Ennyiből is kihozhatsz egy bakancslistás nyaralást a Szigetközben: meg fogsz lepődni

Bár a magyarok jó részének a tengerhez vagy a Balatonhoz húz a szíve, számtalan vadregényes, felfedezni való élményt tartogat még megannyi hazai táj. Ha már vízpart, a gumicsónakozáson vagy újabban a SUP-ozáson kívül is van élet. A családi vízitúrázás sem ördögtől való gondolat, ha még kisebbek is a gyerekek, ha szelídebb vizekre evezünk (és van mentőmellény a kenuban), remek és aktív kikapcsolódás lehet egy ilyen közös nyaralás. Mi akkor jártunk először a Szigetközben, amikor a fiam 1,5 éves volt. A szúnyogokon kívül semmivel sem akadt gondunk, amíg mi eveztünk, ő ringatózott a babahordozóban.

A vízitúrázás évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend idehaza

Ha vadvízi kenuzás, akkor a magyaroknál legelőször a Duna vagy a Tisza (és mellékfolyói) jöhetnek szóba, ez a két legnépszerűbb helyszín az evezésre. A Trekhunt vízitúrás oldala szerint:

TOP belföldi túrák 2022-ben:

Tisza folyó, Bodrog, Tisza tó

Dunakanyar, Szigetköz, Ipoly, Gemenc

Hévíz patak

Tatai Öreg-tó

TOP külföldi túrák:

Vág-folyó, Szlovákia

Garam, Szlovákia

Moldva, Csehország

A magyar túrázók jellemzően 1 - 4 napra kalandoznak el, a vízitúrák költsége 15.000 Ft - 100.000 Ft forint között mozog. Az egynapos vezetett túrák jellemzően 15 000 forint körüli árakért vannak. Természetesen évente nagyjából 1500 forintos emelkedéssel érdemes számolni. A szezon pedig mikor máskor, májustól szeptemberig tart. Az adatoknál maradva egy átlagos túra során 20 km-t eveznek le naponta. Tehát az egynapos vízitúra alatt kb. ennyivel számítsunk. Persze, jó hír, hogy néha a folyásiránnyal megegyezően haladunk, de itt is kell evezni azért...

A többnapos túrák alatt a szállás általában biztosított - vagy kempingekben, saját sátorral történik. Ilyenkor autóval vagy busszal visznek minket a helyszínek között. A vezetett túrák során mellényt, evezőket és vízijárművet (kajakot vagy kenut) is kapunk a túraszervezőtől. A belföldi túráknál általában a helyszínen találkozunk a túravezetőkkel. A külföldi evezésekhez legtöbbször buszt bérelnek a túravezetők, és közösen utazunk el a kiindulóponthoz. Itthon, ha elkezdünk a neten böngészni, számtalan szervezett vízitúrát találunk, úgyhogy először, ha kedvet érzünk az evezéshez, érdemes egy ilyen úthoz csatlakozni.

Családi nyaralás a Szigetközben? Miért is ne?!

A Duna a Kárpát-medencébe érkezve, több kisebb-nagyobb ágra szakadva egy hatalmas szigetvilágot épített, ez a Szigetköz, ami a szlovákiai Csallóközhöz hasonlóan hihetetlenül szép és vadregényes táj. 800 km vízi utat és több mint 300 szigetet rejt magában. Miután a Duna áthalad a Dévényi-kapun, folyása lelassul, lerakja hordalékát, aztán ezer ágra szakad szét. Az így létrejövő szigetek, ágrendszerek és nádasok sokasága lett aztán nemcsak az élővilág, de a vízitúrázók paradicsoma is. A folyó gazdag növény- és állatvilága, egyedülálló élőhelyek sokasága sokszínű életteret alakított ki ezeken az óriási ártéri területeken. Láperdők, mocsárrétek, ligeterdők mentén kanyarognak a folyó oldalágai.

A Szigetközben - ahogy fentebb szerepelt a listában, az egyik legnagyobb turisztikai attrakció a vízitúra. A szigetvilágban a holtágak nagyon nyugodt folyásúak, így nem kell félni attól sem, hogy az út során váratlan vízesésekkel, és egyéb nehézségekkel találkozunk. Így a kenutúra-szervezők a kezdőtől a haladó szintig bárkinek ajánlják itt az evezést. A túrák időtartama a néhány órától az egy hétig terjed. Jellemzően áprilistól egészen októberig bármely napon – természetesen előre leegyeztetve – lehet jelentkezni.

Túrák, amikre beszervezhetjük magunkat

Mosoni-Duna Rajkától Győrig vagy Vénekig

Nagy-Duna ágrendszere Dunakilititől Ásványráróig

Kis-Duna Pozsonytól Gutáig v. Révkomáromig

Vegyes túra (3 nap Mosoni-Duna, 4 nap ágrendszer)

Nagy-Duna Bécstől Óbudáig

Mennyibe kerül egy családi kenuzás?

Ahány szervezés, annyiféle ár, attól függően, hogy szervezett túrán kívánunk részt venni, vagy csak egy kempingben szeretnénk bérelni egy kenut, egészen különböző bérleti díjakkal találkozhatunk. Ezért is érdemes, ha ilyen kalandra vágyunk, előtte azért tájékozódni. Ebben segít például ez az árkalkulátor: http://www.pisztrangkor.hu/hun/contact/calculator/

A honlapokon található árak szerint egy szigetközi kenutúra teljes szervezése (kenuk, mentőmellények evezők vízhatlan hordók bérlésével, túravezetéssel:

3000 Ft/fő/nap- 20 fő felett, vagy visszajáró vendégeknek - május 15-ig megküldött foglaló esetén

4000 Ft/fő/nap - május 15-ig után küldött foglaló esetén

5000 Ft/fő/nap - a helyszínen

A Szigetközben több helyszínen is van lehetőség pusztán kenu vagy kajakkölcsönzésre. Hozunk mindjárt árakat is, de nagyjából egy négyszemélyes család, akik tegyük fel három napra szeretnének 2022 nyarán egyet evezni, 2 kenuval számolva 12.000 forint / nap költséggel tudnak kenut bérelni.

Kenukölcsönzés:4 személyes poliészter műgyanta vagy 3 személyes polietilén félvadvizes kenuk (mentőmellények, evezők, hordók is benne vannak az árban)

4000 Ft/nap/kenu, május 15-ig küldött foglaló esetén

5000Ft/nap/kenu május 15 után küldött foglaló esetén

6000 Ft/nap/kenu helyszínen

1 személyes kajak kölcsönzés: limitáltan (kormánylapát nélküli 2 db túrakajak, 2 db vadvizes kajak)

4000 Ft/nap/kenu május 15-ig küldött foglaló esetén

5000Ft/nap/kenu május 15 után küldött foglaló esetén

6000 Ft/nap/kenu helyszínen

Egyéb programok és látnivalók, amiket kár kihagyni, ha arra járunk

A vízitúra mellett számtalan más látnivaló és kirándulási lehetőség is adott a Szigetközben. Ha épp nem kegyes az idő hozzánk, vagy csak unjuk az evezést, érdemes körbe nézni Mosonmagyaróváron, de közel van Pozsony is (közelebb mint Győr), mindössze 33 kilométert kell autóznunk Dunakilititől és már egy másik ország fővárosában találjuk magunkat. Ha a Szigetközben maradunk, akkor is bőséggel találni még megannyi izgalmas látnivalót. Soroljuk is:

1. Morotva-tó tanösvény: a 42 hektáros tó élővilágát bemutató tanösvényen végighaladva természetközelben ismerkedhetünk a tó élővilágával. A magaslesről pedig beláthatunk a Morotva-tóra és gyönyörködhetünk annak madárvilágában. Tökéletes program, ha egy rövid kirándulást akarunk tenni.

2. Lipóti Termál- és Élményfürdő: a Szigetköz egyik legnépszerűbb programja Lipót fürdője, amely megjelenésében az ország egyik legmodernebbje. A nyugodt, csodálatos természeti környezetben található komplexum két gyógyvizes medencével, úszómedencével, gyermekpancsolókkal, sodrófolyosóval, pezsgőfürdővel, masszázselemekkel teli élménymedencével, egy 1200 m2-es strandmedencével, (melyhez hullámmedence, vízi vidám park, óriás csúszdák kapcsolódnak ) és egy külön kis szigeten lévő finn szaunával várja a fürdőzni vágyókat.

3. Dodó Vadfarm: a Dunaremetén található vadfarmon körbesétálva közelről láthatunk szarvasokat, bárányokat, muflonokat vagy épp vaddisznókat. Az itt élő állatok zömében saját nevelésűek, csakúgy, mint a farm névadója Dodó, a szarvasbika is. A gyerekek megetethetik, megsimogathatják őket

4. Denkpáli hallépcső: a Szigetköz dunaszigeti ágainál alakult ki hazánk egyetlen természetes jellegű hallépcsője, amely segíti a vándorló dunai halfajak bejutását a mellékágakba. A szintkülönbséggel rendelkező medencesorban megfigyelhetjük a halakat, ahogy átvándorolnak egyik medencéből a másikba.

5. Hédervári kastélypark: A Lipót menti község központjában áll a kastély és annak parkja, amelyben egy kis sétát érdemes tenni. A háromszintes, három saroktoronnyal ékes, két szfinx által őrzött kastély nemrég még szálloda volt, ám sajnos ma már kihasználatlanul áll. Viszont nagyon jó állapotú, kívülről is szép kastély.

Szálláslehetőségek a Szigetközben

A booking.com-on is rákerestünk egy 4 fős család, 2 gyermekkel (6 és 10 évesekkel) – az augusztus 20-ai hétvégén, 3 éjszaka ottalvással mennyiért tudna szállást foglalni magának. A honlap 100 szállást talált a környéken, de mi a győri szállásokat kivettük a felsorolásból, hiszen bár Győr a megyeszékhely, de már 40-50 kilométerre van innen. Íme, a legolcsóbb ajánlatok, 90 ezer forint alatt:

ÖREG UDVARHÁZ, Rajka: 68.000 Ft

Motelnet.T Mosómagyaróvár: 74 510 Ft

Kis-Duna Motel & Camping: 85 175 Ft

Dunahaus, Kimle: 85 115 Ft

Edina Vintage Vendégház Mosómagyaróvár: 85.175 Ft

Boglárka Vendégház Mosómagyaróvár 90.690 Ft

A legextrább szállásunk Princess Palace & Golf resortban lehetne, ami persze nem kifejezetten kenusokra – vízitúrázókra szabott árral dolgozik. Itt, ebben a királyira hajazó rezidenciában a képzeletbeli családunk 366.205 forintért pihenhetne meg.

De fapadosabb szállások közt is válogathatunk

Csak a nagyságrendek miatt, a Szigetközben azt is megnéztük, mennyiért sátrazhatunk, vagy bérelhetünk faházat:

Faház: 1 napra 4500 Ft/fő, 2 vagy több napra 4000 Ft/fő/éj+ 18 év felett 250 Ft/fő/éj IFA (ágynemű nélkül! Hálózsákról vagy ágyneműről mindenkinek magának kell gondoskodnia 4 fős faházakat minimum 3 főre kell kifizetni)

42 fős turistaház: 1 napra 4500 Ft/fő, 2 vagy több napra 4000 Ft/nap/fö/éj + 250 Ft/fő/éj IFA (+700 Ft/nap ágyneműhasználat nem kötelező, igény szerint) 2,6,8,8,8,10 ágyas szobákban

34 fős vendégház: 1 napra 8500 Ft/fő, 2 vagy több napra 8000 Ft/fő/éj (saját fürdőszobás 2, 3 ágyas szobákban). Illetve 1 napra 7000 Ft/fő, 2 vagy több napra 6500 Ft/fő/éj (közös 2 fiú 2 lány emeleti fürdőszobás 2, 3, 4 vagy ötágyas szobákban )+250 Ft/fő/éj IFA,18 év felett. (Az ár tartalmazza az ágyneműhasználatot.)

Erdei iskola (épület + táborhely) az iskolai nyári szünet ideje alatt: 118.000 Ft/ház/éj (1 éjszaka esetén); 108.000 Ft/ház/éj (2 éjszaka esetén); 100.000 Ft/ház/éj (3 éjszaka esetén); 98.000 Ft/ház/éj (min. 4 éjszaka esetén), 35 fő felett plusz 1.900 Ft/fő/éj fizetendő

Ökopark Közösségi Szálláshelyek (házban) - max. 48 fő + 4 pótágy: 3.500 Ft/fő/éj (1 éjszaka esetén); 3.300 Ft/fő/éj (2 éjszaka esetén); 3.100 Ft/fő/éj (3 éjszaka esetén); 2.900 Ft/fő/éj (min. 4 éjszaka esetén). A ház ára min. 28.000 Ft/ház/éj.

Ökopark (sátorban vagy lakókocsiban/lakóautóban): 1.900 Ft/fő/éj

Helyek, amikre érdemes rákeresni:

Dunaszigeti Erdei Iskola és Kulcsosház

Tündérsziget Ökopark Kulcsosház

Tündérsziget Ökopark Nomád Sátorozóhely

Ha már a Szigetközben járunk: az ecetes halat feltétlenül kóstoljátok meg!

Zárásként a helyi táj-jellegű specialitások közül a bográcsban főtt hallét is kóstoljuk meg, amit errefelé következetesen nem halászlének hívnak. Mert ugye nem halászból, hanem halból főzik. A Szigetköz másik fő specialitása az ecetes rántott hal, ami a helyiek nagy leleménye, és arról szól: miként is lehet tartósítani a vasárnapi maradékot. A receptet megkaptuk: a halat sóval, borssal, fokhagymával megfűszerezzük, majd panírozzuk és kirántjuk. Elkészítjük a páclevet: vízbe ízlés szerint teszünk sót, cukrot, ecetet, babért és sok karikázott hagymát, majd felfőzzük. Ha kihűlt a lé, a halra merjük, és egy éjszakát pácoljuk benne. Állítólag remek másnapos gyomorra.

Ha a Szigetközben járunk, feltétlenül kóstoljuk meg. Találomra két helyet is találtunk, ahol biztosan készítenek:

Étterem Hédervár: 2 darab: 1450 Ft

Party Csárda és Szabadidőpark – Halászi: 2490 Ft

