákat. Minderről itt tudhatsz meg többet.

Nyugis folyó, nincsenek nagy örvényei, kezdő vízitúrázók számára is bátran vállalható, ha van ki beavassa őket a lapátfogás és a kajakban, kenuban mozgás rejtelmeire. 1-2-3 napos hétvégi vízitúrákra, csapatépíteni és osztálykirándulások célpontjaként egyaránt kiváló. A Tiszával összekapcsolva egy hetes vízitúraként is evezhető.

A Bodrog vízjárása: a főként Szlovákiában található vízgyűjtő csapadékától függ. Februárban és áprilisban a legmagasabb, jellemző, hogy árvize időben elnyúlik. A torkolattól csak kb. 26 km-re lévő tiszalöki duzzasztómű megépítésével vízszintje megemelkedett (azóta pl. a Tokajjal átellenben lévő Rákóczi-vár falmaradványai is víz alá kerültek), folyása fékeződött.

Ha a teljes magyarországi szakaszt szeretnénk végigkenuzni, akkor kiváló indulóhely Felsőberecki. Kicsit lejjebb – amikor működik a strand – Sárospatakról is indíthatjátok a Bodrog-túrát. Mivel a Bodrog folyása lassú, kisebb távokat nyugodtan lehet rajta fölfelé is kenuzni. Ezt kiváltképpen Tokajból szoktuk, majd néhány kilométer megtétele után átevezünk a Zsaró-érre, a Bodrogközbe. Részelteket még ITT találsz!

4. Vízitúra a Mosoni-Dunán

Kezdő vízitúrázó csoportnak csak akkor ajánlják önálló kenutúrára, ha van köztük hajónként egy jó kormányos, és a többieknek és van legalább némi érzékük a kenuzáshoz. Alapjában véve – írják róla- , minél lejjebb evezünk rajta, annál szelídebbé válik. A hasonló jellegű szakaszokat, külön-külön leírásban mutatjuk be, lásd lejjebb. Egyhetes vízitúrákra, csapatépíteni és osztálykirándulások célpontjaként egyaránt kiváló. A középső és alsó szakaszából ki lehet ragadni 1-2-3 nap hosszú szakaszokat, ha nincs több időtök.

A Mosoni-Duna partján nincsenek kilométerpóznák, így a távolságmérés kicsit nehézkes, mi a térképről néztük le, hogy pontos legyen. Amikor vízen vagy, akkor megtéveszthet, hogy néhány fatörzsön pirossal számok vannak írva, amik km távolságokat szeretnétek jelenteni. A térképpel nem egyezik a számozás, téves.

Kenut rengeteg helyen lehet bérelni a környéken (mármint a Szigetköz és a Mosoni-Duna térségében), mi Sirályvízitúrát ajánljuk Szakács Tamással, mert kedves, megbízható, jó minőségű felszereléssel dolgozik, és sosem fogy ki kenukból:

Az Mosoni-Duna vízjárása: a folyó vízhozamát fixen tartják, fentről sosem tud emelkedni, a felső szakaszon nem jöhet létre árvíz. A Lajta, ha árad (befolyás 90 fkm, ld. lejjebb) visszanyomja a Mosonit, ilyenkor föntről is kevesebb vizet engednek, a Mosonmagyaróvár feletti szakasz ilyenkor tehát lassúbb. A Lajta befolyásánál felgyorsul, ilyenkor a további szakaszon (főleg a duzzasztó alatt, ld. 85 fkm) a Lajta vízhozama dönti el, hogy milyen magas a vízállás, de árvizet ez sem képes produkálni. Ami árvizet, magasabb vízállást okozhat, az a Rába és főként a Duna áradása. Ilyenkor a Duna több tíz kilométerre visszaduzzasztja a Mosonit, ami állóvízzé változik, ilyenkor némely táborhelyek is víz alá kerülhetnek (pl. Dunaszentpál). A Mosoni-Dunán kenutúrákat itt találsz!

4+1 Vize gyönyörű és tiszta: evezés az Ipolyon

Az Ipoly haverokkal evezni, csapatépíteni és osztálykirándulások célpontjaként egyaránt kiváló. A folyó vize gyönyörű és tiszta. Tempója izgalmas, de veszélytelen. Balassagyarmat és Drégelypalánk közötti szakaszt csak gyakorlottabb evezősöknek ajánlják, akik jól tudják kormányozni a kenut, kajakot. Drégelypalánk és a torkolat között kezdőknek is, bár az átemelések miatt, azért jó, ha van, aki tudja melyik a kenu eleje és tatja. Ipoly folyó jellegének leírása, vízitúrás szemmel Balassagyarmat és Drégelypalánk között

Balassagyarmatnál az Ipoly kimondottan keskeny, néhány méter széles, sekély folyócska, sebessége 2-3 km/h. Az Ipoly legvadabb része Ipolyvece és Drégelypalánk közé esik, itt rendkívül kanyargós, víztömegéhez képest gyors, sok bedőlt fával, uszadéktorlaszokkal, nagyon izgalmas kenutúrás élmény. Ha valahol, akkor itt lehet borulni is az Ipolyon… Bővebb információkat és túraútvonalakat ITT találsz!

A vízitúra során előforduló leggyakoribb vízi veszélyek: • a leggyakoribb problémát például a Rábán a bedőlt fák okozzák. Ezek a nagy sodrás miatt sok esetben nehezen kerülhetők el, emiatt fordul elő a legtöbb borulás,



• a duzzasztásoknál a lebukó víz életveszélyes, ez esetben mindig át kell emelni,



• a nagy mennyiségű kavicshordalékból kialakult zátonyok miatt gyakran megfeneklik a kenu,



• a hordalék lerakódás és az éles kanyarok miatt igen változatosan alakul a mederben a vízmozgás, könnyen előfordulhat kisodródás

Címlapkép: Getty Images